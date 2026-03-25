Wenn jetzt Schluss wäre: Diese A-Ligisten steigen auf!

In einer dramatischen Relegation setzte sich der TuS Wiescherhöfen im letzten Sommer im Elfmeterschießen gegen RW Unna durch. Am Ende schaffte auch RWU den Aufstieg in die Bezirksliga. – Foto: David Zimmer

Wer darf in der Saison 2025/2026 überkreislich spielen? Welche Mannschaft kürt sich in dieser Saison zum A-Liga-Meister? Welche Mannschaft darf den Sekt schon langsam kalt stellen? FuPa Westfalen hat die große Übersicht!

Die Paarungen der Entscheidungsspiele wurden vom VFA wie folgt festgelegt (die erstgenannten Kreise haben zuerst Heimrecht):

1. 2,5 Aufsteiger stellt der Kreis Dortmund. 2. Je 2 Aufsteiger stellen die Kreise Recklinghausen, Bochum, Ahaus-Coesfeld, Münster. 3. Je 1,5 Aufsteiger stellen die Kreise Siegen-Wittgenstein, Paderborn, Unna-Hamm, Bielefeld und Gelsenkirchen. 4. Je 1 Aufsteiger stellen die Kreise Hagen, Höxter, Tecklenburg, Olpe, Herne, Gütersloh, Minden, Steinfurt, Herford, Lemgo, Hochsauerlandkreis, Lübbecke, Soest, Lippstadt, Detmold, Iserlohn, Arnsberg, Lüdenscheid, Beckum. 5. Bei „,5“ Aufsteigern werden entsprechende Entscheidungsspiele in Hin- und Rückspiele nach den Bestimmungen der UEFA-Klubwettbewerbe ausgetragen, die für die Austragung von Spielen im K.O.-System gelten. 6. Sollte ein Verein an den nachfolgend genannten Entscheidungsspielen (Hin- und/oder Rückspiel) nicht antreten, wird diese Mannschaft aus dem Wettbewerb ausgeschlossen und der jeweilige Gegner steigt zur Bezirksliga auf.

1. Fortuna Gronau 09/54 21 13-5-3 56:38 44

2. SuS Stadtlohn 19/20 II 21 12-5-4 56:29 41

3. SV Grün-Weiß Lünten 21 13-2-6 54:35 41

4. SpVgg Vreden II 21 13-2-6 57:31 41

5. ASV Ellewick-Crosewick 21 12-4-5 53:29 40

Kreisliga A2 Ahaus-Coesfeld

1. SuS Legden 1911 21 16-2-3 51:14 50

2. SV Fortuna 26 Seppenrade 21 15-1-5 65:36 46

3. SV Borussia Darup 21 14-2-5 70:36 44

4. DJK SV Grün-Weiß Nottuln II 21 14-1-6 50:24 43

5. SG Coesfeld 06 21 12-5-4 50:29 41

Kommt es in einer der beiden Staffeln im Rennen um Platz eins zu einer Punktgleichheit, zählt der direkte Vergleich. Sollte dieser unentschieden sein, wird ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz stattfinden. Hier hat sich noch keine Mannschaft klar abgesetzt.

Kreisliga A Arnsberg

1. SV Affeln 28 21 16-2-3 57:31 50

2. SG Herdringen/Müschede 21 13-4-4 84:41 43

3. SV Bachum/Bergheim 21 12-5-4 68:33 41

4. TuS Langenholthausen 21 12-5-4 55:34 41

5. TuS Oeventrop (Ab) 21 13-1-7 68:30 40

Kreisliga A Beckum

1. SV Rot-Weiß Vellern 20 15-3-2 73:27 48

2. SC Roland Beckum 19 15-2-2 77:40 47

3. Fortuna Walstedde 1953 19 12-4-3 48:32 40

4. Westfalen Liesborn 19 12-3-4 65:30 39

5. SuS Ennigerloh 19 20 10-6-4 56:33 36

Spannung zwischen Vellern und Roland! Bei Punktgleichheit nach dem letzten Spieltag folgt ein Entscheidungsspiel.

