„Wenn du oben mitspielen willst, musst du deine Heimspiele gewinnen“: 1860-Vorfreude vor Heimauftakt

München – Zu Hause ist es am schönsten. Jeder hat den Spruch schon mal gehört, vielleicht auch in der Variante: „Trautes Heim, Glück allein“. Die eigenen vier Wände als Rückzugsort, als Bastion für privates Glück – man muss das nicht als Biedermeier-Kitsch abtun, denn sogar im Sport wird das eigene Stadion als sicherer Hafen verklärt. Auch beim TSV 1860 , wo der Boom schon vor Wochen einsetzte: Dauerkarten in Rekordzeit verkauft, Heimtrikot ausverkauft – für die Saison-Heimpremiere gegen Osnabrück (Samstag, 14.03 Uhr) sind nicht mal mehr Tickets über den Zweitmarkt erhältlich. Die Frage muss erlaubt sein: Haben Löwen-Fans ein Kurzgedächtnis?

Rückblende: Die zurückliegende Saison beendete 1860 auf Platz 17 der Heimtabelle, eingerahmt von den vier Absteigern. Nur sieben ihrer 19 Heimspiele gewannen die Löwen – sogar im Totopokal jubelte der Gegner (ausgerechnet Haching). Heimfrust statt Hausparty. 30 Gegentore, vor Weihnachten das schlimme 0:4-Debakel gegen Verl. „Vielleicht ist der Druck daheim zu groß“, rätselte Bernhard Trares, der als erwartungsfroher Gegner anreiste (als Trainer von Mannheim) – obwohl er als 90er-Jahre-Held mit den Giesingern gegenteilige Erfahrung gemacht hatte.

Kurzum: 1860 hat schon bessere Zeiten im Grünwalder Stadion erlebt. Erst als Patrick Glöckner den glücklosen Argirios Giannikis ablöste, wurden die Heimauftritte stabiler. Entsprechend die Reaktion des Trainers, als er unter der Woche an das Reizthema „Heimkomplex“ erinnert wurde. Unter ihm habe sich 1860 „von einem Abstiegskandidaten zur teilweise besten Profimannschaft Deutschlands entwickelt“, prahlte Glöckner. Durchaus mit Recht, denn im Frühjahr gab es unter ihm sogar fünf Heimsiege am Stück. Ergo: „Was vor mir war, interessiert mich nicht.“ Und vor allem: Was nun vor ihm liegt (und vor seiner Mannschaft), soll auch und speziell zu Hause eine Erfolgsgeschichte werden.

„Wenn du oben mitspielen willst, solltest du deine Heimspiele gewinnen, das ist klar“, dozierte Glöckner und reiste gedanklich zurück in die beste Phase der Gruselsaison 2024/25: „Die Fans im Rücken haben uns gutgetan, wir haben uns da als Einheit gefühlt.“ An dieses wohlige Gefühl soll sich die Mannschaft erinnern: „Also, wenn wir Druck empfinden vor unseren eigenen Fans, das habe ich schon immer gesagt, dann machen wir einen Riesenfehler.“

Glöckner will seiner Spielweise beim ersten Heimspiel der Saison treu bleiben

Vielleicht ist es ja auch ein Vorteil, dass die Hälfte der Mannschaft neu ist, teilweise höherklassige Erfahrung mitbringt – und sich auch von 15 000 Fans in freudiger Aufstiegserwartung nicht nervös machen lässt. Glöckner: „Wir gehen total positiv ins erste Spiel rein und freuen uns auf die Kulisse.“ Die strategische Herangehensweise lässt sich so auf den Punkt bringen: Hurrafußball, aber mit Hirn. „Wir wollen unserer Spielweise treu bleiben“, erläutert Glöckner: „Wir setzen Nadelstiche, wenn es möglich ist – und wir stellen eine Balance her. Spiele, wo du den Gegner direkt überrennst, sind in dieser Liga selten.“

Einzige Hiobsbotschaft: Morris Schröter hat sich eine Sehne am Hüftbeuger gerissen, wurde bereits operiert und fällt lange aus. Bitter für das Dauer-Sorgenkind, aber sportlich verschmerzbar. Kevin Volland, der zu Wochenbeginn aussetzte, sei dagegen fit und in „super Stimmung“. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Heimpremiere könnten schlechter sein, wobei der Respekt vor Osnabrück groß ist. Die Gegner danach klingen nicht ganz so furchteinflößend: Stuttgart II (30. August), Havelse (14. September), Hoffenheim II (20.9.). Die Operation Heimmacht könnte gut starten. Glöckner erwartungsfroh: „Nach fünf, sechs Spielen weißt du, wo du stehst.“