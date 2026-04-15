Wenn jetzt Schluss wäre: Diese A-Ligisten steigen auf!

In einer dramatischen Relegation setzte sich der TuS Wiescherhöfen im letzten Sommer im Elfmeterschießen gegen RW Unna durch. Am Ende schaffte auch RWU den Aufstieg in die Bezirksliga. – Foto: David Zimmer

Wer darf in der Saison 2026/2027 überkreislich spielen? Welche Mannschaft kürt sich in dieser Saison zum A-Liga-Meister? Welche Mannschaft darf den Sekt schon langsam kalt stellen? FuPa Westfalen hat die große Übersicht!

Die Paarungen der Entscheidungsspiele wurden vom VFA wie folgt festgelegt (die erstgenannten Kreise haben zuerst Heimrecht):

1. 2,5 Aufsteiger stellt der Kreis Dortmund. 2. Je 2 Aufsteiger stellen die Kreise Recklinghausen, Bochum, Ahaus-Coesfeld, Münster. 3. Je 1,5 Aufsteiger stellen die Kreise Siegen-Wittgenstein, Paderborn, Unna-Hamm, Bielefeld und Gelsenkirchen. 4. Je 1 Aufsteiger stellen die Kreise Hagen, Höxter, Tecklenburg, Olpe, Herne, Gütersloh, Minden, Steinfurt, Herford, Lemgo, Hochsauerlandkreis, Lübbecke, Soest, Lippstadt, Detmold, Iserlohn, Arnsberg, Lüdenscheid, Beckum. 5. Bei „,5“ Aufsteigern werden entsprechende Entscheidungsspiele in Hin- und Rückspiele nach den Bestimmungen der UEFA-Klubwettbewerbe ausgetragen, die für die Austragung von Spielen im K.O.-System gelten. 6. Sollte ein Verein an den nachfolgend genannten Entscheidungsspielen (Hin- und/oder Rückspiel) nicht antreten, wird diese Mannschaft aus dem Wettbewerb ausgeschlossen und der jeweilige Gegner steigt zur Bezirksliga auf.

Kreis Paderborn gegen Kreis Bielefeld Kreis Siegen gegen Kreis Unna-Hamm Kreis Gelsenkirchen gegen Kreis Dortmund

1. Fortuna Gronau 09/54 23 15-5-3 61:39 50

2. SV Grün-Weiß Lünten 23 14-3-6 57:37 45

3. SpVgg Vreden II 23 14-2-7 62:36 44

4. SuS Stadtlohn II 23 13-5-5 62:32 44

5. FC Oeding 1925 23 13-5-5 62:42 44

Kreisliga A2 Ahaus-Coesfeld

1. SV Fortuna 26 Seppenrade 23 17-1-5 75:41 52

2. SuS Legden 1911 23 16-3-4 53:19 51

3. SV Borussia Darup 23 15-3-5 74:38 48

4. SG Coesfeld 06 23 14-5-4 57:29 47

5. DJK GW Nottuln II 23 14-1-8 51:31 43

Kommt es in einer der beiden Staffeln im Rennen um Platz eins zu einer Punktgleichheit, zählt der direkte Vergleich. Sollte dieser unentschieden sein, wird ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz stattfinden. In Staffel A1 hat sich Fortuna Gronau etwas absetzen können.

Kreisliga A Arnsberg

1. SV Affeln 28 23 17-3-3 61:34 54

2. SG Herdringen/Müschede 23 15-4-4 100:43 49

3. TuS Oeventrop (Ab) 23 15-1-7 80:35 46

4. SV Bachum/Bergheim 23 13-5-5 70:37 44

5. TuS Langenholthausen 23 12-5-6 55:37 41

Kreisliga A Beckum

1. SV Rot-Weiß Vellern 22 17-3-2 82:28 54

2. SC Roland Beckum 21 17-2-2 82:40 53

3. Fortuna Walstedde 1953 21 14-4-3 57:34 46

4. Westfalen Liesborn 21 13-4-4 71:34 43

5. SuS Ennigerloh 19 22 11-6-5 59:35 39

Spannung zwischen Vellern und Roland! Bei Punktgleichheit nach dem letzten Spieltag folgt ein Entscheidungsspiel.

