Voller Leidenschaft für den Fußball ist Florian de Prato, Trainer des Landesligisten TSV Grünwald – um die personelle Misere abzufedern, erwägt der36-Jährige sogar ein Comeback als Spieler. – Foto: Robert Brouczek

„Wenn es das ist, was wir brauchen“ – De Prato schließt Comeback als Spieler nicht aus Krise beim TSV Grünwald

Auch vor dem Heimspiel des TSV Grünwald gegen den SE Freising verfällt Trainer Florian de Prato nicht in Aktionismus, um die Negativbilanz von einem Punkt aus den vergangenen sieben Partien aufzubessern.

Grünwald – „Wer das liest, denkt sich vielleicht: Was labert der immer, aber ich versuche die Mannschaft weiter gut vorzubereiten und ihr den richtigen Plan ins Spiel mit zugeben.“ Die Gäste aus Freising sind ein Dauerbrenner der Landesliga Südost, sie absolvieren gerade ihre zehnte Saison am Stück in dieser Spielklasse.

Allein vier vierte Plätze stehen in dieser Zeit für sie zu Buche, 2018 scheiterten sie als Zweiter in der Relegation am Bayernligaaufstieg. In der laufenden Runde zeigen sie sich allerdings genauso schwankend wie die meisten Teams: Sie starteten mit drei Niederlagen, in denen sie 14 Gegentore kassierten, holten kurz darauf mit einem 8:2 in Pullach den ersten Saisonerfolg, schienen sich zwischenzeitlich mit einer Serie von fünf Siegen bei nur zwei Gegentreffern stabilisiert zu haben und verloren zuletzt wieder mit 0:3 in Unterföhring und zuhause 2:3 gegen den ASV Dachau.