Wenn in der Kabine die Wände beben

Wer in der Halbzeitpause auf der Lay die Toiletten im Kabinentrakt der Sportanlage aufsuchte, wurde unweigerlich Ohrenzeuge einer Ansprache von Schleids weiterhin verletztem Spielertrainer Taner Weins, bei der fast die Wände bebten: Gerade das mangelnde Zweikampfverhalten kritisierte der Coach der Eifeler, die von Glück reden konnten, dass sie nach 45 Minuten nur knapp mit 0:1 hintenlagen. Gerade der agile, am Sonntagnachmittag aber glücklose Mehringer Spielertrainer Simon Monzel hatte gute Chancen auf dem Fuß, scheiterte aber sowohl in der siebten Minute, als auch rund eine Viertelstunde später am jeweils stark reagierenden Gäste-Schlussmann Dominic Grün.
Beim Tabellenvorletzten sah man zwar hier und da vielversprechende fußballerische Ansätze, die Entschlossenheit im Spiel nach vorne fehlte aber zunächst. Ein Handicap war zudem das frühe verletzungsbedingt Ausscheiden von Kapitän Luca Eichner, der nach einem Foul mit Beschwerden am Sprunggelenk raus musste (23.).
Die überfällige Führung der gastgebenden Moselaner fiel nach knapp einer halben Stunde – und sie entsprang einem sehenswerten Spielzug: Auf Flanke von Noah Breidbach über rechts legte Monzel zentral auf den an der Strafraumgrenze lauernden Matija Jankulica ab. Maßgenau traf einer der noch verbliebenen früheren Oberligaspieler der Blau-Weißen fast genau in den Torwinkel (29.).
Nur mühsam entwickelte Schleid Offensivgefahr. Die beste Gelegenheit im ersten Durchgang hatte aus Sicht des SVS Jannick Kawik, der im Eins-gegen-eins an Mehrings Torwart Raphael Regneri scheiterte (40.).
Nachdem es in der Kabine laut geworden war und die Schleider bereits nach etwa zehn Minuten den Kunstrasenplatz auf der Lay schon wieder betreten hatten, präsentierten sie sich mit einem ganz anderen Gesicht: Auf einmal übernahm die Elf von Trainer Weins das Kommando, ging beherzt zur Sache und stieß immer wieder gefährlich über außen vor. Elmedin Shabani brachte noch zu wenig Druck hinter den Ball (51.). Nur zwei Minuten später fiel der Ausgleich. Diesmal hatte der später mit muskulären Beschwerden ausgewechselte Marius Hugo klug von außen vorgelegt. In der Mitte vollendete Jannick Kawik eiskalt.
In der Folge setzte sich das im ersten Durchgang begonnene Privatduell zwischen Mehrings Monzel und Schleids Grün fort. Der Schlussmann reagierte beim 25-Meter-Überraschungs-Kracher aber ebenso stark (58.), wie beim raffinierten Flachschuss (60.).
Weil Schleid nach gutem Beginn in Hälfte zwei schnell wieder nachgelassen hatte, kam Mehring stärker auf – und bejubelte Mitte des zweiten Durchgangs die erneute Führung. Auf Flanke von Luan Weibler holte Leandro Angelico zum Kopfball aus und überwand den machtlosen Grün aus kurzer Distanz (67.).
Mehring schien alles im Griff zu haben. Monzel war drauf und dran, das 3:1 zu erzielen, aber auch beim abgefälschten Versuch erwies sich Grün als Meister seines Fachs (72.). Umso ärgerlicher war es für den Aufsteiger, dass der eingewechselte Fabian Breuer aus 16 Metern den erneuten Ausgleich erzielte – wieder kam die Vorlage von rechts, diesmal von Robin Braun (75.). Gegen Ende drängte Mehring auf den Siegtreffer, die Abschlüsse blieben aber zu ungenau.
Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge reichte es für Schleid immerhin zu einem Punkt. Trainer Weins freute die Leistungssteigerung im zweiten Durchgang: „Wir haben in der Pause noch mal besprochen, wie wir die starke Mehringer Zentrale umgehen können, nämlich mit Chipbällen beziehungsweise Flanken. Das ist uns dann gut gelungen.“
Sein Pendant Monzel ärgerte sich über zahlreiche vergebene Chancen im Kellerduell und „dumme Fehler bei Gegentreffern – wie wir uns da zu verhalten haben, hatten wir eigentlich im Vorfeld klar angesprochen“. Doch die Richtung auf der Lay stimmt: Nach desaströsem Start holte Mehring zuletzt elf Punkte in sechs Partien.
SV Mehring – SV Schleid ⇥2:2 (1:0)
Mehring: Raphael Regneri - Andy Strauch, Luis Hank, René Linster, Noah Breidbach, Luan Weibler (77. Nico Scholtes), Leandro Angelico (90.+2 Felix Hübner), Johannes Diederich, Nico Stadfeld, Simon Monzel, Matija Jankulica (70. Alex Marxen).
Schleid: Dominic Grün - Marius Hugo (64. Robin Braun), Enrico Schwall, Gianluca Bohr, Jonah Armpriester, Luca Eichner (23. Visar Kadri), Mathis Britz (71. Fabian Breuer), Fynn Raskob (85. Bryan Chen), Jannick Kawik, Veron Pandozzi, Elmedin Shabani (90.+2 Nicolas Britz)
Schiedsrichter: Adrian Seide (Wittlich)
Zuschauer: 165
Tore: 1:0 Matija Jankulica (29.), 1:1 Jannick Kawik (53.), 2:1 Leandro Angelico (67.), 2:2 Fabian Breuer (75.)