Kreisliga A Bielefeld

1. TuS Jöllenbeck 23 18-2-3 72:26 56

2. BV Werther 1920 23 18-2-3 85:41 56

3. SC Bielefeld 04/26 23 16-4-3 89:34 52

4. SG Oesterweg 23 15-5-3 67:22 50

5. TuS 08 Senne I 23 12-3-8 54:47 39

Auch hier würde bei Punktgleichheit ein Entscheidungsspiel folgen. Der Vizemeister bekommt gegen den Vizemeister aus Paderborn (Stand jetzt: TuRa Elsen) eine zweite Chance auf den Aufstieg.

Kreisliga A1 Bochum

1. SV Schwarz-Weiß Eppendorf 23 18-4-1 96:25 58

2. FC Neuruhrort 23 19-1-3 94:34 58

3. VfB Günnigfeld 23 17-6-0 92:30 57

4. Phönix Bochum (Ab) 23 15-1-7 56:44 46

5. BV Hiltrop 1912 23 14-2-7 80:58 44

Kreisliga A2 Bochum

1. TuS Stockum (Auf) 21 16-4-1 72:23 52

2. SV Rot-Weiß Stiepel 04 (Neu) 22 16-2-4 85:28 50

3. SV Langendreer 04 21 14-2-5 64:38 44

4. SuS Wilhelmshöhe 22 13-2-7 84:52 41

5. SV Herbede II (Auf) 22 10-4-8 45:50 34

Spannender Dreikampf in Staffel 1! Bei Punktgleichheit muss am Ende ein Entscheidungsspiel her.

Kreisliga A Detmold

1. FC Fortuna Schlangen 21 16-3-2 87:20 51

2. TuS Kachtenhausen 20 16-3-1 67:23 51

3. SV Diestelbruch-Mosebeck 21 14-4-3 91:28 46

4. TuS Horn-Bad Meinberg 21 13-3-5 57:35 42

5. SG Sabbenhausen-Elbrinxen-Falkenhagen-Lügde 21 11-5-5 65:35 38

In Detmold kommt es bei Punktgleichheit ebenfalls zu einem Entscheidungsspiel.

Kreisliga A1 Dortmund

1. Westfalia Dortmund 21 20-1-0 148:14 61

2. DJK Blau-Weiß Huckarde 20 15-3-2 74:27 48

3. SuS Oespel-Kley 20 14-1-5 95:36 43

4. Rot-Weiß Germania Westerfilde-Bodelschwingh 20 13-2-5 75:50 41

5. Rot-Weiß Barop 19 13-0-6 66:33 39

Kreisliga A2 Dortmund

1. SG Gahmen 21 15-3-3 61:26 48

2. Hörder SC 21 13-5-3 60:25 44

3. SV Körne 83 19 13-3-3 49:33 42

4. Sportfreunde Sölderholz 21 12-3-6 68:33 39

5. Dorstfelder SC 09 II 21 9-5-7 47:39 32

Während in Staffel 1 Westfalia Dortmund so gut wie durch ist, hat sich in der Parallelstaffel Gahmen etwas absetzen können. Sollte abschließend dennoch eine Punktgleichheit vorliegen, entscheidet ganz klassisch das Torverhältnis.

Die Vizemeister treffen in einem Entscheidungsspiel um den Platz in der Aufstiegsrelegation aufeinander. Dort wartet dann der Vizemeister aus Gelsenkirchen (Stand jetzt: Eintracht Erle).

Kreisliga A Gelsenkirchen

1. SV Preußen Sutum 24 16-4-4 66:36 52

2. Eintracht Erle 24 15-6-3 71:36 51

3. BV Rentfort 24 12-5-7 70:40 41

4. Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck 24 13-2-9 71:55 41

5. SC Westfalia ETuS 04/31 Gelsenkirchen 24 10-8-6 66:35 38

Schafft Eintracht Erle im zweiten Anlauf den Aufstieg? Bei Punktgleichheit am Ende der Saison muss ein Entscheidungsspiel her.

