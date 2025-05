Wenn jetzt Schluss wäre: So sieht die Regionalliga Nordost 2025/26 aus

In der Regionalliga Nordost steht nur noch ein Spieltag an, deshalb zeichnet sich ein Bild, wie die Zusammensetzung der Liga zur Saison 2025/2026 aussieht.

In Sachen Abstieg ist noch nicht alles geklärt. Da keine Mannschaft aus dem Nordosten aus der 3. Liga absteigen wird, gibt es in der Regionalliga Nordost maximal 2 Absteiger. Der Tabellenletzte VFC Plauen steht bereits als erster Absteiger fest. Davor sind gleich drei Teams punktgleich: FC Viktoria Berlin (31 Punkte, -24 Tore), FC Eilenburg (31, -18) und FSV 63 Luckenwalde (31, -17). Sollten diese drei Mannschaften jeweils ihr letztes Saisonspiel gewinnen, könnten auch noch theoretisch durchaus die BSG Chemie Leipzig (34, -23) oder der SV Babelsberg (34, -12) auf den vorletzten Tabellenplatz abrutschen. Hoffnung für diese Mannschaften gibt es: Wenn der Regionalliga-Meister in den Aufstiegsspielen den Sprung in die 3. Liga schafft, dann verringert sich die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Nordost auf lediglich eine Mannschaft.

Zwei Oberliga-Klubs steigen auf