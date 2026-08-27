Wenn jeder Punkt zählt

– Foto: Timo Babic

Die Ausgangslage verleiht dem Duell an der Heisterender Chaussee zusätzliche Brisanz. Der VfR Horst II empfängt am Samstag um 13.45 Uhr den SV Kickers Hennstedt. Beide Mannschaften stehen derzeit bei zwei Punkten und warten noch auf ihren ersten Sieg. Horst belegt nach fünf Spielen mit 8:18 Toren Rang 14, Aufsteiger Hennstedt folgt mit einer Partie weniger und 6:16 Treffern auf Platz 15.

Dabei hatte Horst zuvor durchaus gezeigt, dass die Mannschaft auch nach Rückschlägen zurückkommen kann. Gegen die SG Padenstedt erkämpfte der VfR nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2. Konstanz fehlt bislang allerdings – und genau deshalb besitzt das direkte Duell mit dem ebenfalls sieglosen Aufsteiger besondere Bedeutung.

Für die Gastgeber geht es darum, eine empfindliche Niederlage abzuschütteln. Zuletzt geriet der VfR bei der SG Blau-Rot Holstein mit 1:7 unter die Räder. Zwar gelang Gianluca Stollhans nach frühem Rückstand noch das zwischenzeitliche 1:1, anschließend setzte sich Blau-Rot jedoch deutlich ab. Fünf Treffer von Tom Spiwäke machten den gebrauchten Abend für die Mannschaft von Trainer Tony Koch endgültig perfekt.

Hennstedt will aus guter Leistung endlich Ertrag ziehen

Die Kickers reisen ebenfalls mit dem Gefühl an, dass zuletzt mehr möglich gewesen wäre. Gegen den TSV Lägerdorf II führte Hennstedt zweimal, musste sich nach dem späten Ausgleich von Edwart Jauk aber mit einem 2:2 begnügen. Adrian Soth hatte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung gebracht, nach dem 1:1 sorgte Dennis Penski in der 77. Minute erneut für einen Vorsprung. Der hielt jedoch nicht bis zum Schlusspfiff.

Trotz des verpassten Sieges nahm Dietrich Positives aus der Partie mit. Seine Mannschaft habe geschlossen gearbeitet und auch spielerisch gute Ansätze gezeigt. Genau daran soll nun in Horst angeknüpft werden.

„Wir wissen, dass wir aktuell unten in der Tabelle stehen und dringend Punkte brauchen“, betont der Kickers-Coach. Die Zielsetzung formuliert er deshalb eindeutig: „Gegen den VfR wollen wir endlich etwas Zählbares mitnehmen.“

Vor allem die Leistung aus dem Lägerdorf-Spiel gibt Dietrich Hoffnung. Hennstedt hatte dort über weite Strecken ordentlich dagegengehalten und war dem ersten Dreier sehr nahe gekommen. Nun müsse seine Mannschaft diese Ansätze über die komplette Spielzeit bestätigen.

„Wir müssen von Beginn an konzentriert sein, als Mannschaft zusammenarbeiten und über die gesamten 90 Minuten alles investieren“, fordert Dietrich. Dabei unterschätzt er Horst trotz dessen deutlicher Niederlage am vergangenen Wochenende keineswegs. Der Trainer erwartet eine schwierige Aufgabe, sieht aber auch die Chance, sich endlich für den bisherigen Aufwand zu belohnen.

Gerade die Tabellenkonstellation verspricht ein enges Duell. Horst hat nach fünf Spielen ebenso zwei Punkte gesammelt wie Hennstedt nach vier Begegnungen. Ein Sieg würde einer der beiden Mannschaften nicht nur das erste Erfolgserlebnis der Saison bringen, sondern auch die Möglichkeit, sich zunächst von den direkten Konkurrenten im Tabellenkeller abzusetzen.

Für die Kickers lautet die Aufgabe deshalb, aus einer ordentlichen Leistung diesmal mehr mitzunehmen als anerkennende Worte. „Wir wollen uns für unseren Aufwand endlich belohnen und die ersten drei Punkte einfahren“, unterstreicht Dietrich.

Spieldaten: VfR Horst II – SV Kickers Hennstedt, Samstag, 29. August 2026, 13.45 Uhr, 6. Spieltag der Kreisliga Westküste Mitte, Heisterender Chaussee 3D in Horst.