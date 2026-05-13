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Wenn jetzt Schluss wäre: So sieht die Regionalliga West 2026/27 aus
FuPa zeigt euch, wie das Teilnehmerfeld der Regionalliga West 2026/27 aussehen würde, wenn jetzt überall Schluss wäre.
von André Nückel · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser
RW Oberhausen und Bonn bleiben in der Regionalliga. – Foto: Boris Hempel
Zwar endet die Saison der Regionalliga West in dieser Woche, doch das gilt beispielsweise nicht für die Oberligen, deren Meister in die Regionalliga aufsteigen können. Deshalb zeigt euch FuPa, wie die Regionalliga West 2026/27 aussehen könnte, wenn die Saison überall bereits beendet wäre.
Fortuna Köln verabschiedet sich als Regionalliga-Meister in die 3. Liga. Vor dem letzten Spieltag haben der SC Wiedenbrück und der Wuppertaler SV nur noch hypothetische Chancen auf den Klassenerhalt, weil der SV Rödinghausen das deutlich bessere Torverhältnis hat. Rang 15 kann die SSVg Velbert in keiner Rechnung mehr erreichen, dafür aber Rang 16, der noch spannend werden könnte: Wiedenbrück, Wuppertal und Velbert sind sportlich abgestiegen. Sollte allerdings Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga absteigen, müsste die U23 der Fortuna zwangsabsteigen. Dadurch wäre Rang 16 ein Nichtabstiegsplatz.
Wer aus der 3. Liga absteigt
Einen Absteiger aus der 3. Liga gibt es diesmal nicht. Während die U23 von Borussia Dortmund im Vorjahr spät abgestiegen war, kommt diesmal kein Drittliga-Absteiger aus Nordrhein-Westfalen in die Regionalliga West zurück.
Wer aus den Oberligen aufsteigt
Die vier Aufstiegsplätze zur Regionalliga West teilen sich wie folgt auf: zweimal Oberliga Westfalen, je einmal Oberliga Niederrhein und Mittelrheinliga. Es steht noch kein Aufsteiger fest. Wenn jetzt aber Schluss wäre, würden Westfalia Rhynern, ASC 09 Dortmund (beide Westfalen), Ratingen 04/19 (Niederrhein) und SV Bergisch Gladbach - (Mittelrhein) jubeln. Die Entscheidungen über die Aufsteiger dürften wohl erst im Juni fallen.