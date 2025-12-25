Wenn Horbs Ortsteile den Hallenboden zum Schauplatz machen

Horb wird zur Hochburg des regionalen Hallenfußballs. Am Samstag, 27. Dezember 2025, startet das Stadtteilpokalturnier der Herren, das sich über mehrere Spieltage bis zum Finale am 4. Januar 2026 erstreckt. Gespielt wird jeweils zwölf Minuten pro Partie. Der Modus mit zwei großen Gruppen, einer vorgelagerten Zwischenrunde und anschließenden K.-o.-Spielen sorgt dafür, dass sich sportliche Qualität, Ausdauer und Nervenstärke gleichermaßen durchsetzen müssen.

Ein Turnier mit klarer Struktur und langer Strecke Der Stadtteilpokal ist kein klassisches Eintagsturnier, sondern ein Wettbewerb über mehrere Abende hinweg. In den beiden Gruppen A und B treten jeweils acht Mannschaften an. Jede Gruppe spielt im Modus „jeder gegen jeden“, verteilt auf mehrere Spieltage. Diese Form verleiht dem Turnier eine besondere Tiefe: Tabellen entwickeln sich schrittweise, kleine Serien können entstehen, Rückschläge lassen sich korrigieren – aber nur, wenn die Mannschaften konstant liefern.

Gruppe A: Stadtteile, Spielgemeinschaften und Reserven

In Gruppe A treffen der SV Vollmaringen, die SG Ahldorf/Mühlen, die SG Altheim/Grünmettstetten, die SGM ASV Rexingen/TSV Dettingen, die SGM Talheim, die SG Bildechingen/Nordstetten II, der FC Horb II sowie der SV Wachendorf 1930 aufeinander. Diese Gruppe vereint eigenständige Vereine, Spielgemeinschaften und eine zweite Mannschaft des Stammvereins. Der Auftakt am 27. Dezember beginnt um 18 Uhr mit der Partie SV Wachendorf 1930 gegen SV Vollmaringen. Bereits diese erste Begegnung verdeutlicht den Charakter der Gruppe: direkte Nachbarschaften, vertraute Gegner und eine hohe emotionale Grundspannung.

Gruppe B: Breite Konkurrenz und der FC Horb im Mittelpunkt

Die Gruppe B setzt sich aus der SGM Felldorf/Bierlingen, der SGM Göttelfingen/Baisingen, der SG Ahldorf/Mühl/Dettensee III, dem VfL Hochdorf, der SGM Dettlingen-Bittelbronn/Schopfloch/Dießen, der SG Bildechingen/Nordstetten, dem FC Horb sowie der SG Altheim/Grünmettstetten II zusammen. Hier steht der FC Horb als erste Mannschaft besonders im Fokus. Bereits am ersten Turnierabend trifft der Gastgeber auf die SG Bildechingen/Nordstetten. In den folgenden Tagen warten weitere richtungsweisende Duelle, unter anderem gegen Göttelfingen/Baisingen und Hochdorf.

Der Spielplan als Belastungstest

Die Vorrundenspiele ziehen sich vom 27. bis zum 29. Dezember sowie über weitere Abende am 2. und 3. Januar. Der eng getaktete Zeitplan verlangt den Teams nicht nur spielerisch, sondern auch körperlich und mental alles ab. Zwölf Minuten Spielzeit bedeuten in der Halle hohe Intensität, schnelle Richtungswechsel und kaum Erholungsphasen. Wer über mehrere Abende hinweg bestehen will, muss seinen Rhythmus finden und konstant abrufen.

Die Zwischenrunde als sportliche Zäsur

Am Sonntag, 4. Januar 2026, mündet das Turnier in eine neu strukturierte Endphase. Zunächst werden in mehreren Zwischenrundenspielen die Platzierungen neu gemischt. Begegnungen zwischen Zweit- und Drittplatzierten sowie der Vergleich mit dem besten Gruppenfünften sorgen dafür, dass nicht allein die Gruppenspitze privilegiert ist. Diese Phase entscheidet darüber, wer den Schritt ins Halbfinale schafft und wer kurz vor dem Ziel scheitert.

Halbfinale und Finale als Abschluss der Hallenwoche

Ab 20.20 Uhr stehen am Finalabend die beiden Halbfinals auf dem Programm. Die Sieger dieser Begegnungen ziehen ins Endspiel ein, das um 21.32 Uhr angesetzt ist. Zuvor wird auch das Spiel um Platz drei ausgetragen. Damit endet eine Turnierwoche, die sich über neun Tage erstreckt und den Hallenfußball konsequent in den Mittelpunkt stellt.

Mehr als Ergebnisse: Stadtteilpokal als Identitätsträger

Der Stadtteilpokalturnier Horb lebt nicht allein von Tabellen und Spielzeiten. Er steht für Begegnungen zwischen Ortsteilen, für Wiedersehen, Rivalität und Zusammenhalt. Horb wird damit erneut zur Bühne für einen Wettbewerb, der sportlichen Ehrgeiz und lokale Identität auf dem Hallenboden vereint.