Wenn Fairness sich plötzlich unfair anfühlt

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Neulich beim Training: Der Platz ist knapp, wie so oft. Da sind zwei Teams, aber nur ein Zeitfenster. Und der Slot ist für die Mädchen reserviert. Die Jungs finden das nicht richtig. Diskussion. Genervtes Schulterzucken. Und dann dieser Satz, halb im Spaß, halb ernst gemeint: „Mittlerweile werden Jungs ja schon benachteiligt.“

Was da mitschwingt, ist mehr als ein flapsiger Spruch. Es ist ein Gefühl. Das Gefühl, dass sich etwas verschiebt. Dass plötzlich nicht mehr alles selbstverständlich ist. Und daraus entsteht schnell der Eindruck: Die Mädchen nehmen Raum ein, und die Jungs müssen zurückstecken.

Ein paar Tage später ein ähnlicher Kommentar unter einem Social-Media-Post: „Wieso wird immer nur was für die Mädchen gemacht? Zählen die Jungs gar nicht mehr?“

Aber stimmt das wirklich? Oder fühlt es sich nur so an? Die Realität ist komplizierter

Im Idealfall haben im Sport alle die gleichen Chancen. Die gleichen Bedingungen. Die gleichen Möglichkeiten. In der Praxis war das lange nicht so, auch und gerade im Frauen- und Mädchenfußball.

Über Jahrzehnte hinweg waren die Strukturen vor allem auf Jungen ausgerichtet: Trainingszeiten, Teams, Förderung, Aufmerksamkeit. Nicht aus böser Absicht, sondern weil es nie ernsthaft hinterfragt wurde.

Dass die Frauen-Nationalmannschaft Ende der 1980er Jahre für ihren EM-Titel ein Kaffeeservice bekam, während die Männer längst Prämien im sechsstelligen Bereich erhielten, kann man als Anekdote abtun. Aber so lange ist das noch nicht her. Und es zeigt ziemlich gut, wo der Ausgangspunkt liegt.

Und genau dieser Ausgangspunkt wirkt bis heute nach.



Was sich gerade verändert

Jetzt passiert nämlich etwas, das lange überfällig war: Mädchen bekommen Raum. Eigene Trainingszeiten. Eigene Angebote. Mehr Sichtbarkeit. Und plötzlich wirkt das für manche wie ein Eingriff ins Gewohnte. Als würde etwas weggenommen, das vorher einfach da war. Dabei ist es oft genau das Gegenteil: Es wird etwas ergänzt, das lange gefehlt hat.

Trotzdem bleibt das Spannungsfeld. Gehen wir nochmal auf den Trainingsplatz vom Anfang des Textes: Ein Platz bleibt ein Platz. Eine Stunde bleibt eine Stunde. Und wenn dieser Raum neu verteilt wird, entsteht schnell das Gefühl: Wenn die einen mehr bekommen, müssen die anderen weniger haben.

Genau hier entstehen dann Reibungen. Nicht aus grundsätzlicher Ablehnung, sondern aus Konkurrenz um knappe Ressourcen. Und, wenn wir ehrlich sind, auch ein bisschen aus Gewohnheit. Denn bisher musste man die Mädchen schlicht nicht mitdenken.



Unterschiedliche Startlinien

Was in dieser Diskussion oft untergeht: Die Ausgangsbedingungen sind nicht gleich. Wenn Mädchen heute einen Trainingsslot bekommen, holen sie häufig etwas auf, das es vorher gar nicht gab. Wenn Angebote speziell für Mädchen geschaffen werden, geht es nicht um Bevorzugung, sondern überhaupt erst einmal um Zugang.

Viele Dinge, die für Jungs selbstverständlich sind, mussten und müssen Mädchen sich erst erarbeiten. Strukturen entstehen nicht von allein. Sie müssen aufgebaut werden, und das oft gegen Widerstände.

Deshalb ist die entscheidende Frage vielleicht nicht: Wer bekommt wie viel? Sondern: Wer hatte bisher überhaupt die Möglichkeit mitzumachen?



Und jetzt?

