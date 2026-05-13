 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Wenn jetzt Schluss wäre: So sieht die Regionalliga West 2026/27 aus

FuPa zeigt euch, wie das Teilnehmerfeld der Regionalliga West 2026/27 aussehen würde, wenn jetzt überall Schluss wäre.

von André Nückel · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser
RW Oberhausen und Bonn bleiben in der Regionalliga.
RW Oberhausen und Bonn bleiben in der Regionalliga. – Foto: Boris Hempel

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Zwar endet die Saison der Regionalliga West in dieser Woche, doch das gilt beispielsweise nicht für die Oberligen, deren Meister in die Regionalliga aufsteigen können. Deshalb zeigt euch FuPa, wie die Regionalliga West 2026/27 aussehen könnte, wenn die Saison überall bereits beendet wäre.

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Aufsteiger und Absteiger in der Regionalliga West

Fortuna Köln verabschiedet sich als Regionalliga-Meister in die 3. Liga. Vor dem letzten Spieltag haben der SC Wiedenbrück und der Wuppertaler SV nur noch hypothetische Chancen auf den Klassenerhalt, weil der SV Rödinghausen das deutlich bessere Torverhältnis hat. Rang 15 kann die SSVg Velbert in keiner Rechnung mehr erreichen, dafür aber Rang 16, der noch spannend werden könnte: Wiedenbrück, Wuppertal und Velbert sind sportlich abgestiegen. Sollte allerdings Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga absteigen, müsste die U23 der Fortuna zwangsabsteigen. Dadurch wäre Rang 16 ein Nichtabstiegsplatz.

Wer aus der 3. Liga absteigt

Einen Absteiger aus der 3. Liga gibt es diesmal nicht. Während die U23 von Borussia Dortmund im Vorjahr spät abgestiegen war, kommt diesmal kein Drittliga-Absteiger aus Nordrhein-Westfalen in die Regionalliga West zurück.

Wer aus den Oberligen aufsteigt

Die vier Aufstiegsplätze zur Regionalliga West teilen sich wie folgt auf: zweimal Oberliga Westfalen, je einmal Oberliga Niederrhein und Mittelrheinliga. Es steht noch kein Aufsteiger fest. Wenn jetzt aber Schluss wäre, würden Westfalia Rhynern, ASC 09 Dortmund (beide Westfalen), Ratingen 04/19 (Niederrhein) und SV Bergisch Gladbach - (Mittelrhein) jubeln. Die Entscheidungen über die Aufsteiger dürften wohl erst im Juni fallen.

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Das ist die Regionalliga West 2026/27

Nach aktuellem Stand, 13. Mai 2026, sähe die Regionalliga West in der Saison 2026/27 wie folgt aus:

  1. Rot-Weiß Oberhausen
  2. FC Schalke 04 II
  3. Borussia Dortmund II
  4. Borussia Mönchengladbach II
  5. FC Gütersloh
  6. Sportfreunde Siegen
  7. 1. FC Köln II
  8. Sportfreunde Lotte
  9. SC Paderborn II
  10. Bonner SC
  11. Fortuna Düsseldorf II
  12. 1. FC Bocholt
  13. VfL Bochum II
  14. SV Rödinghausen
  15. Westfalia Rhynern (Aufsteiger Oberliga Westfalen)
  16. ASC 09 Dortmund (Aufsteiger Oberliga Westfalen)
  17. Ratingen 04/19 (Aufsteiger Oberliga Niederrhein)
  18. SV Bergisch Gladbach (Aufsteiger Mittelrheinliga)

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