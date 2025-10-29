Wenn eine Drei-Tore-Führung nicht zum Sieg reicht

Ein denkwürdiger Fußball-Abend der Kreisliga endete in Neuötting am Wochenende mit einem 4:4-Unentschieden, das sich für den FC Grünthal wie eine Niederlage anfühlt. Nach einer fulminanten Anfangsphase und einer scheinbar beruhigenden 4:1-Führung nach gut 35 Minuten verlor die Mannschaft von Trainer Sinicki komplett den Faden und musste sich am Ende mit einem Punkt begnügen.

Eine bittere Punkteteilung für den FC Grünthal, der eine komfortable Führung leichtfertig verspielte. 30 starke Minuten reichten nicht aus, um das Spiel zu entscheiden. Schwächen bei Standards und der deutliche Leistungsabfall nach der Pause verhinderten den Auswärtssieg.

Der Vorsprung an der Tabellenspitze schmilzt damit auf vier Zähler vor Verfolger Reichertsheim.

Dabei begann das Spiel denkbar unglücklich für die Gäste. Bereits nach einer Minute setzte Neuöttings Torjäger Daniel Kagerer zu einem Sololauf über das halbe Feld an, wurde kaum attackiert und traf aus 20 Metern trocken ins kurze Eck – ein Treffer, der die bis dato so stabile Grünthaler Defensive völlig überraschte.

Der frühe Rückstand wurde zusätzlich von einer Verletzung von Matthias Huber überschattet, der früh durch Ahmed Sabic ersetzt werden musste.

Doch Grünthal zeigte zunächst die richtige Reaktion.

In der 20. Minute wurde der schnelle Rechtsaußen Stark im Strafraum zu Fall gebracht – Elfmeter. Kapitän Philipp Asenbeck übernahm Verantwortung und verwandelte souverän zum 1:1. Von diesem Moment an lief der Ball sicherer durch die Reihen, das Kombinationsspiel kam in Fahrt. Nur fünf Minuten später legte Jonas Grundner mustergültig für Maxi Pfenninger auf, der aus halbrechter Position mit einem sehenswerten Schuss ins Kreuzeck vollendete – 2:1 für die Gäste.

Die Überlegenheit setzte sich fort. In der 30. Minute schickte Sebastian Eßer den agilen Grundner in die Tiefe, der Neuöttings Keeper Wieland im Eins-gegen-Eins keine Chance ließ. Das 3:1 schien die Richtung vorzugeben. Und als Josef Forstmaier nach einer Köbinger-Ecke per Kopf auf 4:1 erhöhte, schien die Partie entschieden.

Doch das Spiel kippte.

Anstatt den Vorsprung clever zu verwalten, schlichen sich Leichtsinn und Nachlässigkeit ins Grünthaler Spiel.

Neuötting witterte seine Chance und verkürzte kurz vor der Pause auf 2:4, als eine verunglückte Abwehraktion nach einer Ecke vor den Füßen von Michael Völkl landete, der keine Mühe hatte, einzuschieben.

Nach dem Seitenwechsel verlor Grünthal zunehmend die Kontrolle. Fehlpässe, verlorene Zweikämpfe und fehlende Ordnung machten die Begegnung immer offener. In der 66. Minute fiel nach einer unglücklich verteidigten Standardsituation das 3:4 durch Alexander Lang, der am zweiten Pfosten nur noch einschieben musste.

Angetrieben vom heimischen Publikum drängte Neuötting in der Schlussphase auf den Ausgleich. In der 81. Minute war es dann soweit: Eine Ecke wurde nicht konsequent geklärt, Özcan Karaismail zog aus 15 Metern ab, und der Ball fand seinen Weg durch Freund und Feind ins Netz – 4:4.

Kurz darauf hatte Grundner die große Gelegenheit zum Lucky Punch, doch ein Verteidiger klärte auf der Linie – möglicherweise mit der Hand. Die lautstarken Proteste der Gäste blieben jedoch ungehört. In der Nachspielzeit traf der eingewechselte Niklas Schmid lediglich die Latte, sodass es beim Remis blieb.

Trainer Sinicki: „30 gute Minuten reichen nicht, um ein Spiel zu gewinnen. Bei Standards waren wir ungewöhnlich unaufmerksam. Auch meine Umstellungen haben leider nicht den gewünschten Effekt gebracht.“

Am kommenden Sonntag wartet in Unterreit das Spitzenspiel gegen den Bezirksliga-Absteiger TSV Raubling. Gegen die formstarken Rosenheimer Gäste wird eine deutliche Leistungssteigerung nötig sein, um die Tabellenführung zu behaupten. Anpfiff ist um 14.30 Uhr.