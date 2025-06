"Wenn ich mir was wünschen dürfte..."

Was war das bitte für ein Meisterrennen in der Landesklasse 2?! Viele Wochen durften die Fans bei einem packenden Dreikampf mitfiebern. Am anstehenden letzten Spieltag ist immer noch für 2 Teams der Blick auf den Titel gerichtet, wobei der SV Büßleben die Nase wieder einmal vorn hat. Das Team von Mario Wisocki genoss über die gesamte Spielzeit gesehen am häufigsten den Platz an der Sonne. Nach 24 Spieltagen rutschte man zwar auf Rang 3 ab, kämpfte sich aber eindrucksvoll zurück und profitierte auch von den Punktverlusten der Konkurrenz. Nun kann man es aus eigener Hand schaffen, wäre da nicht das harte Brett, was es noch ein letztes Mal zu bohren gilt. "Schwieriger als in Walschleben zu spielen kann es eigentlich nicht sein. Sie haben eine fast makellose Heimbilanz, können nun aber noch dazu ganz unbeschwert aufspielen, da sie selbst aus dem Rennen raus sind. Das spielt uns nicht gerade in die Karten." weiß Wisocki um die schwere Aufgabe. Doch seine Jungs können mit dem Druck ganz gut umgehen und haben die beiden vergangenen Trainingswochen noch einmal gut genutzt um sowohl zu regenerieren als auch die Grundlagen zu schärfen. "Wir haben mit Erik Tschierschky am Sonntag ein Geburtstagskind und alle Mann an Bord. Normalerweise fährt man sich ja am Ende der Saison ein wenig runter. Wir haben die Schwerpunkte nochmal auf gutes Defensiv- und Angriffsverhalten gelegt und müssen nun noch einmal ordentlich performen, brauchen natürlich auch ein wenig Spielglück. Wenn wir das Spiel mit 100% angehen und das Geschehen für uns läuft, dann hoffe ich auf ein geiles Spiel für uns."

Dennoch gibt Wisocki auch schon mal einen Einblick in das Szenario, was eintreten könnte, wenn die Konkurrenz aus Erfurt Nord noch vorbeizieht. Auch dann würde man in Büßleben stolz auf eine tolle Saison zurückblicken und könnte stolz auf das Erreichte sein. " Wir haben eine mega Serie gespielt und haben noch nie so viele Punkte für Büßleben geholt. Wenn du nicht gewinnst und dadurch nicht aufsteigst, dann ist die Euphorie natürlich erstmal ein wenig gebremst. Aber ich drücke manchmal sogar selbst auf die Euphoriebremse, weil die Verbandsliga dann auch nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Wer dann mit so vielen Erfolgserlebnissen aufsteigt, der muss sich auch auf Rückschläge vorbereiten, aber diese Erfahrungen würde ich gerne sammeln wollen. Ich rede aber nicht gerne über die Zukunft, schauen wir erst einmal was uns am Sonntag erwartet. Wir sollten gut gerüstet sein und hoffen, dass es am Ende für uns reicht. Wenn nicht, dann reißt uns sicher keiner ein Bein aus."

Aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet hat sich am letzten Spieltag der SV Walschleben. Die 1:3-Niederlage im direkten Duell bei Erfurt Nord war letztlich verdient wie Trainer Steffen Ehrich zugibt. Aber es gibt auch noch ein paar kleine Ziele, die er gern noch erreichen möchte. "Wir haben das letzte Spiel einer für uns grandiosen Saison vor der Brust. Gegen einen Gegner, der uns noch immer einen Schnippel voraus ist. In der Rückrunden- sowie Heimspieltabelle können wir die Tabellenführung verteidigen. Bei der Tordifferenz auch noch auf Platz 1 rutschen." Gefeiert wird in Walschleben dennoch, weil man äußerst zufrieden mit der Saison und der Entwicklung ist. "Es war schön zu sehen, wie unser Gesamtkonzept, auf die Ausbildung im Verein zu setzen, Geld keine Rolle spielen zu lassen, alles ein bisschen familiär zu handeln und das Potential im Verein, sowohl qualitativ, als auch quantitativ zu nutzen, Stück für Stück aufgeht. Aus der Rolle des Mauerkönigs und der Kontermannschaft mit fast nur einer echten Gefahrenstelle zum Toreschießen sind wir nun oft genug langsam in die des Favoriten, der ein Abwehrbollwerk zu bespielen hat, gewachsen." zeigt sich der 57-jährige Trainer stolz auf den Fortschritt, den seine Jungs gemacht haben.