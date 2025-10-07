Wenn keiner verlieren will und irgendwie auch keiner kann.

Die Gastgeber begannen furios. Nach nicht mal zwei Minuten rauschte Leon Looschen links durch, und ehe sich Eltern sortieren konnte, stand’s 1:0. Ein Start nach Maß für Bawinkel, aber das Spiel hatte gerade erst seinen ersten Espresso getrunken. Der SV Eltern, noch mit schwerem Gepäck vom 0:12 in Surwold, zeigte plötzlich genau das, was man nach so einem Debakel sehen will: Charakter.

Ein Sonntagabend, 18 Uhr, Flutlicht an, Kaffee lauwarm: Willkommen in Bawinkel, wo sich am langen Wochenende das Fußball-Märchen vom "Licht und Schatten" abspielte. Wobei, Märchen trifft es nicht ganz. Eher ein leicht chaotisches Drama mit zehn Toren, einer Gelb-Roten Karte und dem Gefühl, dass hier alle Beteiligten hinterher erstmal durchatmen mussten.

Thomas Tzimas zirkelte in der 15. Minute einen Freistoß traumhaft in den Winkel - 1:1, und die mitgereisten Eltern-Fans (und wohl auch einige Spieler) rieben sich ungläubig die Augen. Zwei Minuten später köpfte Simon Luc nach einer Ecke zur 2:1-Führung. Auf einmal war alles wieder möglich, und Bawinkel blickte kurz so, als hätte jemand den falschen Film eingelegt.

Doch noch vor der Pause kippte das Spiel wieder, gleich dreimal. Erst traf Joshua Prijs per Elfmeter (24.), dann Lukas Ahlers nach schöner Vorarbeit (31.), und schließlich Jannek Reicksmann mit dem 4:2 (42.). Eltern wirkte zu diesem Zeitpunkt wie ein Boxer, der gerade noch auf den Beinen bleibt, aber schon in die Ecke taumelt.

Nach der Pause beruhigte sich das Spektakel etwas, kurz zumindest. Als Kai Brinkhaus in der 77. Minute nach einem Torwartfehler den Ball fein über den Keeper hob, keimte beim SV Eltern wieder Hoffnung auf. Die wischte Bawinkels Timo Wintels nur sieben Minuten später mit dem 5:3 jedoch resolut vom Tisch.

Aber Eltern wäre nicht Eltern, wenn sie nicht noch einen letzten Trick im Ärmel gehabt hätten. Felix Suhl staubte in der 85. Minute zum 5:4 ab, Bawinkel bekam weiche Knie und dann verlor Reicksmann kurz die Nerven: erst Foul, dann Ball weggeschlagen, zweimal Gelb, einmal runter.

Die Nachspielzeit wurde zur Comedy mit Herz. Fünf Minuten oben drauf, ein wilder Freistoß in den Strafraum, der Ball fällt Kapitän Michel Rolfers vor die Füße - Peng! - 5:5. Eltern jubelte, Bawinkel starrte fassungslos in die Nacht.

Was bleibt? Ein Spiel, das niemand so schnell vergisst. Eltern mit einem moralischen Sieg, Bawinkel mit einem Déjà-vu, und alle zusammen mit der Erkenntnis: Im Emsland wird sonntags nicht nur der Rasen umgepflügt, sondern manchmal auch die Dramaturgie des Fußballs neu geschrieben.