Kreisliga A Bielefeld

1. TuS Jöllenbeck 21 17-2-2 68:22 53

2. SC Bielefeld 04/26 21 16-2-3 86:31 50

3. BV Werther 1920 21 16-2-3 77:39 50

4. SG Oesterweg 21 13-5-3 58:22 44

5. VfL Schildesche 1897 21 10-3-8 60:51 33

Auch hier würde bei Punktgleichheit ein Entscheidungsspiel folgen. Der Vizemeister bekommt gegen den Vizemeister aus Paderborn (Stand jetzt: SG Oberes Almetal) eine zweite Chance auf den Aufstieg.

Kreisliga A1 Bochum

1. SV Schwarz-Weiß Eppendorf 21 16-4-1 88:24 52

2. FC Neuruhrort 21 17-1-3 87:34 52

3. VfB Günnigfeld 21 15-6-0 79:27 51

4. DJK Wattenscheid 21 13-3-5 59:45 42

5. BV Hiltrop 1912 21 13-1-7 71:54 40

Kreisliga A2 Bochum

1. TuS Stockum (Auf) 21 16-4-1 75:22 52

2. SV Rot-Weiß Stiepel 04 (Neu) 21 15-2-4 85:28 47

3. SV Langendreer 04 21 14-2-5 66:39 44

4. SuS Wilhelmshöhe 21 13-3-5 82:47 42

5. DJK Teutonia Ehrenfeld (Neu) 21 11-2-8 53:48 35

Spannender Dreikampf in Staffel 1! Bei Punktgleichheit muss am Ende ein Entscheidungsspiel her.

Kreisliga A Detmold

1. TuS Kachtenhausen 19 15-3-1 63:22 48

2. FC Fortuna Schlangen 19 14-3-2 78:18 45

3. SV Diestelbruch-Mosebeck 18 12-3-3 81:23 39

4. TuS Horn-Bad Meinberg 20 12-3-5 50:33 39

5. SG Sabbenhausen-Elbrinxen-Falkenhagen-Lügde 20 10-5-5 61:33 35

In Detmold kommt es bei Punktgleichheit ebenfalls zu einem Entscheidungsspiel.

Kreisliga A1 Dortmund

1. Westfalia Dortmund 20 19-1-0 140:14 58

2. DJK Blau-Weiß Huckarde 20 16-3-1 79:25 51

3. SuS Oespel-Kley 20 15-0-5 101:35 45

4. Rot-Weiß Barop 19 14-0-5 73:31 42

5. Rot-Weiß Germania Westerfilde-Bodelschwingh 19 12-2-5 72:49 38

Kreisliga A2 Dortmund

1. SG Gahmen 19 13-3-3 53:24 42

2. Hörder SC 19 12-5-2 55:20 41

3. SV Körne 83 17 11-3-3 42:31 36

4. Sportfreunde Sölderholz 19 10-3-6 58:32 33

5. DJK TuS Körne 18 10-2-6 41:23 32

Während in Staffel 1 keiner an Westfalia Dortmund vorbeikommt, ist das Titelrennen in der Parallelstaffel deutlich spannender: Sollte abschließend eine Punktgleichheit vorliegen, entscheidet ganz klassisch das Torverhältnis.

Die Vizemeister treffen in einem Entscheidungsspiel um den Platz in der Aufstiegsrelegation aufeinander. Dort wartet dann der Vizemeister aus Gelsenkirchen.

Kreisliga A Gelsenkirchen

1. SV Preußen Sutum 22 14-4-4 62:35 46

2. Eintracht Erle 21 13-5-3 63:32 44

3. Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck 21 12-2-7 65:48 38

4. BV Rentfort 21 10-5-6 62:33 35

5. SV Horst-Emscher 08 II 21 9-5-7 54:39 32

Schafft Eintracht Erle im zweiten Anlauf den Aufstieg? Bei Punktgleichheit am Ende der Saison muss ein Entscheidungsspiel her.

