Wenn jetzt Schluss wäre: Die Aufsteiger im überkreislichen Fußball

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Rhynern (in Blau) vs. Wattenscheid in der kommenden Saison vielleicht ein Regionalliga-Duell. – Foto: Maik Matheus | SGW09

FuPa Westfalen gibt euch einen Überblick, wer nach aktuellem Stand auf- bzw. absteigen würde (Stand 21. April 2026):

Aufsteiger aus der Oberliga zur Regionalliga: SV Westfalia Rhynern, SG Wattenscheid 09 (besserer Quotient als ASC 09 Dortmund)

Absteiger aus der Regionalliga: SC Wiedenbrück

Aufsteiger aus Westfalenliga in die Oberliga: SC RW Maaslingen, DJK TuS Hordel, Sieger des Entscheidungsspiel zwischen dem SC Westfalia Kinderhaus und SpVgg Horsthausen

Absteiger aus der Oberliga zur Westfalenliga: Türkspor Dortmund, RW Ahlen, TuS Ennepetal

Absteiger aus der Westfalenliga in die Landesliga: SV Westfalia Soest, FC Preußen Espelkamp, Borussia Emsdetten, SSV Buer, RSV Meinerzhagen, FC Brünninghausen

Aufsteiger aus der Landesliga in die Westfalenliga: FC RW Kirchlengern, SuS Bad Westernkotten, FC Roj, Lüner SV, zwei Vizemeister aus der Aufstiegsrunde zwischen dem SC Herford, Germania Salchendorf, VfL Kamen und SV Burgsteinfurt

Absteiger aus der Landesliga in die Bezirksliga: SVKT 07 Minden, FC Nieheim, FC Lübbecke, SV 04 Attendorn, FC Lennestadt, USC Altenautal, SF Wanne-Eickel, TuS Hannibal, SuS Kaiserau, Vorwärts Wettringen, Borussia Münster, SG Bockum-Hövel

Aufsteiger aus der Bezirksliga in die Landesliga: TuS GW Pödinghausen, Spvg Steinhagen, TBV Lemgo, SG Bödefeld/Henne-Rartal, RW Hünsborn, Kirchhörder SC, SVE Heessen, SG Massen, FC 96 Recklinghausen, SV Westrich, TSV Raesfeld, SC Münster 08

Absteiger aus der Bezirksliga in die Kreisliga A: SC Bünde, SV Oetinghausen, SC Vlotho, TuS Leopoldshöhe, SuK Canlar Bielefeld, TSV Oerlinghausen, SV Eintracht Jerxen-Orbke, VfR Borgentreich, Suryoye Paderborn, TuRa Freienohl (Rückzug zum Saisonende), FC Neheim-Erlenbruch, FC Peckelsheim-Eissen-Löwen, SV Heggen, Germania Salchendorf II, Türkiyemspor Plettenberg, SG BW Haspe, FC Wetter, VfB Altena, RW Mastholte, SuS Cappel, SC Lippetal, TV Brechten, VfB Waltrop, VfL Kemminghausen, FC Marokko Herne, VfB Börnig, Adler Feldmark, CSV SF Bochum-Linden, FC Sarajevo-Bosna, Hedefspor Hattingen, BVH Dorsten, SV Heek, DJK Eintracht Coesfeld, Westfalia Osterwick, TuS Graf Kobbo Tecklenberg, SV Teuto Riesenbeck, SV Büren

Aufsteiger aus der Kreisliga A in die Bezirksliga: Fortuna Gronau, Fortuna Seppenrade, SV Affeln, RW Vellern, BV Werther, SW Eppendorf, TuS Witten-Stockum, TuS Kachtenhausen, Westfalia Dortmund, SG Gahmen, Eintracht Erle, Tur Abdin Gütersloh, SpVg Hagen 11 II, SV Löhne-Obernbeck, RWT Herne, SSV Meschede, SG Erkeln/Hembsen, VTS Iserlohn, TuS Lipperreihe II, SuS Bad Westernkotten II, TuS Gehlenbeck, FSV Werdohl, SV Hausberge, Westfalia Kinderhaus II, 1. FC Gievenbeck II, RW Lennestadt, SV Marienloh, TuS Gahlen, SW Röllinghausen, SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden, Westfalia Soest II, TuS Laer, Cheruskia Laggenbeck,

Für Aufstiegsspiele zur Bezirksliga qualifiziert: TuS Jöllenbeck, DJK BW Huckarde, Hörder SC, Preußen Sutum, TuRa Elsen, FC Eiserfeld, TuS Uentrop, BW Alstedde