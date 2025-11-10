Mehrings Spielertrainer Simon Monzel (rechts, hier im Duell mit Schleids Visar Kadri) bestach durch großes Engagement, war aber diesmal glücklos im Abschluss. – Foto: Sebastian Schwarz

Wenn in der Kabine die Wände beben Bezirksliga: Allzu gerne hätte der SV Mehring seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen mit einem Sieg gegen den SV Schleid fortgesetzt. Warum es unterm Strich für die Moselaner nur zu einem 2:2-Remis reichte ... VIDEOINTERVIEW Verlinkte Inhalte BZL West Rheinland SV Schleid Mehring Simon Monzel Taner Weins Dominic Grün

Wer in der Halbzeitpause auf der Lay die Toiletten im Kabinentrakt der Sportanlage aufsuchte, wurde unweigerlich Ohrenzeuge einer Ansprache von Schleids weiterhin verletztem Spielertrainer Taner Weins, bei der fast die Wände bebten: Gerade das mangelnde Zweikampfverhalten kritisierte der Coach der Eifeler, die von Glück reden konnten, dass sie nach 45 Minuten nur knapp mit 0:1 hintenlagen. Gerade der agile, am Sonntagnachmittag aber glücklose Mehringer Spielertrainer Simon Monzel hatte gute Chancen auf dem Fuß, scheiterte aber sowohl in der siebten Minute, als auch rund eine Viertelstunde später am jeweils stark reagierenden Gäste-Schlussmann Dominic Grün.

Beim Tabellenvorletzten sah man zwar hier und da vielversprechende fußballerische Ansätze, die Entschlossenheit im Spiel nach vorne fehlte aber zunächst. Ein Handicap war zudem das frühe verletzungsbedingt Ausscheiden von Kapitän Luca Eichner, der nach einem Foul mit Beschwerden am Sprunggelenk raus musste (23.). Die überfällige Führung der gastgebenden Moselaner fiel nach knapp einer halben Stunde – und sie entsprang einem sehenswerten Spielzug: Auf Flanke von Noah Breidbach über rechts legte Monzel zentral auf den an der Strafraumgrenze lauernden Matija Jankulica ab. Maßgenau traf einer der noch verbliebenen früheren Oberligaspieler der Blau-Weißen fast genau in den Torwinkel (29.).

Nur mühsam entwickelte Schleid Offensivgefahr. Die beste Gelegenheit im ersten Durchgang hatte aus Sicht des SVS Jannick Kawik, der im Eins-gegen-eins an Mehrings Torwart Raphael Regneri scheiterte (40.). Nachdem es in der Kabine laut geworden war und die Schleider bereits nach etwa zehn Minuten den Kunstrasenplatz auf der Lay schon wieder betreten hatten, präsentierten sie sich mit einem ganz anderen Gesicht: Auf einmal übernahm die Elf von Trainer Weins das Kommando, ging beherzt zur Sache und stieß immer wieder gefährlich über außen vor. Elmedin Shabani brachte noch zu wenig Druck hinter den Ball (51.). Nur zwei Minuten später fiel der Ausgleich. Diesmal hatte der später mit muskulären Beschwerden ausgewechselte Marius Hugo klug von außen vorgelegt. In der Mitte vollendete Jannick Kawik eiskalt.