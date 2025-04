Beim CfR Links steht ein hochkarätig besetztes Jugendturnier an. – Foto: Marcel Eichholz

Wenn ganz Große bei ganz Kleinen spielen Beim U11-Turnier des CfR Links treffen unter dem Titel „Rheinland-Cup" Top-Teams wie Borussia Dortmund, RB Leipzig und PSV Eindhoven auf engagierte Amateurklubs – ein Festival für den Jugendfußball.

Marc Terliesner hätte mit seinem Projekt Rheinland Cup im vergangenen Jahr eine Bruchlandung hinlegen können. Werden die hohen Erwartungen, die an Namen wie Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln und Borussia Dortmund geknüpft sind, erfüllt? Fühlen sich die Teilnehmer beim CfR Links wohl? Kann ein kleiner Verein ein solches Turnier finanziell und personell stemmen? Terliesner wäre nicht Terliesner, wenn er am Erfolg gezweifelt hätte. Also legte der CfR-Trainer los, öffnete sein Netzwerk, ließ seinen urigen Charme spielen und hatte für sein U11-Turnier ein Teilnehmerfeld vom Feinsten zusammen. Alle waren begeistert, von den Klubs bis zu den Augenzeugen am Spielfeldrand.

In diesem Jahr, bei der zweiten Auflage, versprechen die Vereinsnamen noch einmal eine Qualitätssteigerung. Neben den Top-Teams von 2024 sind diesmal auch Vereine am Start, die in der Region nicht beheimatet sind. „Wir haben aus allen Himmelsrichtungen etwas dabei, der Rheinland Cup wächst über das Rheinland hinaus, nicht zuletzt, weil sich die hohe Qualität der Spiele über die Landesgrenzen hinaus herumspricht“, kündigt Terliesner ein buntes Teilnehmerfeld an. Dabei geht es nicht allein um die Elite, sondern auch um Wersten 04, Rot-Weiß Lintorf und den Gastgeber, Klubs, die sich an Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, dem 1. FC Köln, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach und Titelverteidiger Fortuna Düsseldorf messen wollen. Der für seine gute Jugendarbeit bekannte PSV Eindhoven wird zum internationalen Flair beitragen. Terliesner ist in unmittelbarer Umgebung kein ähnlich stark besetztes Turnier für die Altersjahrgänge 2014 und jünger bekannt.

Leistungsvergleich auf höchstem Niveau Dario Pichierri, Trainer der U11 von Borussia Mönchengladbach, erklärt, was ihn an dem Rheinland Cup begeistert: „Zum einen ist mir Marc sehr sympathisch. Zum anderen ist es toll, wenn ein vergleichsweise kleiner Verein wie der CfR Links so engagiert ist. Das Niveau war vergangenes Jahr bereits hoch, dieses Mal dürfte es noch besser sein.“ Dabei nehmen die Borussen längst nicht an jedem Turnier teil. Sie picken sich die besten Leitungsvergleiche heraus. „Dazu reisen wir nicht nur durch Deutschland, sondern auch durch ganz Europa.“