»Wenn ich könnte, würde ich dem Spiel aus dem Weg gehen...«

Es ist noch gar nicht so lange her, da war Faruk Maloku (links) als Gebenbach-Trainer der Gegner des ASV Cham. – Foto: Simon Tschannerl

Zwei Männer, genauer gesagt zwei Trainer stehen im Mittelpunkt des 5. Spieltages der Bayernliga Nord - und das alles andere als gewollt. Der eine ist Drilon Asani. Seit Sommer ist der 31-Jährige der Chaf an der Linie des ASV Neumarkt. Und sein Einstand war bisher - wohlwollend formuliert - alles andere als zufriedenstellend. Der letztjährige Tabellendritte hat erst einen Punkt auf dem Konto, ist noch gar nicht angekommen in der Spielzeit 2026/2027 - zumindest was die Ergebnisse betrifft.

Drilon Asani ist mit den Leistungen seiner Truppe zufrieden. Zudem ist er davon überzeugt, dass bald der erste Dreier folgen wird. "Wir werden uns für die harte Arbeit belohnen", versichert er - und schiebt mit Nachdruckt hinterher: "In einer Krise sind wir nicht. Dafür ist die Saison noch zu jung!" Die Trendwende können die Adler zu einer passenden Zeit einläuten - am Wochenende steht nämlich das Volksfest-Spiel an. Gegen die SpVgg SV Weiden, die ebenfalls überraschend am Tabelle steht und sich genauso nach Siegen sehnt. Der andere ist Faruk Maloku. Der 48-jährige ist Übungsleiter von Tabellenführer Cham - und hat eine große Vergangenheit beim kommenden Gegner, der DJK Gebenbach, die zudem zu den hartnäckigsten Verfolgern der Kreisstädter zählt. "Wenn ich könnte, würde ich diesem Spiel gerne aus dem Weg gehen...", schwingen bei Maloku durchaus Gefühle für die alte Liebe mit. "Auf die Zeit in Gebenbach blicke ich mit großer Dankbarkeit zurück. Wir haben damals viele Dinge angestoßen, verändert und umgesetzt und damit eine Grundlage geschaffen, auf der bis heute aufgebaut und nachhaltig weitergearbeitet werden kann. Ich habe dort schöne Momente erlebt und viele Menschen ins Herz geschlossen." Und diesen lieben Menschen möchte der Cham-Coach in sportlicher Hinsicht nun weh tun...

Freitag

Morgen, 19:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 19:00 live PUSH

Tobias Rösl (Trainer, Ammerthal): "Am Freitag erwartet uns eine anspruchsvolle Aufgabe: Fortuna Regensburg bringt eine spielstarke, erfahrene Mannschaft auf den Platz, die mit sehr guten Einzelspielern besetzt ist. Darauf gilt es sich gemeinsam, als geschlossene Einheit vorzubereiten. Wir müssen fokussiert bleiben, demütig auftreten und dennoch mit voller Überzeugung das Spiel angehen. Alles in allem geht es darum, unser volles Potenzial abzurufen. Wir müssen 100 Prozent geben, um am Ende gemeinsam Zählbares zu erreichen."



Personal: Die Kadersituation bleibt stabil - keine Veränderungen im Vergleich zu den Vorwochen.



Luca Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Am vergangenen Wochenende haben wir endlich die ersten Zähler eingesammelt. Diese noch einmal positivere Stimmung - die wir übrigens zuvor trotz leeren Punktekonto ebenfalls hatten - wollen wir direkt ins das nächste Spiel mitnehmen. Ammerthal hatte als Wieder-Aufsteiger definitiv keinen schlechten Start. Wir rechnen mit einem individuell stark besetzen Gegner und einem guten Spiel."



Personal: Während Kevin Hoffmann wieder ins Training eingestiegen ist, muss Lukas Schröder vorläufig pausieren.

Morgen, 19:00 Uhr TSV Kornburg TSV Kornburg SpVgg Bayern Hof Bayern Hof 19:00 PUSH

Tim Olschewski (Co-Spielertrainer, Kornburg): "Dreimal in Folge ohne Gegentor, acht Punkte in vier Spielen - ein guter Start! Das daraus resultierende Selbstvertrauen wollen wir gegen starke Hofer zeigen. Offensiv müssen wir noch bessere Entscheidungen treffen." Personal: Andac Ginyol und Niko Oppelt sind im Aufbau. Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Der am Ende glückliche, aber hochverdiente Lastminute-Ausgleich gegen Neumarkt hat uns enorm gepusht. Das wollen wir jetzt ins Auswärtsspiel am Freitagabend in Kornburg transportieren. Unsere Truppe ist gut drauf. Ein Selbstläufer wird die Partie aber keinesfalls. Kornburg hat viele Spieler in seinen Reihen, die neben sehr hoher Qualität auch höherklassige Erfahrung mitbringen. Mit einem Zähler könnten wir daher sehr gut leben." Personal: Niklas Schödel (Kreuzbandriss) und Nick Pöhlmann (Bänderiss) befinden sich im Lazarett.

Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Uns erwartet ein starker Gegner, der zwar verspätet, aber sehr gut in die Saison gestartet ist. Wir müssen das Herz auf dem Platz lassen und durch harte Arbeit versuchen, wieder zu punkten." Personal: Lennart Wöhner, Moritz Hütter, Lennart Krohn (alle Auslandsstudium), Tobias Grüner (Daumenbruch) und Felix Landgraf (Kreuzbandriss) fallen aus. Daniel Soldevilla (Trainer, Aschaffenburg): "Nach dem erfolgreichen Auftakt mit zwei Siegen ohne Gegentor ist die Stimmung natürlich sehr gut. Dennoch müssen wir die Spannung hochhalten. Am Freitag spielen wir in Neudrosselfeld auf ungewohntem Terrain, das Spiel wird auf Kunstrasen ausgetragen. Dies gilt es anzunehmen, darauf werden wir uns diese Woche vorbereiten. Die Zielsetzung ist klar, wir wollen aus Neudrossenfeld drei Punkte mitnehmen." Personal: Justin Berg, Jan Bartunek und Jakob Hammerbacher werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.

Drilon Asani hätte sich seinen Einstand als Cheftrainer des ASV Neumarkt, zumindest was die Punkte betrifft, sicher anders vorgestellt. – Foto: Mario Wiedel

Morgen, 19:00 Uhr ASV Cham ASV Cham DJK Gebenbach Gebenbach 19:00 live PUSH

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Mit der DJK Gebenbach treffen wir auf eine Top-Mannschaft. Sie leisten hervorragende Arbeit, haben sich mit einigen Hochkarätern verstärkt und verfügen über einen sehr starken Kader. Gebenbach bringt enorme Qualität, viel Erfahrung und individuelle Klasse mit. Wir wissen deshalb sehr genau, was auf uns zukommt und wie schwer es für uns werden wird, gegen diesen ambitionierten Top-Gegner zu bestehen." Personal: Andre Adkins und Marco Pfab sind verletzt, Alexander Sigl sitzt eine Rotsperre ab. Dominic Rühl (Trainer, Gebenbach): "Es wartet gleich die nächste Herausforderung. Dieses Spiel wird aber voraussichtlich komplett anders verlaufen als die Partie zuletzt. Es wird maßgeblich sein, die wenigen Fehler des Gegners zu nutzen und anderseits einfach und sicher zu spielen. Daher werden wir auch von unserer üblichen Herangehensweise abrücken und dem Gegner den Ball überlassen. Zudem haben wir uns vorgenommen, nicht abhängig von Entscheidungen Dritter sein zu wollen, sondern selbst das beeinflussen, was wir beeinflussen können." Personal: David Vidovic und Tim Schreiner stehen nicht zur Verfügung..

Morgen, 19:00 Uhr DJK Don Bosco Bamberg DJK Bamberg FSV Stadeln Stadeln 19:00 PUSH

Carsten Nüßlein (Trainer, Bamberg): "Das Spiel in Regensburg müssen wir gewinnen, haben es aber durch einen Blackout innerhalb von vier Minuten nicht geschafft. Gegen Stadeln spielen wir nicht nur deshalb voll auf Sieg. Wir wollen und brauchen den ersten Dreier." Personal: Einziges Sorgenkind ist der verletzte Kamil Yaya Tontongou Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Bei uns ist alles super, die Lage ist brächtig. Freilich haben wir gegen Cham verloren, aber wir stehen wieder auf! Nun also gegen einen Aufsteiger. Eine Rolle, die wir bestens kennen. Wir wollen weiter Punkte sammeln - egal gegen wen. Jedes Spiel ist für uns wichtig!" Personal: Jan Koch (beruflich), Dominik Hahn und Marco Weber (beide verletzt) sind nicht mit dabei. Samstag

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II Würzburger FV WürzburgerFV 14:00 PUSH

