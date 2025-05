Wenn jetzt Schluss wäre: Diese A-Ligisten steigen auf!

Wer darf in der Saison 2025/2026 überkreislich spielen? Welche Mannschaft kürt sich in dieser Saison zum A-Liga-Meister? Welche Mannschaft hat die Korn schon knallen lassen? FuPa Westfalen hat die große Übersicht!

1. 2,5 Aufsteiger stellt der Kreis Dortmund. 2. Je 2 Aufsteiger stellen die Kreise Recklinghausen, Bochum, Ahaus-Coesfeld, Münster. 3. Je 1,5 Aufsteiger stellen die Kreise Siegen-Wittgenstein, Paderborn, Unna-Hamm, Bielefeld und Gelsenkirchen. 4. Je 1 Aufsteiger stellen die Kreise Hagen, Höxter, Olpe, Tecklenburg, Gütersloh, Hochsauerlandkreis, Herne, Minden, Steinfurt, Lemgo, Herford, Lübbecke, Lippstadt, Soest, Detmold, Iserlohn, Arnsberg, Lüdenscheid und Beckum. 5. Bei „,5“ Aufsteigern werden entsprechende Entscheidungsspiele in Hin- und Rückspiele nach den Bestimmungen der UEFA-Klubwettbewerbe ausgetragen, die für die Austragung von Spielen im K.O.-System gelten. 6. Sollte ein Verein an den nachfolgend genannten Entscheidungsspielen (Hin- und/oder Rückspiel) nicht antreten, wird diese Mannschaft aus dem Wettbewerb ausgeschlossen und der jeweilige Gegner steigt zur Bezirksliga auf.

Die Aufstiegsrennen der westfälischen A-Ligen in der Übersicht:

Kreisliga A1 Ahaus-Coesfeld

1. SC Südlohn 28 27 18-8-1 84:28 62

2. SV Grün-Weiß Lünten 27 18-6-3 69:36 60

3. ASV Ellewick-Crosewick 27 13-9-5 65:39 48

4. Vorwärts Epe 1923 II 27 13-8-6 50:38 47

5. FC Vreden 52 27 12-9-6 66:50 45

Kreisliga A2 Ahaus-Coesfeld

1. SC Union 08 Lüdinghausen 27 18-4-5 83:40 58

2. SV Arminia Appelhülsen 27 16-6-5 73:39 54

3. SuS 1927 Olfen 27 14-5-8 64:42 47

4. SG Coesfeld 06 27 14-4-9 72:41 46

5. SuS Legden 1911 27 13-4-10 59:52 43

Kommt es in einer der beiden Staffeln im Rennen um Platz eins zu einer Punktgleichheit, zählt der direkte Vergleich. Sollte dieser unentschieden sein, wird ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz stattfinden.

Der Stand bei den direkten Vergleichen, Hin- und Rückspiel schon absolviert:

Lünten – Südlohn 2:4

Appelhülsen – Lüdinghausen 5:4

Kreisliga A Arnsberg

1. FC Neheim-Erlenbruch 25 20-2-3 79:50 62

2. SG Holzen/Eisborn 25 18-3-4 79:32 57

3. TuS Langenholthausen (Ab) 25 16-3-6 76:40 51

4. SV Affeln 28 (Ab) 25 13-9-3 86:39 48

5. SG Beckum/Hövel/Mellen 26 11-4-11 47:55 37

Sollten Neheim-Erlenbruch und Holzen/Eisborn die Saison punktgleich abschließen, treffen beide Teams in einem Entscheidungsspiel aufeinander.

Kreisliga A Beckum

1. DJK Vorwärts 19 Ahlen 27 19-5-3 78:36 62

2. Fortuna Walstedde 1953 27 18-4-5 74:44 58

3. TuS 93/33 Wadersloh 27 16-4-7 71:46 52

4. SV Rot-Weiß Vellern 27 16-3-8 67:44 51

5. SC Roland 1962 27 15-4-8 85:55 49

Walstedde nur noch mit Außenseiterchancen! Bei Punktgleichheit nach dem letzten Spieltag folgt ein Entscheidungsspiel.

