Wenn „fast perfekt“ nicht reicht – Aßling verliert gegen Ligaprimus

Der TSV Aßling kam mit viel Rückenwind in das Spiel gegen den Tabellenführer. Nach zwei Siegen in Serie wollte man den nächsten Dreier einfahren.

Aßling – Laszlo Ziegler konnte nach dieser 0:1-Heimpleite nicht anders, als seinen Aßlinger Kreisklasse-Kickern eine „Topleistung“ zu attestieren. „Wir wussten, dass Kiefersfelden 15 Tore in fünf Partien geschossen hatte und haben das über 90 Minuten fast perfekt verteidigt“, lobte der Trainer den TSV-Verbund.

In Bezug auf Aluminiumtreffer führten die Büchsenberger gegen den favorisierten Tabellenführer zur Pause klar mit 2:0. Auf der anderen Seite hielt TSV-Torhüter Thomas Huber die Null einmal stark fest (32.). Kurz nach Wiederanpfiff waren es jedoch die Gäste, die mit einer abgerutschten Hereingabe auf der Aßlinger Querlatte anklopften.

„Sonst haben sie sich weiterhin schwergetan, weil wir es schafften, sehr gut zu verteidigen und nach vorne Akzente zu setzen“, haderte Ziegler erst mit einer verpassten Kopfballgelegenheit durch Jacob Mertl, und schließlich mit dem „einzig fahrlässigen Ballverlust“ seiner Aßlinger.

Diesen münzte der ASV in einen schnellen Steckpass und das Tor des Tages durch Fabian Fischer um (77.). Keine zwei Minuten später verschoss Samuel Wambach einen Handelfmeter und den Aßlinger Ausgleich. Auch Julian Winkler fehlten in einer hektischen Schlussphase beim letzten TSV-Abschluss die entscheidenden Zentimeter Präzision, um gegen den Primus zu punkten.