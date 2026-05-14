Wenn jetzt schon Schluss wäre: So sieht die 3. Liga 2026/27 aus

Noch steht in den deutschen Profi-Ligen ein Spieltag aus, doch FuPa blickt dennoch auf die mögliche Konstellation der 3. Liga nach für die neue Saison: So sähe die 3. Liga 2026/27 aus, wenn die Saison bereits beendet wäre.
Während der VfL Osnabrück bereits als Meister und damit Aufsteiger in die 2. Bundesliga feststeht, dürfte sich auch Energie Cottbus über den Klassensprung freuen. Für den MSV Duisburg ginge es als Tabellendritter in die Relegation gegen einen Vertreter aus der 2. Bundesliga.
Die Absteiger sind schon vor dem letzten Spieltag fix: TSV Havelse, SSV Ulm, FC Erzgebirge Aue und 1. FC Schweinfurt kehren ihre jeweiligen Regionalligen zurück.
Preußen Münster steht nach nur zehn Punkten in der Rückrunde ebenfalls schon sicher als Absteiger und damit Drittliga-Rückkehrer fest. Aktuell würde Greuther Fürth ebenfalls absteigen (in den vergangenen 30 Jahren nie tiefer als 2. Liga gespielt). Für Arminia Bielefeld ginge es in die Relegation.
Es käme zum NRW-Duell um die 2. Bundesliga: Der MSV Duisburg als Tabellendritter der 3. Liga und Arminia Bielefeld als Tabellen-16. der 2. Bundesliga würden nach aktuellem Stand in der Relegation aufeinandertreffen. Angesetzt sind die Spiele für den 22. Mai und 26. Mai.
Fortuna Köln (Regionalliga West), der SV Meppen (Regionalliga Nord) und die SG Sonnenhof Großaspach (Regionalliga Südwest) stehen als Meister und damit Aufsteiger in die 3. Liga in ihren Ligen fest. Sonach streiten sich die Vertreter der Regionalliga Nordost und Regionalliga Bayern um den vierten Aufstiegsplatz.
Wie lange es diese unliebsame Relegation noch geben wird, ist offen, doch zwei Regionalliga-Meister - oder Vertreter - müssen in jedem Fall noch in den kommenden beiden Jahren um vierten Aufstiegsplatz zur 3. Liga in einer Relegation mit Hin- und Rückspiel antreten. Weil der 1. FC Nürnberg II als Meister verzichtet, werden die Würzburger Kickers die Regionalliga Bayern als Vize in der Relegation vertreten. Der Gegner ist noch offen - damit auch die Ansetzung: Lokomotive Leipzig und Carl Zeiss Jena kämpfen am letzten Spieltag der Regionalliga Nordost um die Meisterschaft.
Wenn die Saison zum 14. Mai 2026 beendet wäre, würde die 3. Liga wie folgt aussehen: