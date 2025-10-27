„Wenn du drei Tore in Unterzahl schießt, musst du eigentlich gewinnen“

„Wenn man drei Tore in Unterzahl schießt, muss man eigentlich der Sieger sein“, sagte VfL-Trainer Marcel Neumann nach dem Abpfiff. „Aber wenn man ehrlich ist, war Hillerse in der zweiten Halbzeit brutal stark, da müssen wir am Ende mit dem Punkt leben.“

Sein Team erwischte den besseren Start: Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite traf Marlon Hanse in der 9. Minute zur Führung. Zwar glich Johannes Eggers für Hillerse bald aus (26.), doch die Gäste blieben gefährlich. Trotz einer Gelb-Roten Karte zeigten sie sich unbeeindruckt und drehten auf: Norman Balke (41.) und Kapitän Dorian Henneicke (45.) sorgten noch vor der Pause für eine 3:1-Führung.

„Ich muss echt den Hut vor meiner Mannschaft ziehen, wie sie reagiert hat“, lobte Neumann. „Zwei Nackenschläge in kurzer Zeit, aber dann so zu antworten – das war stark.“

Nach der Pause erhöhte Hillerse den Druck erheblich, zog das Spiel mit diagonalen Pässen auseinander und zwang den VfL tief in die eigene Hälfte. Eggers (61.) und Dominik Dünow (73.) glichen verdient zum 3:3 aus. Doch Wahrenholz schlug erneut zurück: Einen mustergültigen Konter vollendete Ole Staschik in der 86. Minute zur erneuten Führung.

„Das dritte Tor in Unterzahl – das spricht für die Mentalität meiner Jungs“, so Neumann. Doch der Lohn blieb aus: In der Nachspielzeit traf Nick-Jonas Borgfeld (90.+5) per Kopf zum 4:4-Endstand.

„Natürlich ist das am Ende extrem bitter“, resümierte Neumann. „Aber bei allem Ärger: Hillerse hat eine starke zweite Halbzeit gespielt, wir haben auf der letzten Rille alles reingeworfen. Unter dem Strich ist das Unentschieden gerecht.“

Mit dem Punkt bleibt der VfL Wahrenholz im gesicherten Tabellenmittelfeld auf Platz neun (16 Punkte), während der TSV Hillerse den Anschluss an Tabellenführer Vorsfelde II hält – in einem Spiel, das beiden Seiten alles abverlangte.