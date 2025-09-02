"Wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich es irgendwann bereut"

Svenja Jörg (Mitte) und die Umkleidekabinen an der UNOH. – Foto: privat

Es sind die großen Sehnsuchtsorte, die manchmal den Ausschlag geben. Für Svenja Jörg war es Amerika – das Land, in dem Sport mehr ist als bloße Freizeitbeschäftigung, sondern Teil einer Kultur, die begeistert, verehrt und ritualisiert. Die 20-Jährige, die in Deutschland zuletzt für den VfL Herrenberg, VfL Sindelfingen und zuletzt für den FSV Waldebene Stuttgart Ost auflief, hat seit Anfang August ein neues Kapitel aufgeschlagen. Für ein Jahr spielt sie am College der University of Northwestern Ohio (UNOH) in Lima, einer Kleinstadt im Mittleren Westen. Es ist ein Schritt, den sie lange mit sich herumgetragen hat – und nun endlich gewagt hat. In Teil 1 berichtet sie über den Start sowie sportliche Herausforderungen.

Ein Traum, der zu lange gewartet hat

„Ich war schon immer ein Fan von Amerika und davon, wie die Menschen hier den Sport leben“, sagt Jörg. „Schon früher habe ich überlegt, diesen Weg zu gehen, habe mich aber nicht getraut. Irgendwann wusste ich: Wenn ich es nicht mache, werde ich es für immer bereuen.“ Der Wunsch, etwas Neues zu sehen, den Fußball aus einer anderen Perspektive kennenzulernen und die Komfortzone Deutschland zu verlassen, habe den Ausschlag gegeben.

Dass der Schritt kein einfacher sein würde, war ihr bewusst. Schon die Vorbereitung in den USA zeigte ihr die Unterschiede. „Zweimal täglich Training, über mehrere Tage hinweg – das kannte ich so nicht.“ In Deutschland hatte sie sich an zwei bis drei Einheiten pro Woche gewöhnt. „Am Anfang war das sehr ungewohnt, auch körperlich sehr fordernd. Aber man lernt schnell, dass hier viel Wert auf Regeneration gelegt wird.“ Ein turbulenter Auftakt – und sofort ein Zuhause

Der Beginn war von Hindernissen begleitet. Ihr Flug verspätete sich erheblich, die Ankunft erfolgte mitten in der Nacht. „Ich kam um vier Uhr morgens an, da war ich völlig durch den Wind“, erzählt sie. Doch ausgerechnet diese Verspätung nahm ihr den Jetlag, sodass sie vom ersten Tag an im Rhythmus war.

Untergebracht ist sie nicht in einem typischen Wohnheim, sondern in kleinen Häusern, die jeweils mehrere Spielerinnen teilen. „Wir sind sieben bis acht in einer Wohnung, in den Zimmern wohnen immer zwei zusammen. Das macht es sehr familiär.“ Sie schätzt die Nähe zu den Mitspielerinnen, das gemeinsame Kochen, die kurzen Wege. „Man ist praktisch rund um die Uhr mit Freundinnen zusammen. Das macht vieles leichter.“ Ein Team wie ein kleiner Weltfußballverband

Die Zusammensetzung ihrer Mannschaft hat sie besonders beeindruckt. Drei Spielerinnen stammen ebenfalls aus Deutschland, zwei aus der Schweiz, viele aus England und Skandinavien. Dazu kommen eine Japanerin, eine Kolumbianerin und eine einzige Amerikanerin. „Diese internationale Vielfalt macht es spannend. Jede bringt etwas Eigenes ein, wir lernen täglich voneinander. Genau das war einer der Gründe, warum ich mich für UNOH entschieden habe.“

Fußball nach amerikanischem Muster

Doch bei aller Vertrautheit im Team – auf dem Platz zeigen sich die Unterschiede sofort. „Die Athletik, die Körperlichkeit – das steht hier viel stärker im Vordergrund.“ Häufig dominiere ein schnelles, direktes Spiel mit langen Bällen, bei dem Kraft und Tempo entscheidend sind. „In Europa, gerade in Deutschland, legt man mehr Wert auf das Spielerische. Hier geht es oft darum, schnell nach vorne zu kommen.“ Auch das Regelwerk überrascht: Die Uhr läuft rückwärts, wird bei Unterbrechungen angehalten, Nachspielzeiten gibt es nicht. „Wenn das Spiel aus ist, ist es aus.“ Auf- oder Abstieg wie in Deutschland gibt es nicht. Stattdessen werden Mannschaften landesweit gerankt, eine Top 25 bestimmt, wer in den Kampf um die Nationals eingreift. Die UNOH liegt aktuell auf Rang 24. „Für uns ist das wichtig, weil wir uns darüber für die Endrunde qualifizieren können.“ Sprache, Kultur, Lebensweise – eine schnelle Anpassung

Die sprachliche Umstellung fiel Jörg leichter, als sie erwartet hatte. „Natürlich ist es anders, wenn man plötzlich den ganzen Tag nur Englisch spricht. Aber ich habe mich schnell reingefunden. Einmal habe ich sogar schon auf Englisch geträumt – das war ein komisches Gefühl.“ Auch kulturell fühlt sie sich wohl. „Die Offenheit hier ist beeindruckend. Die Leute grüßen dich, fragen, wie es dir geht – selbst wenn sie dich nicht kennen.“ Einziger Wermutstropfen: die Ernährung. „Gesunde Lebensmittel sind teurer als ungesunde. Aber wenn man bewusst auswählt, findet man auch hier Möglichkeiten, sich fit zu halten. Und ab und zu darf man sich natürlich etwas gönnen.“ Studium als zweites Standbein

Abseits des Rasens beginnt für sie Mitte September das Studium: Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing. „Wir haben nur dreimal die Woche Unterricht, und auch nur wenige Stunden. Das ist perfekt, weil ich so genug Zeit für Training und Spiele habe.“

