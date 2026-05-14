Wenn jetzt schon Schluss wäre: So sieht die 3. Liga 2026/27 aus

Es käme zum NRW-Duell um die 2. Bundesliga: Der MSV Duisburg als Tabellendritter der 3. Liga und Arminia Bielefeld als Tabellen-16. der 2. Bundesliga würden nach aktuellem Stand in der Relegation aufeinandertreffen. Angesetzt sind die Spiele für den 22. Mai und 26. Mai.

Preußen Münster steht nach nur zehn Punkten in der Rückrunde ebenfalls schon sicher als Absteiger und damit Drittliga-Rückkehrer fest. Aktuell würde Greuther Fürth ebenfalls absteigen (in den vergangenen 30 Jahren nie tiefer als 2. Liga gespielt). Für Arminia Bielefeld ginge es in die Relegation.

Drei Regionalliga-Klubs steigen direkt auf

Fortuna Köln (Regionalliga West), der SV Meppen (Regionalliga Nord) und die SG Sonnenhof Großaspach (Regionalliga Südwest) stehen als Meister und damit Aufsteiger in die 3. Liga in ihren Ligen fest. Sonach streiten sich die Vertreter der Regionalliga Nordost und Regionalliga Bayern um den vierten Aufstiegsplatz.

So läuft die Relegation um den vierten Aufstiegsplatz

Wie lange es diese unliebsame Relegation noch geben wird, ist offen, doch zwei Regionalliga-Meister - oder Vertreter - müssen in jedem Fall noch in den kommenden beiden Jahren um vierten Aufstiegsplatz zur 3. Liga in einer Relegation mit Hin- und Rückspiel antreten. Weil der 1. FC Nürnberg II als Meister verzichtet, werden die Würzburger Kickers die Regionalliga Bayern als Vize in der Relegation vertreten. Der Gegner ist noch offen - damit auch die Ansetzung: Lokomotive Leipzig und Carl Zeiss Jena kämpfen am letzten Spieltag der Regionalliga Nordost um die Meisterschaft.

Das ist die 3. Liga 2026/27 nach aktuellem Stand

Wenn die Saison zum 14. Mai 2026 beendet wäre, würde die 3. Liga wie folgt aussehen: