„Wir sind richtig gut ins Spiel gekommen, hatten viel Ballbesitz und haben in den ersten 25 Minuten genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, erklärte Laubach nach der Partie. Bereits früh brachte Mahmoud Kaabi seine Mannschaft in Führung (7.), ehe Eros Pizzone (21.) und Tom Schiffers (44.) auf 3:0 erhöhten. „Das 3:0 zur Halbzeit hat das Spiel aber nicht ganz widergespiegelt“, gab der Trainer zu. „Reislingen hatte zwei große Chancen, die wir an der Linie klären mussten. Mit etwas Pech steht es da 2:2.“

Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild. Reislingen presste früh und zwang Lupo immer wieder zu langen Bällen. „Ab der 30. Minute und besonders nach der Pause haben wir die Kontrolle verloren“, sagte Laubach. „Das Spiel wurde sehr emotional, viele Zweikämpfe, viele lange Bälle, wir haben dann das fußballerische etwas hinten angestellt.“

Trotzdem blieb Lupo über Konter gefährlich, verpasste aber die Vorentscheidung. Stattdessen machten die Gäste durch Bennet Bülter (75.) und David Cioffo (90.) die Partie noch einmal spannend. In den letzten Minuten verteidigte Lupo mit allem, was möglich war. „Da mussten wir einfach kämpfen“, betonte Laubach. „Wenn es fußballerisch nicht klappt, dann müssen wir anders gewinnen und das haben die Jungs heute großartig gemacht.“

Mit dem Sieg erobert Lupo Martini II den sechsten Tabellenplatz und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Für Reislingen/Neuhaus war es hingegen die vierte Saisonniederlage – trotz einer engagierten Leistung im zweiten Durchgang.