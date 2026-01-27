– Foto: Groundhopping BLK

Wenn ein Kreisligist zum Testspiel-Highlight "wirth"... Für den FSV Preußen 1996 Bad Langensalza steht in der laufenden Vorbereitung ein ganz besonderes Highlight auf dem Programm.

Das Testspiel gegen den Kreisligisten aus dem KFA Jena-Saale-Orla von der SG Union Isserstedt steht für die Preußen Ende Januar auf dem Plan.. Für Trainer Thomas Wirth ist die Partie mehr als nur ein sportlicher Vergleich....

„Das besondere Testspiel ist das gegen Isserstedt. Das ist mein Heimatort, das ist da, wo ich wohne. Sie sind im Trainingslager in Schlotheim. Ein Großteil der Jungs, die dort spielen, habe ich das Fußballspielen im Kindergarten beigebracht. Mein Stiefsohn Julian (Anm. d. Red.: Patzer, Nummer Eins bei den Preußen) ist mit den meisten Spielern von Isserstedt im Kindergarten groß geworden. Die Jungs sind oft bei unseren Spielen, einige von uns öfter dort beim Spiel. Ich freue mich, dass es jetzt mal mit einem Testspiel klappt. Natürlich dürfen wir das nicht verlieren, sonst kann ich aus Isserstedt wohl wegziehen. Das ist für mich das Highlight – ich hoffe für die Mannschaft auch", sagt Wirth mit Blick auf das Duell am 31. Januar gegen seinen Heimatort. Dieses emotionale Duell symbolisiert nicht nur Wirths persönliche Verbundenheit, sondern auch den Spaß am Fußball, der den FSV Preußen durch die Hallensaison begleitet hat. Im Gegensatz zu vielen Ligagegner sind die Kurstädter keine "Hallenmuffel". Neben dem Preußen-Heimturnier Salza Cup – einem der stimmungsvollsten Amateurturniere Thüringens – nahm die Mannschaft an drei weiteren Turnieren (Domstadt Banden Masters, Gottern Cup, Raftl Cup) teil und spielt als einer von zwei Verbandsliga-Teams (nur Arnstadt ist noch dabei) sogar bei der Futsal-Landesmeisterschaft des Thüringer Fußball-Verbandes mit. Insgesamt stehen zudem vier Testspiele auf dem Programm, doch das Duell mit dem Kreisligisten aus Wirths Heimat sticht klar heraus.

Kaderveränderungen und personeller Umbruch Nach einer Hinrunde im Umbruch präsentiert sich das Team in neuer Formation. Etablierte Kräfte haben Platz für eine junge Mannschaft gemacht, die noch auf ihre endgültige Formsuche ist. Kadermäßig gab es Anfang Januar bereits Veränderungen: Paul Jordan und Filip Kvietok kommen vom FC Erfurt Nord, Max Dietrich wechselt vom FC Eichsfeld nach Bad Langensalza (FuPa Thüringen berichtete). Gleichzeitig verlässt Paul Schaffel die Preußen Richtung Großengottern – ein Wechsel mit der Aussicht, im Sommer wieder Spielpraxis für Bad Langensalza zu sammeln. Wendelin Fischer wird ebenfalls nicht mehr auflaufen und möchte den Aufstieg in der Landesklasse mit Germania Ilmenau feiern. Der Umbruch macht sich auf dem Platz bemerkbar: Die Leistungen der Thüringenliga-Mannschaft waren in der Hinrunde schwankend, der aktuelle (neunte) Tabellenrang im Niemandsland der Liga verdeutlicht die noch offene Entwicklung.