Kreisliga A Gütersloh

1. SVV Tur Abdin Gütersloh 19 17-1-1 83:26 52

2. TSV Victoria Clarholz II 20 12-4-4 46:34 40

3. SV Germania Westerwiehe 20 12-3-5 57:38 39

4. SV Grün-Weiß Langenberg-Benteler 20 10-5-5 66:43 35

5. SV Schwarz-Gelb Bokel 19 9-5-5 47:35 32

Kreisliga A Hagen

1. SpVg. Hagen 1911 II 21 19-1-1 79:20 58

2. SSV Hagen 22 17-3-2 74:27 54

3. TSG Herdecke 22 14-3-5 47:33 45

4. FC Polonia Hagen 22 10-5-7 61:47 35

5. SC Obersprockhövel II 21 9-6-6 62:40 33

Sollte es im ersten Jahr der eingleisigen Hagener A-Liga direkt zu einer Punktgleichheit an der Spitze kommen, erfolgt ein Entscheidungsspiel!

Kreisliga A Herford

1. SV Löhne-Obernbeck 20 12-4-4 70:37 40

2. SV Enger-Westerenger 19 11-6-2 42:28 39

3. VfL Holsen 20 10-6-4 36:29 36

4. TuS Bruchmühlen (Ab) 19 10-5-4 50:21 35

5. SC Enger 19 10-3-6 40:39 33

In Herford zählt bei Punktgleichheit am Ende der direkte Vergleich, sollte dieser unentschieden sein, entscheidet das Torverhältnis der gesamten Saison. Das Hinspiel hat Löhne-Obernbeck allerdings deutlich mit 7:2 gewonnen. Das Rückspiel steigt ausgerechnet am letzten Spieltag. Ist die Meisterschaft bis dahin noch offen, könnte es einen ultimativen Showdown geben!

Kreisliga A Herne

1. FC Frohlinde 18 15-1-2 87:23 46

2. RWT Herne 16 14-1-1 129:16 43

3. VfB Habinghorst 17 13-2-2 74:29 41

4. SV Holsterhausen 18 11-4-3 52:19 37

5. SpVgg. Horsthausen II 17 10-2-5 73:37 32

Sind RWT und Frohlinde am Ende punktetechnisch gleichauf, ist ein Entscheidungsspiel die Konsequenz.

Kreisliga A Hochsauerlandkreis

1. SG Ostwig/Nuttlar/Valmetal 21 15-4-2 65:22 49

2. SSV Meschede 20 15-3-2 62:19 48

3. BV Alme 20 13-3-4 49:19 42

4. SG Eversberg/Heinrichsthal-Wehrstapel 21 11-3-7 48:35 36

5. FC Remblinghausen 21 11-2-8 52:35 35

Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ostwig-Nuttlar/Valmetal und Meschede! Bei Punktgleichheit muss ein Entscheidungsspiel ran.

Kreisliga A Höxter

1. SG Erkeln/Hembsen 18 14-0-4 50:25 42

2. SG BKMR 18 10-3-5 33:27 33

3. SV 21 Bonenburg 18 10-2-6 41:25 32

4. TuS Lüchtringen 16 9-4-3 43:25 31

5. SG Dalhausen/Tietelsen-Rothe 17 9-4-4 36:21 31

Kreisliga A Iserlohn

1. VTS Iserlohn 21 20-1-0 112:20 61

2. BSV Lendringsen 21 17-2-2 80:28 53

3. SpVgg. Nachrodt 21 13-2-6 85:53 41

4. SC 1912 Hennen 21 12-2-7 82:42 38

5. FV Eintracht Ihmert/Bredenbruch 21 11-5-5 75:56 38

Kreisliga A Lemgo

1. TuS Brake in Lippe 20 15-2-3 69:32 47

2. TuS Lipperreihe II 20 14-3-3 48:23 45

3. SG Sonneborn/Alverdissen 20 13-2-5 60:35 41

4. SV Werl-Aspe (Ab) 19 12-0-7 53:24 36

5. TuS Helpup 18 12-0-6 39:38 36

Ein enges Rennen im Kreis Lemgo. Bei Punktgleichheit zwischen zwei Mannschaften folgt ein Entscheidungsspiel.

