Wenn ein Fußballspiel im Krankenhaus endet

FC Bitburg – SV Hetzerath 4:2 (1:0)
SV Hetzerath – SV Wienau 0:5 (0:3)
Für den SV Hetzerath kam es kurz vor der Winterpause noch einmal zu einer englischen Woche. Im Derby gegen den FC Bitburg unterlag der Aufsteiger am Mittwoch mit 2:4. Dabei brachte Emma Schneider die Bierstädterinnen in einem körperbetonten Spiel nach neun Minuten per Distanzschuss in Führung. Nach dem Seitenwechsel kam Hetzerath zunächst besser zum Zug und erzielte prompt den Ausgleich durch Franziska Reilich. Ein Eigentor brachte die Bitburgerinnen nur vier Minuten später jedoch wieder in Front. Im Anschluss sorgte Giovanna Engel mit einem Abschluss aus dem Strafraum sowie einem direkt verwandelten Freistoß aus 25 Metern mit dem 4:1 für klare Verhältnisse. Die Doppel-Torschützin wurde zehn Minuten später ausgewechselt, womit Bitburg sein Wechsel-Kontingent ausgeschöpft hatte. Durch eine Verletzung von Elly Lichter nur zwei Minuten später musste der FCB die verbleibende Zeit in Unterzahl spielen und kassierte kurz vor Schluss noch das zweite Gegentor.
„Alles in allem bin ich froh, noch mal drei Punkte eingefahren zu haben. So können wir jetzt ruhig und gelassen in die Winterpause gehen und Kräfte sammeln für die Hallenmeisterschaft im Januar“, resümierte Bitburgs Trainer Tobias Klink. Die verletzte Lichter musste derweil genauso ins Krankenhaus gebracht werden wie Hetzeraths Torhüterin Emelie Hirschfeld, die nach einer halben Stunde mit Luisa Trappen zusammengestoßen war und nicht weiterspielen konnte.
Am Sonntag gab es für die Hetzeratherinnen dann auch gegen den SV Wienau nichts zu holen. Mit 5:0 setzte sich der Gast aus dem Westerwald deutlich durch. Damit beendet der Aufsteiger die Halbserie mit drei Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Bitburg hat mit sieben Punkten sechs Zähler Rückstand auf das wahrscheinlich rettende Ufer.
Bitburg: Maria Steinert, - Emma Schneider (63. Elena Schneider), Ida Heinisch, Nora Klerf, Luisa Trappen (57. Carla Zimmer), Emma Reder (63. Emily Schramer), Isabella Salm, Leonie Graf, Emma Antoine (65. Finja Densborn), Giovanna Engel (65. Elly Lichter), Louisa Schneider
Hetzerath: Emelie Hirschfeld (33. Emma Kriegsmann) - Franziska Reilich, Thialda Pralow (75. Celine Molnar), Elisa Thielges, Nele Schäfer, Lana Schönhofen, Laura Hansen, Florentine Huwer, Lotta Mertes, Lena Hahn (63. Maja Walber), Emma Lehnen
Tore: 1:0 Emma Schneider (9.), 1:1 Franziska Reilich (41.), 2:1 Eigentor (45.), 3:1/4:1 Giovanna Engel (55./59.), 4:2 Florentine Huwer (78.)
SV Hetzerath - SV Wienau 0:5 (0:2)
Hetzerath: Elisa Thielges- Franziska Reilich (73. Sandra Dawidowska), Thialda Pralow (70. Lea Breidbach), Mila Leyendecker (67. Lana Schönhofen), Maja Walber, Nele Schäfer, Florentine Huwer, Laura Hansen, Lotta Mertes, Lena Hahn (70. Celine Molnar), Emma Lehnen (70. Isabell Köppchen)
Tore: 0:1/0:2/0:5 Maja Barankowsky (23./25./74.), 0:3 Lena Lierath (28.), 0:4 Charlotte Schneider (63.)