All das macht die Situation nicht automatisch einfacher. Denn auf dem Platz stehen keine abstrakten Systeme, sondern Menschen: Kinder, Jugendliche, Trainerinnen und Trainer, Eltern. Und die erleben ganz konkret, was passiert, wenn die Dinge sich ändern: andere Trainingszeiten, neue Prioritäten, weniger Raum an manchen Stellen.

Und genau deshalb ist es wichtig, diese Wahrnehmung ernst zu nehmen. Nicht, um sie stehen zu lassen. Sondern um sie einordnen zu können und um gemeinsam Lösungen zu finden. Denn am Ende sollte es nicht darum gehen, dass sich eine Seite durchsetzt. Sondern darum, ob wir es schaffen, den Fußball gemeinsam weiterzuentwickeln.

Das ist sicher nicht konfliktfrei. Und manchmal auch unbequem. Aber es ist notwendig. Denn die eigentliche Frage ist nicht, wer etwas verliert. Sondern ob wir bereit sind, den Fußball größer zu denken und unser Bild, das wir von ihm haben zu erweitern.

Für alle, die spielen wollen.

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Über die Kolumne „Mädchen an den Ball“

In der Kolumne schreiben Maja Weber, Anna Seliger, Lily Koch und Julia Keller vom bundesweiten Fußballprojekt Mädchen an den Ball im regelmäßigen Wechsel über aktuelle Themen aus dem Frauen- und Mädchenfußball.

Das Projekt „Mädchen an den Ball“ ist ein kostenfreies, regelmäßig stattfindendes Fußballprogramm für Mädchen in München, Augsburg, Bochum, Dortmund, Chemnitz, Düsseldorf und Karlsruhe. Ziel des Projektes ist es, niederschwellige und breitensportbetonte Angebote nur für Mädchen zu schaffen.

Über unsere Autorin



Lily Koch studiert Sportmanagement in München und hat als Werkstudentin bei „Mädchen an den Ball“ angefangen. Mit Lizenz als Junior-Coach leitet sie seit 2023 die Standorte in Moosach und an der Pinakothek. Sie spielt Fußball, so lange sie sich erinnern kann. „Gegenüber von meinem Wohnhaus war ein Fußballverein, da habe ich immer zugeschaut. Und irgendwann mit den Jungs mitgespielt.“

Gerade aus dieser Perspektive findet sie es wichtig, dass Mädchen einen eigenen Raum haben, an dem sie Fußball zu spielen. „So wird Chancengleichheit, Selbstvertrauen und Sichtbarkeit gefördert und Orte geschaffen, in denen sich Mädchen gezielt entwickeln können.“

Denn neben Leidenschaft, Zusammenhalt und Fairness begeistert Lily am Mädchen- beziehungsweise Frauenfußball vor allem das Durchbrechen von Klischees. Teamgeist, Spannung, Emotionen und das gemeinsame Erlebnis auf und neben dem Platz hingegen sind Werte, die sie ganz allgemein mit der Breitensportart verbindet.

Ihre schönste Erinnerung ist die, als „ihre“ Mädchen sich selbst bei strömendem Regen nicht vom Fußballspielen abhalten ließen. „Ein paar Mädchen hatten keine Regenjacke dabei, sie liefen mit den viel zu großen Jacken der Coaches über den Platz. Das war witzig – und total rührend.“ Obwohl Lily in München geboren und aufgewachsen ist, ist ihr Lieblingsverein nicht der große FCB, sondern der 1. FC Köln, ihre Lieblingsspielerin ist Lena Oberdorf, ihr Lieblingsspieler Jonas Hector.

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#7: Wie Mädchenfußball nachhaltig organisiert werden kann von Anna Seliger

#6: Ohne Leistungsdruck, aber mit Spaß: Auch so klappt Nachwuchsförderung von Maja Weber

#5: Warum so viele Mädchen in der Pubertät mit dem Fußball aufhören von Lily Koch

#4: Warum es so schwer ist, Mädchenfußball zu organisieren von Anna Seliger

#3: Kreis- bis Bundesliga: Der "steinige Weg" nach oben im Frauenfußball von Julia Keller

#2: Gleichberechtigung im Verein? Eine Realität mit Hürden von Lily Koch

#1: Mädchen an den Ball! Warum wir über Mädchenfußball sprechen müssen von Anna Seliger