Kreisliga A Lippstadt

1. SuS Bad Westernkotten II (Ab) 20 16-3-1 52:12 51

2. SV 03 Geseke (Ab) 20 12-6-2 53:16 42

3. TuS GW Allagen 20 13-2-5 45:32 41

4. SuS Störmede 19 12-3-4 55:19 39

5. TuS 06 Westfälische Eiche Anröchte 20 11-5-4 35:16 38

Kreisliga A Lübbecke

1. TuS Gehlenbeck 20 15-4-1 76:17 49

2. TuSpo 09 Rahden 20 14-3-3 54:16 45

3. Türk Gücü Espelkamp 20 13-3-4 57:34 42

4. SuS Holzhausen 20 11-7-2 55:28 40

5. FC Lübbecke II 21 11-2-8 56:40 35

Sollte Rahden noch herankommen und an Punkten gleichziehen, wird ein Entscheidungsspiel ausgetragen.

Kreisliga A Lüdenscheid

1. FSV Werdohl 18 16-1-1 93:20 49

2. RW Lüdenscheid 18 15-1-2 82:14 46

3. TuS Ennepe 1926 18 14-1-3 68:24 43

4. SC Lüdenscheid 19 12-1-6 91:37 37

5. TSV Werdohl 18 12-0-6 71:45 36

Zwei große Namen duellieren sich im Kreis Lüdenscheid. Bei Punktgleichheit folgt ein Entscheidungsspiel.

Kreisliga A Minden

1. TuS Lohe II 21 16-3-2 56:19 51

2. TuS Petershagen/Ovenstädt 21 13-6-2 51:22 45

3. SV Hausberge 18 12-3-3 56:25 39

4. SV Weser Leteln 20 11-5-4 50:30 38

5. FC Ezidxan Minden 19 10-6-3 45:23 36

Kreisliga A1 Münster

1. Westfalia Kinderhaus II 21 18-1-2 71:12 55

2. SC Füchtorf 21 17-2-2 53:17 53

3. BSV Ostbevern 21 11-3-7 51:44 36

4. SV Blau-Weiß Beelen 21 11-3-7 37:35 36

5. VfL Sassenberg 21 10-4-7 51:45 34

Kreisliga A2 Münster

1. 1. FC Gievenbeck II 21 17-3-1 59:16 54

2. SV Bösensell 21 16-2-3 56:28 50

3. DJK Grün-Weiß Amelsbüren 21 13-4-4 72:31 43

4. SV Davaria Davensberg 21 12-3-6 57:28 39

5. Internationaler KSV Münster 21 11-2-8 58:51 35

Vor allem in Staffel 1 ist das Rennen noch offen. In Münster wird die Meisterschaftsfrage bei Punktgleichheit auch in einem Entscheidungsspiel beantwortet.

Kreisliga A Olpe

1. RW Lennestadt-Grevenbrück (Auf) 21 15-2-4 82:37 47

2. RW Ostentrop-Schönholthausen 21 13-2-6 53:34 41

3. FC Finnentrop 21 10-6-5 52:39 36

4. SSV Elspe 1911 21 11-3-7 56:38 36

5. FC Langenei-Kickenbach 21 10-5-6 49:46 35

Kreisliga A Paderborn

1. SV Marienloh 20 14-4-2 65:26 46

2. SG Oberes Almetal 23 20 13-3-4 41:25 42

3. TuRa Elsen (Auf) 20 12-3-5 64:38 39

4. SV Blau-Weiß Brenken 20 10-3-7 55:36 33

5. Kastrioti Stukenbrock (Ab) 20 10-3-7 36:31 33

Bei Punktgleichheit entscheidet in Paderborn der direkte Vergleich inklusive Auswärtstorregelung! Sollte dieser unentschieden sein, findet ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz statt. Das Hinspiel hat Marienloh zuhause mit 3:0 gegen die SG Oberes Almetal gewonnen. Das Rückspiel in Büren-Weine steigt am vorletzten Spieltag.

Der Vizemeister bekommt gegen den Vizemeister aus Bielefeld (Stand jetzt: SC Bielefeld oder BV Werther) eine zweite Chance auf den Aufstieg.