Kreisliga A Gütersloh

1. SVV Tur Abdin Gütersloh 23 18-3-2 93:34 57

2. SV Grün-Weiß Langenberg-Benteler 23 13-5-5 80:45 44

3. TSV Victoria Clarholz II 23 13-5-5 53:40 44

4. SV Germania Westerwiehe 23 12-5-6 61:44 41

5. SV Schwarz-Gelb Bokel 22 11-6-5 53:36 39

Kreisliga A Hagen

1. SpVg. Hagen 1911 II 25 23-1-1 95:24 70

2. SSV Hagen 26 18-6-2 82:32 60

3. TSG Herdecke 26 18-3-5 62:37 57

4. SC Obersprockhövel II 25 11-6-8 72:49 39

5. SpVg. Schwarz-Weiß Breckerfeld 25 12-3-10 47:48 39

Kreisliga A Herford

1. SV Enger-Westerenger 21 13-6-2 53:29 45

2. SV Löhne-Obernbeck 21 13-4-4 72:38 43

3. VfL Holsen 22 12-6-4 43:32 42

4. TuS Bruchmühlen (Ab) 21 12-5-4 57:24 41

5. SC Enger 21 12-3-6 48:39 39

In Herford zählt bei Punktgleichheit am Ende der direkte Vergleich, sollte dieser unentschieden sein, entscheidet das Torverhältnis der gesamten Saison. Das Hinspiel hat Löhne-Obernbeck gegen Enger-Westerenger allerdings deutlich mit 7:2 gewonnen. Das Rückspiel steigt ausgerechnet am letzten Spieltag. Ist die Meisterschaft bis dahin noch offen, könnte es einen ultimativen Showdown geben!

Kreisliga A Herne

1. FC Frohlinde 19 15-2-2 88:24 47

2. RWT Herne 17 15-1-1 134:18 46

3. VfB Habinghorst 19 14-2-3 76:31 44

4. SV Holsterhausen 20 12-5-3 55:21 41

5. SpVgg. Horsthausen II 19 10-3-6 76:41 33

Sind RWT und Frohlinde am Ende punktetechnisch gleichauf, ist ein Entscheidungsspiel die Konsequenz.

Kreisliga A Hochsauerlandkreis

1. SSV Meschede 23 18-3-2 71:22 57

2. SG Ostwig/Nuttlar/Valmetal 23 15-5-3 68:27 50

3. BV Alme 23 15-3-5 62:27 48

4. FC Fleckenberg/Grafschaft 23 12-5-6 57:34 41

5. SG Arpe/Wormbach/Dorlar-Sellinghausen/Cobbenrode (Ab) 22 12-5-5 42:20 41

Kreisliga A Höxter

1. SG Erkeln/Hembsen 22 16-1-5 62:33 49

2. SV 21 Bonenburg 22 14-2-6 52:30 44

3. SG Dalhausen/Tietelsen-Rothe 22 13-4-5 46:26 43

4. SG BKMR 22 12-3-7 40:35 39

5. TuS Lüchtringen 21 11-5-5 55:32 38

Kreisliga A Iserlohn

1. VTS Iserlohn 23 22-1-0 119:21 67

2. BSV Lendringsen 23 19-2-2 87:31 59

3. SpVgg. Nachrodt 23 15-2-6 91:56 47

4. SC 1912 Hennen 23 14-2-7 90:45 44

5. FV Eintracht Ihmert/Bredenbruch 23 11-6-6 77:62 39

Kreisliga A Lemgo

1. TuS Lipperreihe II 22 16-3-3 55:26 51

2. SG Sonneborn/Alverdissen 23 16-2-5 71:41 50

3. TuS Brake in Lippe 23 15-3-5 71:39 48

4. TuS Bexterhagen 23 13-3-7 56:33 42

5. SV Werl-Aspe (Ab) 22 13-1-8 60:31 40

Ein enges Rennen im Kreis Lemgo. Bei Punktgleichheit zwischen zwei Mannschaften folgt ein Entscheidungsspiel.

