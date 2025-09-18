Wenn im Amateurfußball zu viel Geld zum Problem wird

Kreis Groß-Gerau. Mehr für Verdruss als für Freude sorgt die Vertragsamateurregelung des Hessischen Fußballverbands (HFV). Bis zum 31. August mussten viele Vereine um ihre Leistungsträger zittern. Denn bekommt ein Spieler von einem Konkurrenten einen mindestens einjährigen Vertrag angeboten mit einer Mindestvergütung von 350 Euro plus Sozialabgaben, kann dieser kurzfristig den Verein wechseln – egal ob er bereits Pflichtspiele absolviert hat. Keine Ablösesumme gibt es in diesem Fall für den abgebenden Verein, der zudem Probleme hat kurzfristig Ersatz zu finden. „Haben Absprachen und Zusagen heutzutage keinen Wert mehr? Allerdings kann ich auch so manchem Verein den Vorwurf nicht ersparen, dass sie das Verhalten der Spieler fördern durch aberwitzige finanzielle Anreize. So entsteht eine Situation, die der Entwicklung des Amateurfußballs sicherlich nicht förderlich ist“, meint Beisitzer Uli Rein von Gruppenligist SKV Büttelborn.