Kreisliga A Bielefeld

1. VfB Fichte Bielefeld 27 24-3-0 115:28 75

2. SG Oesterweg 1970 27 21-3-3 78:31 66

3. SC Bielefeld 04/26 27 16-4-7 58:48 52

4. SV Gadderbaum 08 27 16-2-9 76:50 50

5. KF Kosova Bielefeld 1991 27 13-4-10 54:50 43

Kreisliga A1 Bochum

1. SV Türkiyemspor Bochum 27 22-2-3 100:27 68

2. VfB Günnigfeld (Ab) 27 21-4-2 85:19 67

3. SV Schwarz-Weiß Eppendorf 27 19-2-6 88:39 59

4. FC Neuruhrort (Ab) 27 14-6-7 80:44 48

5. SV Höntrop 27 14-5-8 69:36 47

Kreisliga A2 Bochum

1. Hedefspor Hattingen 28 24-1-3 85:22 73

2. TuRa Rüdinghausen 27 21-3-3 90:36 66

3. TuS Stockum 27 19-4-4 82:40 61

4. DJK TuS Ruhrtal Witten 1919 27 12-7-8 65:45 43

5. SC Weitmar 45 II 27 12-5-10 70:56 41

Das Rennen zwischen Türkiyemspor und Günnigfeld bleibt knapp! Bei Punktgleichheit muss am Ende ein Entscheidungsspiel her.

Kreisliga A Detmold

1. SG Belle-Cappel-Leopoldstal 27 21-4-2 119:33 67

2. TuS Horn-Bad Meinberg 27 18-4-5 87:52 58

3. FC Fortuna Schlangen 27 15-5-7 89:41 50

4. SV Diestelbruch-Mosebeck 27 13-10-4 82:49 49

5. TuS Kachtenhausen 27 15-3-9 67:53 48

In Detmold kommt es bei Punktgleichheit zu einem Entscheidungsspiel.

Kreisliga A1 Dortmund

1. K.F. Sharri Dortmund 25 20-5-0 90:27 65

2. FC Sarajevo-Bosna 25 20-0-5 80:32 60

3. Westfalia Dortmund 25 17-2-6 99:26 53

4. Rot-Weiß Barop 25 14-3-8 73:57 45

5. DJK TuS Körne 25 14-0-11 59:41 42

Kreisliga A2 Dortmund

1. TuS Holzen-Sommerberg 26 21-1-4 89:26 64

2. BW Alstedde 25 18-1-6 78:28 55

3. VfL Hörde 25 17-2-6 79:53 53

4. Hörder SC 25 15-4-6 87:48 49

5. Sportfreunde Sölderholz 25 13-5-7 56:49 44

Interessante Titelrennen in beiden Dortmunder Staffeln: Sollte abschließend eine Punktgleichheit vorliegen, entscheidet ganz klassisch das Torverhältnis.

Kreisliga A Gelsenkirchen

1. Adler Feldmark 31 25-4-2 90:29 79

2. Eintracht Erle 31 23-2-6 117:45 71

3. Westfalia Gelsenkirchen 31 22-4-5 106:34 70

4. VfL Grafenwald 30 19-4-7 73:31 61

5. Schwarz-Gelb Preußen Gladbeck 31 16-7-8 82:49 55

Kreisliga A Gütersloh

1. SV Spexard 25 20-3-2 73:21 63

2. GW Langenberg-Benteler 25 19-1-5 80:35 58

3. TSG Harsewinkel von 1925 26 14-7-5 62:49 49

4. Herzebrocker SV 25 14-5-6 76:36 47

5. TSV Victoria Clarholz II 25 13-5-7 59:47 44

Spexard hat im neuen Jahr einige Punkte liegen lassen. Bei Punktgleichheit entscheidet das Torverhältnis.

Kreisliga A1 Hagen

1. SV Boele-Kabel 29 24-3-2 104:25 75

2. FC Bosna Hagen 29 22-5-2 108:36 71

3. TSV Fichte Hagen 29 21-3-5 115:42 66

4. SpVg Breckerfeld 29 19-2-8 100:45 59

5. SSV Hagen 29 18-2-9 76:47 56

Die SV Boele-Kabel steht seit dem 29. Spieltag als Meister fest!

