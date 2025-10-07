Wenn Fairness zur Nebensache wird – Krieschow verliert in Bautzen

Ein Abend, der eigentlich Werbung für den Oberligafußball sein sollte, endete mit Kopfschütteln und Fassungslosigkeit. Der VfB Krieschow verlor in Bautzen 0:2 – sportlich unverdient, atmosphärisch bitter und vor allem unter fragwürdigen Begleitumständen.

Trotz Unterzahl hielt der VfB das Spiel weitgehend offen, stand kompakt und ließ aus dem Spiel heraus kaum etwas zu. Nur bei Standardsituationen kam Budissa gefährlich vors Tor – eine davon nutzte Felix Hennig per Kopf zur 1:0-Führung (30.).

Krieschow begann stark und setzte mit der ersten guten Aktion durch Rodrigues ein Ausrufezeichen. Doch in der 9. Minute kippte das Spiel schlagartig: Innenverteidiger Luca Grimm grätschte an der Strafraumkante in einen Zweikampf, traf klar den Ball – der Pfiff kam trotzdem, und Schiedsrichter David Isaias Petzak zückte Rot. Eine Entscheidung, die im gesamten Stadion für Unverständnis sorgte, selbst auf Seiten der Gastgeber.

Spielstark trotz Unterzahl

Anstatt sich zurückzuziehen, übernahm Krieschow mutig die Kontrolle. Mit hohem Laufaufwand und klarem Ballbesitzspiel setzten die Gäste nach der Pause Akzente und drängten auf den Ausgleich.

Zizka leitete per Freistoß auf Rodrigues weiter, dessen Schuss Hübner stark parierte. Kurz darauf verpasste Michalski nach feinem Zuspiel von Gerstmann den Pfosten nur um Zentimeter.

Dann folgte der nächste Aufreger: In der 70. Minute wurde Tobias Gerstmann nach einer sehenswerten Kombination im Strafraum klar gefoult – doch anstatt auf Elfmeter zu entscheiden, wertete der Unparteiische die Szene als Schwalbe und zeigte Gelb-Rot. Eine Fehlentscheidung, die das ohnehin hitzige Spiel endgültig in eine Richtung lenkte.

Ohne Fingerspitzengefühl

Trotz zweifacher Unterzahl zeigte der VfB weiterhin Moral, spielte mit Übersicht und suchte seine Chancen.

Doch in der 77. Minute fiel nach einem Konter das 2:0: Adam Rohlik traf mit einem sehenswerten Distanzschuss.

Die Schlussszene war sinnbildlich für den Abend: Der erst 19-jährige Bastian Dreßler, gerade einmal zehn Minuten auf dem Platz, sah in der Nachspielzeit nach einer harmlosen Aktion die zweite Gelbe Karte. Hier wäre Fingerspitzengefühl angebracht gewesen – doch an diesem Abend blieb auch das aus.

Kritik mit Nachhall

Der VfB Krieschow, seit Jahren bekannt als einer der gastfreundlichsten und respektvollsten Vereine der Liga, insbesondere gegenüber Schiedsrichtern, erlebte in Bautzen eine bittere Ausnahme.

Besonders brisant: Derselbe Schiedsrichter leitete bereits vor zwei Wochen ein Spiel mit Bautzener Beteiligung, damals mit umstrittenen Platzverweisen gegen Budissa.

Dass er erneut auf der Müllerwiese angesetzt wurde, wirft Fragen auf – und hinterlässt ein Geschmäckle, das dem NOFV kaum entgangen sein dürfte.

Trainer Robert Koch brachte es nach Abpfiff auf den Punkt:

„Ich rede selten über Schiedsrichter. Aber heute muss man festhalten: Dieses Spiel wurde nicht auf sportlichem Wege entschieden. Meine Mannschaft hat in Unterzahl überragend gekämpft und hätte einen Punkt mehr als verdient gehabt.“

Krieschow zeigte Haltung, Disziplin und Moral – und wurde dafür nicht belohnt.

Ein Abend, der bleibt – und einer, der Diskussionen auslösen sollte.

📺 Hinweis:

Die Spielzusammenfassung mit allen Schlüsselszenen sowie die Pressekonferenz nach dem Spiel sind auf dem YouTube-Kanal des VfB 1921 Krieschow abrufbar.