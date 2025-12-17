Wenn ein Fußballspiel im Krankenhaus endet

Für den SV Hetzerath kam es kurz vor der Winterpause noch einmal zu einer englischen Woche. Im Derby gegen den FC Bitburg unterlag der Aufsteiger am Mittwoch mit 2:4. Dabei brachte Emma Schneider die Bierstädterinnen in einem körperbetonten Spiel nach neun Minuten per Distanzschuss in Führung. Nach dem Seitenwechsel kam Hetzerath zunächst besser zum Zug und erzielte prompt den Ausgleich durch Franziska Reilich. Ein Eigentor brachte die Bitburgerinnen nur vier Minuten später jedoch wieder in Front. Im Anschluss sorgte Giovanna Engel mit einem Abschluss aus dem Strafraum sowie einem direkt verwandelten Freistoß aus 25 Metern mit dem 4:1 für klare Verhältnisse. Die Doppel-Torschützin wurde zehn Minuten später ausgewechselt, womit Bitburg sein Wechsel-Kontingent ausgeschöpft hatte. Durch eine Verletzung von Elly Lichter nur zwei Minuten später musste der FCB die verbleibende Zeit in Unterzahl spielen und kassierte kurz vor Schluss noch das zweite Gegentor.