Kreisliga A1 Recklinghausen

1. VfL Ramsdorf 20 16-2-2 61:21 50

2. TuS Gahlen 20 16-2-2 72:26 50

3. Remigianer SV Borken 22 Hoxfeld-Burlo 20 13-3-4 70:36 42

4. 1. SC Blau-Weiß Wulfen 19 13-2-4 59:24 41

5. Conc. Flaesheim 20 11-6-3 60:29 39

Kreisliga A2 Recklinghausen

1. SG VfL Westfalia Suderwich 09 19 12-5-2 74:19 41

2. Schwarz-Weiß Röllinghausen 17 12-2-3 59:25 38

3. SV Borussia Ahsen 19 11-5-3 81:38 38

4. Teut. SuS Waltrop 18 10-7-1 55:10 37

5. SV Schwarz-Weiß Meckinghoven 18 11-3-4 88:23 36

Spannende Titelrennen im Kreis Recklinghausen. Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich:

Ramsdorf – Gahlen 1:0 (Rückspiel am 12. April)

Suderwich – Röllinghausen 0:5 (Rückspiel am 31. Mai)

Kreisliga A Siegen-Wittgenstein

1. SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden 21 17-2-2 72:19 53

2. FC Eiserfeld 06 21 15-2-4 64:28 47

3. Sportfreunde Edertal 21 10-8-3 64:36 38

4. SuS Niederschelden 20 11-4-5 51:26 37

5. FC Freier Grund 21 10-7-4 47:29 37

Der Vizemeister geht in Siegen-Wittgenstein bekanntermaßen nicht leer aus, sondern bekommt eine zweite Chance in der Relegation, diesmal gegen den Verlierer der beiden Meister aus Unna-Hamm.

Kreisliga A Soest

1. Germania Hovestadt 21 16-3-2 70:30 51

2. DJK Blau-Weiß Büderich 21 14-4-3 58:25 46

3. Höinger SV 21 13-4-4 55:27 43

4. TuS Wickede-Ruhr 90/08 21 13-4-4 60:24 43

5. SV Westfalia Soest II 20 13-4-3 69:27 43

Kreisliga A Steinfurt

1. TuS Laer 08 19 17-0-2 72:15 51

2. GW Amisia Rheine 19 11-4-4 56:26 37

3. FC Matellia 08 Metelen 19 11-2-6 49:35 35

4. FC Vorwärts Wettringen II 19 10-4-5 45:33 34

5. Germania Horstmar 19 8-6-5 40:32 30

Kreisliga A Tecklenburg

1. Cheruskia Laggenbeck 19 17-2-0 77:22 53

2. TuS Recke 1927 19 13-3-3 51:29 42

3. Arminia Ibbenbüren 19 12-4-3 52:36 40

4. Ibbenbürener SpVg. 08 II 19 11-4-4 50:22 37

5. SV Westfalia 07 Hopsten 19 11-3-5 42:30 36

Kreisliga A1 Unna-Hamm

1. TuS Uentrop 19 17-0-2 85:22 51

2. SV Westfalia Rhynern II 21 16-3-2 111:35 51

3. Hammer SC 21 15-4-2 78:32 49

4. Türkischer SC Hamm 19 15-3-1 74:18 48

5. Eintracht Werne 20 12-4-4 55:31 40

Kreisliga A2 Unna-Hamm

1. SV Blau-Weiß Alstedde 21 17-3-1 84:15 54

2. TuRa Bergkamen 21 15-2-4 66:32 47

3. Westfalia Wethmar 21 13-2-6 82:30 41

4. FC Overberge 21 13-1-7 84:37 40

5. SV Schwarz-Weiß Frömern 21 11-5-5 59:42 38

Bei Punktgleichheit entscheidet im Kreis Unna-Hamm der direkte Vergleich. Sollte dieser unentschieden sein, entscheidet das Torverhältnis über die Meisterschaft. In Staffel 1 sind Uentrop und Rhynern II zwar aktuell punktgleich, Uentrop hat aber zwei Nachholspiele in der Hinterhand.

Alstedde hat sich in der Parallelstaffel derweil absetzen können. Beide Meister treffen erst in einem Entscheidungsspiel um den Aufstieg aufeinander. Der Verlierer bekommt seine zweite Chance (mit Hin- und Rückspiel) gegen den Vizemeister aus Siegen-Wittgenstein (Stand jetzt: FC Eiserfeld).

Der aktuelle Stand beim direkten Vergleich:

Uentrop – Rhynern II 5:1 (Rückspiel am 19. April)