"Wenn ich sehe, was der SC Spelle-Venhaus alles macht" Adrian Lenz bleibt in Spelle von red · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Uli Mantrup

Oberligist SC Spelle-Venhaus hat die nächste Zusage für die kommende Saison erhalten: Mit Adrian Lenz bleibt ein Eigengewächs. Der 25-Jährige ist in der Winterpause nach längerer Verletzungspause vom SV Meppen zurückgekehrt. „Das hat mir persönlich sehr gut getan, weil ich die Möglichkeit hatte, wieder regelmäßig zu spielen und komplett fit zu werden. Und natürlich habe ich viele Freunde in Spelle. Das gehört auch dazu.“

Gut ein Jahr hatte Lenz nicht mehr gespielt. Er musste sich einer Hüft-Operation unterziehen. „Gesundheit steht bei mir an erster Stelle. Ich bin einfach froh, dass ich wieder ohne Schmerzen spielen kann. Das halbe Jahr in Spelle hat mir viel Spaß gemacht“, sagt der Fußballer, der auch auf gute Gespräche mit dem Sportlichen Leiter Markus Schütte verweist. Danach habe er mitgeteilt, dass er bleiben wolle. „Adrian hat etwas Zeit gebraucht, um wieder reinzufinden. In den letzten Spielen haben wir gesehen, was für ein Potenzial er hat. Egal auf welcher Position er spielt, hat er einen Mehrwert für uns als Mannschaft, aber auch für uns als Verein“, ist Schütte froh, dass Lenz beim SCSV bleibt.

Acht Partien hat Lenz in der Rückrunde noch für den SCSV bestritten, und im Derby gegen Biene ein Tor geschossen und eins vorbereitet. In den ersten Spielen nach seiner Rückkehr fehlte er aus beruflichen Gründen, dann kam er zu längeren Einsätzen. Viermal stand er über 90 Minuten auf dem Platz. „Darüber bin ich sehr happy.“ Zumal er mit seinen Leistungen „meistens zufrieden“ gewesen sei. Seine Erkenntnis: „Ich habe es nicht verlernt, in der Zeit, als ich raus war.“ So ist es nur folgerichtig, dass Lenz auch in der neuen Saison bei den Schwarz-Weißen bleibt. Denn er ist vom Verein und dessen Ideen überzeugt. „Wenn ich sehe, was der SCSV alles macht!“ Auch mit Blick auf die Neuzugänge für die Oberliga-Mannschaft „finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich bin ein ehrgeiziger Typ, will immer gewinnen.“ Deswegen wolle er auch nächste Saison dabei sein. Für Lenz ist es wichtig, weiter an seiner Fitness und an sich selbst zu arbeiten, „möglichst viele Spiele über die gesamte Zeit zu machen und dem Team bestmöglich zu helfen“. Das Ziel für die Mannschaft formuliert er kurz und knackig: „Wir wollen oben mitspielen.“