Wenn Gegner zu Teamkollegen werden: "Sofort Feuer und Flamme"

In der abgelaufenen Saison spielten sie verteilt in den 14 Mannschaften der Kreisoberliga des KFV Burgenlandkreis, am Sonnabend werden sie zu Teamkollegen. Dann trifft das "Kreisoberliga-Dreamteam" im Rahmen eines Benefizspiels um 15 Uhr in Baumersroda auf die "FuBu-Allstars".