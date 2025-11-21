Doch der Coach weiß, dass gegen Rautheim Vorsicht geboten ist: „Wenn man gegen Rautheim spielt, dann passieren Tore. Sie haben im offensiven Bereich eine sehr hohe Qualität, mit der sie auch sehr viele Tore schießen“, erklärte Schindzielorz. Der FC SF Rautheim erzielte bislang 35 Treffer, kassierte aber ebenso 43 Gegentore – ein Beleg für ihre riskante, aber mutige Spielweise.

„Hinten sind sie dagegen etwas anfälliger. Da müssen wir versuchen, sie unter Druck zu setzen und unsere Tore machen“, so Schindzielorz weiter. Gleichzeitig erwartet er ein umkämpftes Match: „Es wird ein Kampfspiel.“

Der MTV Hondelage rangiert aktuell mit 23 Punkten auf Platz vier der Tabelle und kann mit einem Sieg den Anschluss an die Top drei wahren. Besonders Linas Benjamin Helmdach und Michel Broders präsentierten sich zuletzt in Torlaune und dürften erneut Schlüsselspieler sein.

Rautheim hingegen reist nach der knappen 1:2-Niederlage in Lamme an und wird auf Wiedergutmachung aus sein. Trainer Karsten Schubert setzt auf das spielerische Element seines Teams – mit dem Ziel, die Defensive der Hondelager früh zu beschäftigen.

Alles deutet auf ein temporeiches Spiel mit vielen Torraumszenen hin – genau das, was Schindzielorz erwartet.