Kreisliga A Lippstadt

1. SuS Bad Westernkotten II (Ab) 23 19-3-1 63:12 60

2. SV 03 Geseke (Ab) 23 15-6-2 68:16 51

3. SuS Störmede 22 15-3-4 66:22 48

4. TuS GW Allagen 23 14-2-7 55:44 44

5. TuS 06 Westfälische Eiche Anröchte 23 12-6-5 44:23 42

Kreisliga A Lübbecke

1. TuS Gehlenbeck 23 18-4-1 91:19 58

2. TuSpo 09 Rahden 23 17-3-3 66:18 54

3. Türk Gücü Espelkamp 23 15-3-5 62:38 48

4. SuS Holzhausen 22 13-7-2 68:31 46

5. TuS Stemwede 23 12-4-7 60:36 40

Sollte Rahden noch herankommen und an Punkten gleichziehen, wird ein Entscheidungsspiel ausgetragen.

Kreisliga A Lüdenscheid

1. RW Lüdenscheid 20 17-1-2 91:14 52

2. FSV Werdohl 19 17-1-1 104:21 52

3. TuS Ennepe 1926 19 14-1-4 68:28 43

4. SC Lüdenscheid 20 13-1-6 96:38 40

5. TSV Werdohl 20 12-1-7 74:52 37

Zwei große Namen duellieren sich im Kreis Lüdenscheid. Bei Punktgleichheit folgt ein Entscheidungsspiel.

Kreisliga A Minden

1. SV Hausberge 22 16-3-3 67:29 51

2. TuS Lohe II 23 16-3-4 59:26 51

3. TuS Petershagen/Ovenstädt 23 14-6-3 56:26 48

4. SV Weser Leteln 23 13-5-5 58:33 44

5. FC Ezidxan Minden 21 11-6-4 48:28 39

Hausberge räumt das Feld plötzlich von hinten auf! Bei Punktgleichheit entscheidet am Ende das Torverhältnis, wo der SVH aktuell auch die Nase vorn hat.

Kreisliga A1 Münster

1. Westfalia Kinderhaus II 23 20-1-2 78:14 61

2. SC Füchtorf 23 18-2-3 57:20 56

3. VfL Sassenberg 23 12-4-7 56:48 40

4. SG Telgte 23 10-7-6 55:37 37

5. BSV Ostbevern 23 11-4-8 55:53 37

Kreisliga A2 Münster

1. 1. FC Gievenbeck II 23 18-4-1 66:17 58

2. SV Bösensell 23 16-3-4 57:30 51

3. DJK Grün-Weiß Amelsbüren 24 14-5-5 82:41 47

4. SV Davaria Davensberg 23 13-4-6 58:28 43

5. Internationaler KSV Münster 23 13-2-8 67:51 41

Kreisliga A Olpe

1. RW Lennestadt-Grevenbrück (Auf) 23 16-3-4 88:40 51

2. RW Ostentrop-Schönholthausen 23 13-3-7 54:38 42

3. FC Langenei-Kickenbach 23 11-6-6 53:49 39

4. SSV Elspe 1911 23 11-5-7 63:45 38

5. SV Eintracht Kleusheim 23 11-5-7 56:52 38

Kreisliga A Paderborn

1. SV Marienloh 23 16-5-2 72:30 53

2. TuRa Elsen (Auf) 23 15-3-5 78:42 48

3. SG Oberes Almetal 23 23 14-3-6 47:30 45

4. Kastrioti Stukenbrock (Ab) 23 12-4-7 46:36 40

5. SV Blau-Weiß Brenken 23 12-3-8 64:41 39

Bei Punktgleichheit entscheidet in Paderborn der direkte Vergleich inklusive Auswärtstorregelung! Sollte dieser unentschieden sein, findet ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz statt.

Der Vizemeister bekommt gegen den Vizemeister aus Bielefeld (Stand jetzt: BV Werther) eine zweite Chance auf den Aufstieg.

Kreisliga A1 Recklinghausen

1. TuS Gahlen 22 18-2-2 80:29 56

2. VfL Ramsdorf 21 16-2-3 62:26 50

3. 1. SC Blau-Weiß Wulfen 21 15-2-4 62:24 47

4. Remigianer SV Borken 22 Hoxfeld-Burlo 22 14-3-5 74:38 45

5. Conc. Flaesheim 22 12-6-4 63:31 42

Kreisliga A2 Recklinghausen

1. Schwarz-Weiß Röllinghausen 21 14-3-4 90:30 45

2. SV Borussia Ahsen 22 13-6-3 88:43 45

3. SG VfL Westfalia Suderwich 09 21 13-6-2 78:21 45

4. Teut. SuS Waltrop 22 11-9-2 61:15 42

5. SV Schwarz-Weiß Meckinghoven 21 12-5-4 97:28 41

Spannende Titelrennen im Kreis Recklinghausen. Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich:

