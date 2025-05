"Wenn ich was zurückgeben kann, dann mit meiner 101 % Leidenschaft"

FuPa: Nach der Winterpause habt ihr beeindruckende 21 Punkte in elf Spielen geholt und euch auf den 8. Platz vorgearbeitet. Was ist aus deiner Sicht der Grund für diese enorme Steigerung?



Oliver Ofentausek: Es hat mehrere Faktoren: Wenn ich es auf die Mannschaft beziehe haben Sie sich in folgenden Fähigkeiten stark weiterentwickelt: Mentalität, Kritikfähigkeit, Akzeptanz und Aufmerksamkeit. Das hat enorm zugenommen und was ich schon seit Wochen sage, dass die Jungs erwachsen geworden sind und jetzt endlich Männerfußball spielen. Sie haben gelernt mit den Begriffen wie oben erwähnt Kritikfähigkeit usw. umzugehen und das hat sie reifen lassen in der Art und Weise wie sie sich in der Rückrunde auf und neben dem Platz präsentieren. Von Vereinssicht haben wir als Trainer, in der schwierigsten Phase ein ruhiges Umfeld. Präsident Hermann und Sportchefin Tanja strahlen immer eine Ruhe aus. Tanja lässt nichts anbrennen, im Gegenteil sie unterstützt mich/uns in allen Dingen so, dass wir uns vollsten mit den Jungs fokussieren können und Fußball das Hauptthema ist, das macht die Arbeit soviel leichter.





Bei vier verbleibenden Spielen und acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz ist der Klassenerhalt für euch nicht mehr weit entfernt. Wie schätzt du die aktuelle Lage ein?



Solange der Elftplatzierte absteigen kann, arbeiten wir Woche für Woche hart daran die 40 Pkt. Marke zu erreichen.





Für dich ist es aktuell schon das achte Jahr als Trainer beim TSV, davon spielt ihr schon seit sechs Jahren in der Verbandsliga. Macht es dich auch stolz das ihr euch nun schon so lange dort beweisen konntet?



Ich denke wir als TSV Berg können da wirklich sehr stolz sein, dass wir schon seit 6 Jahren in der schweren VBL spielen. Ich bin vor allem auf die Entwicklung im ganzen Verein stolz. Wir haben die letzten Jahre immer wieder eigene Spieler eingebaut. Wir geben jungen Spielern im Verein und Umfeld die Chance in der VBL zu spielen. Die letzten Jahre mussten wir viel Qualität ersetzen. Da können wir auf unserem Weg seit Jahren sehr stolz sein. Vor allem in der Liga weißt du nie was am Ende passiert, vier Absteiger, fünf Absteiger oder doch sechs Absteiger, die Liga ist wirklich hart und wenn man bedenkt, dass man mit 40 Pkt. auf der sicheren Seite ist, ist das eine enorme Leistung und das Jahr für Jahr. Dem Stand zuhalten ist eine tolle Leistung, worauf wir wirklich stolz sein dürfen.





Du bist bekannt dafür als Trainer immer 100 % zu geben oder sogar auch mehr. Woher nimmst du diese Motivation und Energie dafür?



Es sind die Menschen im und um den Verein. Es sind unsere Leute in der Bergstation, Betreuer, Sportchefin, Präsident, Fans, unsere Jugendtrainer und Jugendspieler, Eltern der Spieler, Gemeinde, mein Staff, meine Jungs, die soviel für den Verein tun und auch dafür Leben, da musst du was zurückgeben und wenn ich was zurückgeben kann, dann mit meiner 101 % Leidenschaft für den Verein.





Was tut sich im Kader für die kommende Saison?



Ich freu mich riesig auf das neue Jahr, bin gespannt und bin überzeugt, dass wir was ganz tolles für die nächste Saison geschaffen haben





Welche Schlagzeile würde du gerne in der nächsten Saison über den TSV Berg lesen?



Der TSV Berg marschiert von Woche zu Woche zu Spitzenleistungen und entzückt das Publikum ;-)