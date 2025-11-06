Wenn in Büßleben der Uhu ruft

Der zweite Saisonsieg hat in Büßleben spürbar für Erleichterung gesorgt – und für die Erkenntnis, dass die Mannschaft endgültig in der Thüringenliga angekommen ist.

Trainer Mario Wisocki zeigte sich nach dem Erfolg gegen Neustadt zufrieden, vor allem mit der Einstellung seines Teams: „Schlüssel war diesmal tatsächlich der Platz – tiefer Rasen, schon vorher bespielt. Wir haben wohl den schlechtesten Rasen der Liga, aber das kam uns entgegen. Wir konnten gut tackeln, haben über den Einsatz ins Spiel gefunden“, erklärte der Coach mit einem Schmunzeln. Der 3:1-Erfolg sei sinnbildlich für den Charakter der Mannschaft gewesen: „Wir wollten uns mal was beweisen, haben Leidenschaft gezeigt – zwei Stunden voller Einsatz. Und wir hatten endlich mal eine breite Bank, konnten fünfmal gut wechseln. Gerade zu Hause ist das wichtig. Und: Seit ich in Büßleben bin, haben wir zur Kirmes noch nie verloren.“

Der Sprung von der Landesklasse in die Verbandsliga war für den Dorfverein aus dem Erfurter Osten kein leichter. Doch Büßleben hat sich angepasst. „Wir sind angekommen“, sagt Wisocki. „Wir haben festgestellt, dass wir, wenn wir gut verteidigen, auch mithalten können. Letztes Jahr haben wir selbst das Spiel gemacht, jetzt mussten wir umdenken – das klappt mittlerweile ganz gut. Wir sind nicht mehr die Schießbude der Liga. Auch gegen die Topteams zum Saisonbeginn (Fahner Höhe, Weida, Eichsfeld) habe seine Mannschaft über weite Strecken mithalten können, sich aber zu selten belohnt. „Bis auf SCHOTT haben wir schon alle Kracher hinter uns – wir hätten ein paar Punkte mehr verdient gehabt“, meint Wisocki rückblickend.

Elfmeterfluch und Platzverweise

Ein Grund für die bislang etwas durchwachsene Punktausbeute: Büßleben hat bereits drei Strafstöße verschossen – ein Problem, das sich schon in der Landesklasse zeigte. „Das Thema verfolgt uns schon länger“, gibt Wisocki offen zu. „Wir haben im Training inzwischen extra Elfmeter geübt, einfach für das Gefühl.“

Hinzu kommt, dass Kapitän Robin Quitt bereits zwei Ampelkarten in der jungen Saison sah – beides Male mit spürbarem Einfluss auf das Spiel. „Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft“, betont der Trainer.

Die anstehende Partie in der Rosenstadt Bad Langensalza wird für Büßleben erneut ein Gradmesser. Noch ist offen, ob auf Rasen oder Kunstrasen gespielt wird – eine Entscheidung, die auch für Wisocki eine Rolle spielt: „Ich würde Rasen bevorzugen“, sagt er. Über den Gegner spricht der Büßleben-Coach mit Respekt, aber ohne Angst: „Bad Langensalza spielt jetzt schon neun Jahre in der Verbandsliga - keine überdurchschnittliche Spitzenmannschaft, eher im Mittelfeld. Ich erinnere mich noch ans Pokalhalbfinale gegen sie – da haben wir geführt, waren aber noch zu grün. Diesmal wollen wir definitiv was holen. Und möglich ist da was.“

Büßlebens Charme bleibt unverändert

Trotz der gestiegenen sportlichen Ansprüche bleibt Büßleben, was es immer war: ein bodenständiger Dorfverein mit Herz. Wisocki bringt es auf den Punkt: „Wir wollen drin bleiben – die Liga ist attraktiv. Wenn wir hinkommen und die geilen Sportanlagen sehen, da wollen wir länger bleiben. Wir sind halt der Dorfverein, bei uns ruft nach dem Spiel nur der Uhu. Aber das ist unser Charme. Wir wissen, wo wir herkommen – und das vergessen wir auch nach den Auswärtsfahrten nicht.“