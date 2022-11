Wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt irgendwo die Grippe her…

So., 06.11.2022, 14:30 Uhr

Mit Galgenhumor ist die momentane personelle Situation noch am ehesten zu ertragen. Die ohnehin schwierige Lage hat sich aufgrund von 3 grippeerkrankten Spielern über das Wochenende zum gestrigen Sonntag hin noch einmal verschlimmert. So standen insgesamt 9 Spieler gar nicht zu Verfügung und man musste mit 3 angeschlagenen Spielern in die schwere Partie gegen Lommersum gehen.

Mit den laufstarken Nobby Pütz und Jojo Roth von Anfang an war die Marschrute klar. Flache, steile Steckpässe in den Lauf sollten den gewünschten Erfolg bringen.