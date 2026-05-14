 2026-05-12T12:35:39.633Z

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Wenn jetzt schon Schluss wäre: So sieht die 3. Liga 2026/27 aus

Vor dem letzten Spieltag der 3. Liga verrät euch FuPa, welche Klubs in der neuen Saison 2026/27 dabei wären.

von André Nückel · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Rot-Weiss Essen ist aktuell Vierter in der 3. Liga.
Rot-Weiss Essen ist aktuell Vierter in der 3. Liga. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Noch steht in den deutschen Profi-Ligen ein Spieltag aus, doch FuPa blickt dennoch auf die mögliche Konstellation der 3. Liga nach für die neue Saison: So sähe die 3. Liga 2026/27 aus, wenn die Saison bereits beendet wäre.

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Aufsteiger und Absteiger in der 3. Liga

Während der VfL Osnabrück bereits als Meister und damit Aufsteiger in die 2. Bundesliga feststeht, dürfte sich auch Energie Cottbus über den Klassensprung freuen. Für den MSV Duisburg ginge es als Tabellendritter in die Relegation gegen einen Vertreter aus der 2. Bundesliga.

Die Absteiger sind schon vor dem letzten Spieltag fix: TSV Havelse, SSV Ulm, FC Erzgebirge Aue und 1. FC Schweinfurt kehren ihre jeweiligen Regionalligen zurück.

Wer aus der 2. Bundesliga absteigt

Preußen Münster steht nach nur zehn Punkten in der Rückrunde ebenfalls schon sicher als Absteiger und damit Drittliga-Rückkehrer fest. Aktuell würde Greuther Fürth ebenfalls absteigen (in den vergangenen 30 Jahren nie tiefer als 2. Liga gespielt). Für Arminia Bielefeld ginge es in die Relegation.

Wer spielt in der Relegation um die 2. Bundesliga?

Es käme zum NRW-Duell um die 2. Bundesliga: Der MSV Duisburg als Tabellendritter der 3. Liga und Arminia Bielefeld als Tabellen-16. der 2. Bundesliga würden nach aktuellem Stand in der Relegation aufeinandertreffen. Angesetzt sind die Spiele für den 22. Mai und 26. Mai.

Drei Regionalliga-Klubs steigen direkt auf

Fortuna Köln (Regionalliga West), der SV Meppen (Regionalliga Nord) und die SG Sonnenhof Großaspach (Regionalliga Südwest) stehen als Meister und damit Aufsteiger in die 3. Liga in ihren Ligen fest. Sonach streiten sich die Vertreter der Regionalliga Nordost und Regionalliga Bayern um den vierten Aufstiegsplatz.

So läuft die Relegation um den vierten Aufstiegsplatz

Wie lange es diese unliebsame Relegation noch geben wird, ist offen, doch zwei Regionalliga-Meister - oder Vertreter - müssen in jedem Fall noch in den kommenden beiden Jahren um vierten Aufstiegsplatz zur 3. Liga in einer Relegation mit Hin- und Rückspiel antreten. Weil der 1. FC Nürnberg II als Meister verzichtet, werden die Würzburger Kickers die Regionalliga Bayern als Vize in der Relegation vertreten. Der Gegner ist noch offen - damit auch die Ansetzung: Lokomotive Leipzig und Carl Zeiss Jena kämpfen am letzten Spieltag der Regionalliga Nordost um die Meisterschaft.

Das ist die 3. Liga 2026/27 nach aktuellem Stand

Wenn die Saison zum 14. Mai 2026 beendet wäre, würde die 3. Liga wie folgt aussehen:

  1. SC Preußen Münster (Absteiger 2. Bundesliga)
  2. Greuther Fürth (Absteiger 2. Bundesliga)
  3. Arminia Bielefeld (2. Bundesliga) / MSV Duisburg (3. Liga)
  4. Rot-Weiss Essen
  5. Hansa Rostock
  6. SC Verl
  7. Alemannia Aachen
  8. TSV 1860 München
  9. SV Waldhof Mannheim
  10. SV Wehen Wiesbaden
  11. Viktoria Köln
  12. SSV Jahn Regensburg
  13. FC Ingolstadt
  14. VfB Stuttgart II
  15. 1. FC Saarbrücken
  16. TSG Hoffenheim II
  17. Fortuna Köln (Aufsteiger Regionalliga West)
  18. SV Meppen (Aufsteiger Regionalliga Nord)
  19. SG Sonnenhof Großaspach (Aufsteiger Regionalliga Südwest)
  20. Relegationssieger aus Würzburger Kickers (Vertreter Regionalliga Bayern) - Lokomotive Leipzig / Carl Zeiss Jena (Regionalliga Nordost)

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