Kevin Ulrich (Trainer, Ingolstadt): "Die Niederlage in Aschaffenburg schmerzt noch sehr, da wir für den großen Aufwand nicht belohnt worden sind. Dass wir letztlich mit einer Niederlage heimfahren mussten, müssen wir uns selbst ankreiden, da wir in den spielentscheidenden Räumen gerade zu wenig Effizienz haben. Die Englische Woche kommt für uns nun zu einem optimalen Zeitpunkt, um dort die nächsten Schritte zu gehen. Gegen Würzburg wollen wir diese mit einem Heimsieg beginnen. Das ist unser klares Ziel!" Personal: Alles Spieler sind fit - der ein oder andere Akteur könnte allerdings Teil des Drittliga-Kaders sein. Christian Breunig (Trainer, Würzburg): "Die 1:2-Niederlage gegen Nördlingen tut natürlich weh - gerade vor eigenem Publikum. Die Mannschaft ist heiß auf die Reaktion! Wir treffen mit der U21 des FC Ingolstadt auf eine sehr gut ausgebildete, sehr spielstarke Mannschaft. Das wird ein völlig anderes Spiel als gegen Nördlingen - dieses Mal trifft nämlich ein Gegner auf uns, der Fußball spielen will. Und genau das gilt es zu verhindern! Wir gehen mit Respekt, aber selbstbewusst an den Start, wollen mutig auftreten, in die Zweikämpfe gehen und Ingolstadt nicht ins Rollen kommen lassen." Personal: Mit Andre Koob, Moritz Lotzen (Hochzeitsreise), Simon Schäffer und Luis Wagner können alle vier Spielführer nicht spielen. Dazu kommen die weiter langzeitverletzten Sebastien Döring, Cornelius Wieden und Jan Rabe. Adrian Istrefi ist diese Woche wieder ins Training eingestiege.

Die Aschaffenburger Viktoria scheint den Regionalliga-Abstieg gut verdaut zu haben. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II 14:00 PUSH

Patrick Sulewski (Trainer, Bamberg): "Mit der Jahn-Zweiten erwartet uns eine technisch sehr gut ausgebildete und hungrige Mannschaft, deren Mitglieder den Sprung in den Profibereich schaffen möchte. Entsprechend motiviert und taktisch gut vorbereitet wird Regensburg auftreten. Gerade bei Zweitvertretungen muss man im Saisonverlauf immer mit einer starken Entwicklung rechnen - die bisherigen Ergebnisse spiegeln aus unserer Sicht deshalb nicht unbedingt die Qualität der Mannschaft wider. Wir wollen gegen Regensburg mehr Spielkontrolle herstellen und insgesamt dominanter auftreten alls zuletzt. An unserer grundsätzlichen Spielidee wollen wir dabei nichts verändern, sondern weiter an den Details und der Feinabstimmung arbeiten. Unser Ziel ist es, den Zuschauern Zuhause den ersten Dreier und damit die ersten drei Punkte zu bescheren." Personal: Es gibt das ein oder andere krankheitsbedingte Fragezeichen. Johannes Frisch (Sportlicher Leiter, Regensburg): "Wir erwarten mit Eintracht Bamberg einen echten Maßstab, wie weit wir in unserer Entwicklung schon sind. Bamberg hat eine spielstarke Mannschaft, die in dieser Saison noch ungeschlagen ist. Wir freuen uns auf die Aufgabe und wollen uns mit spielerischen Akzenten zeigen. Ziel ist es natürlich, auch gegen einen guten Gegner weitere Punkte zu sammeln." Personal: Abaz Mazrekaj und Marvellous Ugwuanana kehren ins Aufgebot zurück.

Sa., 15.08.2026, 15:30 Uhr ASV Neumarkt ASV Neumarkt SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 15:30 PUSH

Drilon Asani (Trainer, Neumarkt): "Die Lage ist trotz der noch fehlenden Ergbnisse gut. Wir als Team wissen genau, was wir können - und das haben wir überwiegend auf den Platz gebracht. Anderseits wissen wir auch genau, dass wir offensiv von Woche zu Woche unbedingt besser werden müssen, um auch mal drei Punkte sicher einfahren zu können." Personal: Leon Gümpelein, Fabian Pözl, Florian Hausner und Florian Gruber müssen zuschauen. Michael Riester (Trainer, Weiden): "Wenn Tabellenletzter gegen Vorletzter aufeinander treffen, hört sich das nach Finalspiel an. Da es aber der fünfte Spieltag ist, reden wir von drei Punkten, die wir holen wollen, um den Anschluss ans Mittelfeld wieder herzustellen. Natürlich wissen wir, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, nach Neumarkt zu fahren und einfach so drei Punkte mitzunehmen, vor allem weil die Verletztenmiserie, die wir bis dato noch nie so hatten, schon sehr schmerzt." Personal: Martin Ruda fehlt seit Wochen. Frisch dazu gekommen sind nun Patryk Bytomski (Rippenbruch), Paul Brand und Niklas Lang (beide Schulterverletzung).

Sa., 15.08.2026, 16:00 Uhr TSV Großbardorf Großbardorf TSV Nördlingen Nördlingen 16:00 live PUSH