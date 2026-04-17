Wenn keiner gewinnen will - Lengerich-Handrup vs. Darme

Vier Tore vor der Pause, viele vergebene Chancen danach und irgendwo dazwischen ein Spiel, bei dem selbst der Schiedsrichter irgendwann Mitleid bekam.
Früher Schlagabtausch, später viel Stückwerk
Es begann schwungvoll in Lengerich: Jannes Völker-Gerd nutzte einen Ausflug des Keepers früh zum 1:0 (9.). Doch die Führung hielt nicht lange, Jan Feldmann glich mit einer Mischung aus Zufall und Mut aus (20.).
Lengerich antwortete prompt: Wieder war es Völker-Gerd, der im zweiten Versuch zur erneuten Führung einschob (31.). Aber auch diese hielt nur kurz. Felix Baldauf stellte nach Vorarbeit von Feldmann noch vor der Pause auf 2:2 (38.).
Vier Tore in 29 Minuten danach wurde es deutlich zäher.
Viele Chancen, wenig Glanz und keiner will gewinnen
Die zweite Halbzeit hatte alles, nur keinen Spielfluss. Lengerich mit leichten Vorteilen, Darme mit den klareren Möglichkeiten, aber beide Teams mit bemerkenswerter Konsequenz im Vergeben bester Chancen.
Baldauf, Wrobel und Brose scheiterten für die Gäste mehrfach, während auf der anderen Seite unter anderem Berner die Latte traf.
Hinten raus wackelte Lengerich, vorne blieb Darme hektisch und so passte das Fazit des Livetickers wie die Faust aufs Auge: „Not gegen Elend“.
Als der Unparteiische Sebastian Schröder nach über 90 Minuten schließlich abpfiff, wirkte es fast wie ein Akt der Barmherzigkeit.
Liveticker mit klarer Meinung
Begleitet wurde die Partie von Simon Poggemann, der im FuPa-Liveticker nicht nur jede Aktion festhielt, sondern auch das Spiel treffend einordnete. Sein Urteil: ein gerechtes Remis und ein Spiel, das niemand lange vermissen wird.
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