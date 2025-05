Wenn jetzt Schluss wäre: So sieht die Oberliga Niedersachsen 25/26 aus

Die Oberliga Niedersachsen hat die Saison beendet, aber die Relegation steht noch aus. Zudem ist die Frage, wie es in den Landesligen aussieht. Wir werfen bereits jetzt einen Blick auf die kommende Saison. Wie das Teilnehmerfeld aussieht, welche Mannschaften auf- und abgestiegen sind und wer sich das Ticket zur Regionalliga gesichert hat, erfährst du im Folgenden.

Der HSC Hannover ist aufgestiegen und hat damit den Durchmarsch von der Landesliga in die Regionalliga Nord geschafft. Wir gratulieren ganz herzlich! Das kann auch noch dem FSV Schöningen gelingen, der als Zweiter in die Relegation geht. Sollte sich Schöningen nicht qualifizieren, blieben die FSV in der Oberliga.

>>> Relegation zur Regionalliga Nord