Kreisliga A2 Hagen

1. SV Ararat Gevelsberg 27 23-3-1 123:33 72

2. RW Ennepetal-Rüggeberg 28 17-7-4 88:42 58

3. SpVg Linderhausen 27 16-6-5 65:40 54

4. SG Vatanspor Gevelsberg 27 15-5-7 67:44 50

5. FC Herdecke-Ende 27 13-7-7 69:46 46

Der SV Ararat Gevelsberg steht seit dem 24. Spieltag als Meister fest!

Beide Teams treffen dann letztmals in einem Entscheidungsspiel um den Bezirksliga-Aufstieg aufeinander, ehe zur Saison 2025/26 die eingleisige Hagener A-Liga eingeführt wird.

Kreisliga A Herford

1. SC Bünde 10/45 25 22-3-0 92:21 69

2. Bünder SV 25 17-5-3 85:38 56

3. SV Löhne-Obernbeck 25 17-1-7 72:41 52

4. TuRa Löhne 25 13-2-10 66:55 41

5. TV Elverdissen 26 11-6-9 63:54 39

Der SC Bünde steht seit dem 24. Spieltag als Meister auf Aufsteiger in die Bezirksliga fest!

Kreisliga A Herne

1. VfB Börnig 25 22-3-0 106:18 69

2. FC Frohlinde 25 21-2-2 89:17 65

3. SV Wacker Obercastrop II 26 18-4-4 77:32 58

4. VfB Habinghorst 25 16-3-6 89:30 51

5. SG SF Habinghorst/Dingen 25 16-3-6 84:41 51

Sollte Frohlinde am Saisonende noch mit Börnig punktetechnisch gleichziehen können, ist ein Entscheidungsspiel die Konsequenz.

Kreisliga A Hochsauerlandkreis

1. VfB Marsberg (Ab) 28 27-1-0 126:17 82

2. BV Alme 28 17-5-6 89:50 56

3. SG Nuhnetal-Dreislar-Hesborn 28 16-7-5 79:53 55

4. SG Eversberg-H.-W. 28 15-5-8 64:42 50

5. SSV Meschede 28 12-11-5 59:42 47

Der VfB Marsberg steht seit dem 24. Spieltag als erster Meister und Bezirksliga-Aufsteiger in ganz Westfalen fest!

Kreisliga A Höxter

1. VfR Borgentreich (Ab) 27 21-3-3 73:24 66

2. SG Albaxen-Stahle 27 15-6-6 53:42 51

3. SG Dalhausen/Tietelsen-Rothe 27 16-2-9 63:32 50

4. SG BKMR 27 14-3-10 66:43 45

5. FC Germete Wormeln 26 14-2-10 54:49 44

Der VfR Borgentreich steht seit dem 25. Spieltag als Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga fest!

Kreisliga A Iserlohn

1. ASSV Letmathe 27 24-2-1 107:20 74

2. VTS Iserlohn 26 21-3-2 121:29 66

3. SC 1912 Hennen 26 19-2-5 97:42 59

4. Sportfreunde Hüingsen II 27 14-4-9 79:51 46

5. FC Etr. Ihmert/Bredenbruch 27 13-1-13 86:65 40

Letmathe hat das Gipfeltreffen gegen VTS Iserlohn vor einer rekordverdächtigen Kulisse mit 3:1 für sich entschieden und marschiert mit großen Schritten Richtung Meisterschaft. Sollten die Iserlohner noch das Wunder schaffen und evtl. für Punktgleichheit sorgen, zählt in erster Linie der direkte Vergleich, den hat Letmathe allerdings nun für sich entschieden.

Der Stand beim direkten Vergleich, Hin- und Rückspiel sind absolviert:

Letmathe – VTS Iserlohn 4:2

Kreisliga A Lemgo

1. TuS Leopoldshöhe 23 17-1-5 59:30 52

2. SC Extertal 23 15-6-2 60:38 51

3. SG Sonneborn / Alverdissen 23 13-6-4 58:31 45

4. SC Bad Salzuflen 23 14-2-7 40:29 44

5. TuS Brake in Lippe 23 12-2-9 66:41 38

Ein enges Rennen im Kreis Lemgo. Bei Punktgleichheit zwischen zwei Mannschaften folgt ein Entscheidungsspiel.