Ramsdorf – Gahlen 2:5 (Hin- und Rückspiel)





Suderwich – Röllinghausen 0:5 (Rückspiel am 31. Mai)

Suderwich – Ahsen 2:2 (Hin- und Rückspiel)

Röllinghausen – Ahsen 3:2 (Rückspiel am 19. April)

Kreisliga A Siegen-Wittgenstein

1. SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden 23 17-3-3 76:27 54

2. FC Eiserfeld 06 23 16-3-4 75:33 51

3. Sportfreunde Edertal 23 12-8-3 72:39 44

4. FC Freier Grund 23 12-7-4 71:30 43

5. SuS Niederschelden 23 12-4-7 55:33 40

Der Vizemeister geht in Siegen-Wittgenstein bekanntermaßen nicht leer aus, sondern bekommt eine zweite Chance in der Relegation, diesmal gegen den Verlierer der beiden Meister aus Unna-Hamm.

Sollte eine Punktgleichheit bei Platz 1 oder 2 vorliegen, wird ein Entscheidungsspiel herbeigeführt.

Kreisliga A Soest

1. Germania Hovestadt 23 16-3-4 72:38 51

2. DJK Blau-Weiß Büderich 23 15-5-3 64:28 50

3. SV Westfalia Soest II 22 15-4-3 76:27 49

4. Höinger SV 23 14-5-4 61:30 47

5. TuS Wickede-Ruhr 90/08 23 14-4-5 64:28 46

Hovestadts Vorsprung auf Büderich und Soest II ist erheblich geschmolzen! Auch hier folgt bei Punktgleichheit ein Entscheidungsspiel.

Kreisliga A Steinfurt

1. TuS Laer 08 22 20-0-2 81:19 60

2. GW Amisia Rheine 22 12-4-6 62:34 40

3. FC Vorwärts Wettringen II 22 12-4-6 55:35 40

4. Germania Horstmar 22 11-6-5 48:33 39

5. FC Matellia 08 Metelen 22 12-3-7 52:39 39

Kreisliga A Tecklenburg

1. Cheruskia Laggenbeck 22 19-3-0 89:24 60

2. Arminia Ibbenbüren 22 14-5-3 57:37 47

3. TuS Recke 1927 22 14-4-4 55:33 46

4. Ibbenbürener SpVg. 08 II 22 12-5-5 55:28 41

5. VfL Eintracht Mettingen 22 12-4-6 60:33 40

Kreisliga A1 Unna-Hamm

1. Türkischer SC Hamm 23 19-3-1 107:21 60

2. TuS Uentrop 22 20-0-2 100:25 60

3. SV Westfalia Rhynern II 23 18-3-2 121:37 57

4. Hammer SC 23 16-4-3 84:36 52

5. VfL Mark 23 12-6-5 78:33 42

Kreisliga A2 Unna-Hamm

1. SV Blau-Weiß Alstedde 21 17-3-1 84:15 54

2. TuRa Bergkamen 21 15-2-4 66:32 47

3. Westfalia Wethmar 21 13-2-6 82:30 41

4. FC Overberge 21 13-1-7 84:37 40

5. SV Schwarz-Weiß Frömern 21 11-5-5 59:42 38

Bei Punktgleichheit entscheidet im Kreis Unna-Hamm der direkte Vergleich. Sollte dieser unentschieden sein, entscheidet das Torverhältnis über die Meisterschaft.

Beide Meister treffen erst in einem Entscheidungsspiel um den Aufstieg aufeinander. Der Verlierer bekommt seine zweite Chance (mit Hin- und Rückspiel) gegen den Vizemeister aus Siegen-Wittgenstein (Stand jetzt: FC Eiserfeld).

Der aktuelle Stand beim direkten Vergleich:

TSC Hamm – Uentrop 4:1 (Rückspiel am 17. Mai)

Uentrop – Rhynern II 5:1 (Rückspiel am 19. April)

TSC Hamm – Rhynern II 3:1 (Rückspiel am 3. Mai)