„Wenn man fünf Gegentore bekommt, spricht das schon Bände“

Schon der Beginn schien zunächst in die Richtung der Gäste zu laufen. Cedric Schröder brachte Vorsfelde II in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der Vorsprung hatte kaum Bestand. Nur eine Minute später stellte Lukas Grega den Ausgleich her und leitete damit eine Phase ein, in der die Partie eine schnelle Wendung nahm. Bereits in der 20. Minute brachte Tino Gewinner die Gifhorner erstmals in Führung.

Aus Sicht der Gäste offenbarte sich dabei bereits früh das zentrale Problem des Nachmittags. Patrick Klein hatte den Spielverlauf durchaus erwartet, sah aber deutliche Defizite im eigenen Auftreten: „Gifhorn hat so gespielt, wie wir auch damit eigentlich rechnen konnten. Sie standen tief, haben sich aufs Verteidigen und aufs Kontern konzentriert. Nach jedem Ballverlust brannte es quasi lichterloh in der ersten Halbzeit. Wir haben uns echt schwergetan, die Konter von Gifhorn zu unterbinden.“

Vor allem über Wayne Rudt entwickelte der SV Gifhorn immer wieder Entlastungsangriffe. „Gifhorn hat es auch gut gemacht. Immer über Wayne Rudt, der die Bälle dann festgemacht hat und weitergeleitet hat.“ Während die Gastgeber ihre Situationen konsequent nutzten, blieb die zweite Mannschaft des SSV Vorsfelde deutlich weniger effizient.

Noch vor dem Seitenwechsel baute Wayne Rudt den Vorsprung in der 42. Minute auf 3:1 aus. Dabei empfand Klein das Resultat zur Pause angesichts der vorhandenen Möglichkeiten durchaus als zu deutlich: „Insgesamt muss man sagen, von den Möglichkeiten, die wir auch in der ersten Halbzeit hatten, hätte es 3:3 stehen können. Aber wir haben unsere Chancen nicht gemacht und so wirst du dann am Ende bestraft. Das ist dann folgerichtig gewesen, dass wir 3:1 zurückgelegen haben.“

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zwar nach eigener Einschätzung größere Spielanteile, ohne daraus entscheidenden Ertrag zu ziehen. „In der zweiten Halbzeit waren wir meiner Meinung nach klar die dominantere Mannschaft. Wir hatten mehr Ballbesitz, haben mehr fürs Spiel gemacht. Gifhorn war eigentlich nur noch aufs Verteidigen aus.“

Dennoch fiel der nächste Treffer erneut auf der Gegenseite. Luca Friederichs erhöhte in der 59. Minute auf 4:1. Der Treffer passte aus Sicht des Vorsfelder Trainers in einen Nachmittag, an dem vieles gegen seine Mannschaft lief: „Bei dem einen Konter rutscht dem linken Flügelspieler der Ball über den Spann. Der Ball geht ins kurze Eck rein, links von der Seite aus. Der wollte den Ball eigentlich reinbringen. An Spielen wie diesem passieren dann so Sachen. Da bekommst du dann das 4:1. Das war dann quasi der entscheidende Punkt.“

Zwar brachte Joker Moritz Herden die Gäste in der 77. Minute noch einmal auf 2:4 heran, nachdem Klein personell reagiert hatte: „Wir haben dann nochmal durchgewechselt und einen neuen Impuls gebracht. Mit unserem Joker Moritz Herden konnten wir dann auch noch das 4:2 machen.“ Doch eine echte Aufholjagd entwickelte sich nicht mehr. Die Schlussphase gehörte wieder den Gastgebern. Weil Vorsfelde II mehr riskierte, ergaben sich zusätzliche Räume und die nutzte Wayne Rudt mit seinem zweiten Treffer zum 5:2-Endstand in der 81. Minute.

Die Niederlage fällt nicht nur wegen des Ergebnisses ins Gewicht. SSV Vorsfelde II bleibt bei 59 Punkten auf Rang zwei und kann Spitzenreiter TSV Hillerse nicht mehr einholen. Patrick Klein machte keinen Versuch, daran etwas zu beschönigen: „Hillerse haben wir dadurch zum Meister gemacht. Glückwunsch an Hillerse und an Julian Wildemann, die die ganze Saison über einen sehr konstanten Eindruck hinterlassen haben und am Ende folgerichtig Meister geworden sind.“

Entsprechend fiel auch die Analyse des Trainers aus: „Insgesamt muss man schon offen und ehrlich zugeben, war es kein gutes Spiel von uns. Ich hatte schon irgendwie auch das Gefühl, dass die Jungs im Kopf teilweise nicht ganz so da waren. Und wir dann folgerichtig verloren haben. Wenn man fünf Gegentore bekommt (ich glaube, die ganze Saison über haben wir noch nicht so viele Gegentore bekommen), dann spricht das schon irgendwie Bände.“

Für Gifhorn bedeutet der Erfolg den Ausbau des Punktekontos auf 42 Zähler und die Festigung des siebten Tabellenplatzes. Vorsfelde II richtet den Blick dagegen bereits auf die verbleibenden Aufgaben. Schon am Mittwoch wartet das Auswärtsspiel beim TV Jahn Wolfsburg, während Gifhorn Ende Mai beim VfB Fallersleben II antritt.