Wenn Leichtsinn gnadenlos bestraft wird Teaser KOL WEST: +++ Nach einer 2:0-Führung wird Münchholzhausen/Dutenhofen zu nachlässig. Die Quittung für die Elf von Jan Hartmann folgte prompt +++

DILLENBURG/WETZLAR - In der Fußballwelt sollte man sich nie zu sicher fühlen. Das mussten die Spieler von Münchholzhausen/Dutenhofen im Kreisoberliga-Spiel gegen den FC Burgsolms II wieder einmal lernen. Nachdem die Elf von Trainer Jan Hartmann zunächst führte, stolperten sie in der zweiten Halbzeit und mussten sich die Punkte teilen. Entsetzen hingegen beim FC Werdorf. Die Mannschaft gab nach einer 2:1-Führung das Spiel in der Schlussphase noch aus der Hand und verlor auf heimischen Rasen mit 2:3.