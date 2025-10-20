Die Gastgeber bestimmten über weite Strecken das Geschehen und hätten bereits vor der Pause klar führen müssen. „Wir müssen zur Halbzeit klar mit 2:0 führen“, ärgerte sich Hemlein. Stattdessen blieb es beim 0:0 zur Pause. Nach dem Seitenwechsel traf Marius Kleinsorge in der 53. Minute zum verdienten 1:0. Doch anstatt den Sack zuzumachen, ließ Nordhorn weitere Möglichkeiten ungenutzt – und wurde in der 82. Minute bestraft, als Mathias Comes den Ausgleich für Oldenburg erzielte. "Leider ist es dann, wie es ist im Fußball. Wenn du die Spiele nicht entscheidest, bekommst du den Ausgleich mit der ersten richtigen Chance von Oldenburg." so Hemlein.

Für zusätzliche Unruhe sorgten mehrere strittige Szenen im Strafraum des VfL. Hemlein fand dazu deutliche Worte: „Was mich leider stört und das muss ich klar ansprechen, sind die Schiedsrichter-Leistungen. Wir müssen drei klare Elfmeter bekommen – nach Ansicht der Bilder ist das eindeutig.“ Er betonte, dass Fehler menschlich seien, „aber bei drei klaren Elfmetern ist das für mich etwas zu viel des Guten“.

Am Ende stand ein Punkt, der sich für Eintracht Nordhorn wie eine Niederlage anfühlte. Hemlein: „Leider ist auch auffällig, dass es oft gegen uns geht – warum auch immer.“ Trotz der Enttäuschung zeigte seine Mannschaft eine starke Leistung, auch wenn man in der Tabelle einen Platz nach unten rutschte.

In der kommenden Woche wartet dann das nächste schwierige Duell und man empfängt den SV Bevern. VfL Oldenburg spielt bereits am kommenden Samstag gegen Tabellenführer BW Papenburg.