Kreisliga A Lippstadt

1. SuS Cappel (Ab) 27 20-4-3 59:25 64

2. DJK SpVg Mellrich 27 18-4-5 71:43 58

3. SuS Störmede 27 17-6-4 73:40 57

4. TuS 06 Anröchte 27 15-6-6 59:35 51

5. TuS Warstein 27 14-4-9 76:52 46

Kreisliga A Lübbecke

1. Blasheimer Sportclub (Ab) 27 26-1-0 87:15 79

2. FC Preußen Espelkamp II 27 20-1-6 106:33 61

3. TuS Gehlenbeck 27 17-6-4 75:31 57

4. TuSpo Rahden 27 15-5-7 59:36 50

5. SuS Holzhausen (Ab) 27 14-2-11 59:50 44

Der Blasheimer Sportclub steht seit dem 26. Spieltag als Meister und Bezirksliga-Aufsteiger fest!

Kreisliga A Lüdenscheid

1. VfB Altena 23 20-2-1 107:34 62

2. RW Lüdenscheid (Ab) 24 16-5-3 88:36 53

3. TuS Herscheid 24 15-3-6 83:49 48

4. FSV Werdohl 23 15-2-6 73:38 47

5. SC Lüdenscheid 24 14-5-5 115:48 47

Der VfB Altena steht seit dem 23. Spieltag als Meister und Bezirksliga-Aufsteiger fest!

Kreisliga A Minden

1. Union Minden (Ab) 27 16-7-4 88:47 55

2. TuS Lohe II 27 16-5-6 84:47 53

3. TuS Petershagen/Ovenstädt 27 16-5-6 64:38 53

4. FC EZIDXAN Minden 27 15-5-7 62:38 50

5. TuS Lahde/Quetzen 27 13-4-10 65:53 43

Spannung in Minden! Bei Punktgleichheit muss ein Entscheidungsspiel her.

Kreisliga A1 Münster

1. VfL Sassenberg 1926 27 18-6-3 79:36 60

2. TSV Handorf 27 19-3-5 75:27 60

3. Westfalia Kinderhaus II 27 18-5-4 85:34 59

4. SC Münster 08 II 27 17-7-3 82:29 58

5. SC Füchtorf 27 16-2-9 69:42 50

Kreisliga A2 Münster

1. TuS Altenberge 27 21-3-3 83:25 66

2. SV Bösensell 27 17-7-3 61:36 58

3. 1. FC Gievenbeck II 27 14-7-6 67:42 49

4. DJK Grün-Weiß Amelsbüren 27 15-4-8 69:49 49

5. SV Davaria Davensberg 27 13-7-7 57:43 46

In der A1-Staffel sind vier Teams oben mit dabei. In der A2-Staffel ist Altenberges Meisterschaft wohl nur noch eine Frage der Zeit. In Münster wird die Meisterschaftsfrage bei Punktgleichheit auch in einem Entscheidungsspiel beantwortet.

Kreisliga A Olpe

1. SV Heggen 27 17-9-1 79:24 60

2. FC Finnentrop 27 18-3-6 73:42 57

3. SV Eintracht Kleusheim 27 15-5-7 78:43 50

4. FC Kirchhundem 27 15-5-7 71:45 50

5. Hützemerter SV 1951 27 12-5-10 67:40 41

Auch im Kreis Olpe folgt bei Punktgleichheit ein Entscheidungsspiel.

Kreisliga A Paderborn

1. Suryoye Paderborn 29 24-2-3 107:32 74

2. SG Boke/Bentfeld 29 18-6-5 58:36 60

3. SV Marienloh 29 17-8-4 65:39 59

4. SV Blau-Weiß Brenken (Ab) 29 17-4-8 94:49 55

5. SG Oberes Almetal 23 (Auf) 28 16-3-9 67:42 51

Suryoye Paderborn steht seit dem 29. Spieltag als Meister und Bezirksliga-Aufsteiger fest!

Kreisliga A1 Recklinghausen

1. BVH Dorsten 27 23-2-2 96:24 71

2. VfL Ramsdorf 27 21-2-4 98:34 65

3. Conc. Flaesheim 27 20-3-4 65:36 63

4. SV Lippramsdorf 27 18-5-4 72:25 59

5. TuS Gahlen 27 17-6-4 86:44 57

Kreisliga A2 Recklinghausen

1. SV Hochlar 28 24-2-2 105:23 74

2. Fenerbahce Istanbul Marl 28 18-4-6 76:58 58

3. SV Borussia Ahsen 28 17-4-7 81:41 55

4. Teut. SuS Waltrop 28 15-5-8 71:39 50

5. Sportfreunde Stuckenbusch 27 13-8-6 64:51 47

Der SV Hochlar 28 steht seit dem 29. Spieltag als Meister und Bezirksliga-Aufsteiger fest!

Kreisliga A Siegen-Wittgenstein

1. SG Oberschelden 27 17-5-5 72:43 56

2. VfB Burbach 27 17-5-5 64:45 56

3. FC Hilchenbach 27 16-4-7 77:48 52

4. FC Eiserfeld 27 14-5-8 89:55 47

5. SuS Niederschelden 27 14-5-8 69:43 47

Oberschelden und Burbach sind drei Spieltage vor Schluss punktgleich! Sollte das auch zum Saisonende Bestand haben, wird das Torverhältnis entscheiden – auch da wird es auf ein Foto-Finish hinauslaufen.

Kreisliga A Soest

1. SV Hilbeck (Ab) 27 20-3-4 80:29 63

2. DJK Blau-Weiß Büderich 27 19-3-5 85:38 60

3. Höinger SV 27 17-3-7 67:55 54

4. SV Westfalia Soest II 27 14-9-4 76:40 51

5. SpVg. Möhnesee 27 12-6-9 50:37 42

In Soest kommt es bei Punktgleichheit zu einem Entscheidungsspiel.

Kreisliga A Steinfurt

1. Germania Hauenhorst 27 22-4-1 83:22 70

2. TuS Laer 08 27 15-7-5 62:33 52

3. Fortuna Emsdetten 27 15-5-7 54:44 50

4. FC Matellia 08 Metelen 27 12-9-6 62:42 45

5. TuS St. Arnold 27 14-3-10 51:50 45

Germania Hauenhorst steht seit dem 25. Spieltag als Meister und Bezirksliga-Aufsteiger fest!

Kreisliga A Tecklenburg

1. Falke Saerbeck 27 25-1-1 93:24 76

2. Cheruskia Laggenbeck 27 19-4-4 80:33 61

3. SV Westfalia 07 Hopsten 27 14-7-6 58:39 49

4. TuS Recke 1927 27 12-8-7 49:43 44

5. SC Halen 27 12-5-10 72:57 41

Falke Saerbeck steht seit dem 26. Spieltag als Meister und Bezirksliga-Aufsteiger fest!

Kreisliga A1 Unna-Hamm

1. TuS Wiescherhöfen 27 21-4-2 95:23 67

2. TuS Uentrop 27 21-3-3 138:36 66

3. SV Westfalia Rhynern II 27 20-5-2 90:28 65

4. Hammer SC 27 19-2-6 105:36 59

5. Eintracht Werne 27 17-3-7 99:49 54

Kreisliga A2 Unna-Hamm

1. Rot-Weiß Unna 27 19-8-0 98:32 65

2. Westfalia Wethmar 27 18-8-1 77:33 62

3. SuS Oberaden 27 18-2-7 86:54 56

4. Grün-Schwarz Cappenberg 27 16-6-5 69:41 54

5. TuRa Bergkamen 27 14-2-11 79:69 44

Bei Punktgleichheit entscheidet im Kreis Unna-Hamm der direkte Vergleich. Sollte dieser unentschieden sein, entscheidet das Torverhältnis über die Meisterschaft.

Der aktuelle Stand beim direkten Vergleich:

Wiescherhöfen - Uentrop 4:2 (Hin- und Rückspiel)

Wiescherhöfen - Rhynern II 4:2 (Hin- und Rückspiel)

RW Unna - Wethmar 3:3 (Hin- und Rückspiel)