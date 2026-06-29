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„Wenn dies schnell gelingt, könnte es eine gute Runde für uns werden"
So langsam schielen die Teams der Bezirksliga Weser-Ems in Richtung Sommervorbereitung, denn viel Zeit bleibt nicht – die neue Saison wartet. Für Olympia Laxten startet der Trainingsauftakt am heutigen Montag. Passend dazu präsentieren wir den FuPa-Sommercheck mit Daniel Holtgers.
Wie zufrieden seid Ihr mit der vergangenen Saison?
Wir sind zufrieden mit der Saison. Diese stand unter keinen guten Vorzeichen. Aber wir haben es mit der jungen Truppe geschafft bis zum Schluss nicht einmal auf einem Abstiegsplatz zu stehen. Das werte ich als großen Erfolg. Besonders hervorzuheben ist die Geschlossenheit im kompletten Verein. Sowohl Zweite und Dritte Mannschaft, sowie unsere U19, haben das ganze Jahr über wahnsinnig unterstützt.
Wann beginnt die Vorbereitung eurer Mannschaft und was sind die Höhepunkte?
Am 29. Juni starten wir mit der Vorbereitung. Wir planen ein gemeinsames Trainingslager mit unserer U19.
Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, die/den Du gezielt loben würdest
Einen einzelnen Spieler würde ich nicht hervorheben wollen. Wir haben uns als Team fantastisch entwickelt. Hierauf wollen wir weiter aufbauen.
Wie lautet die Zielsetzung für die neue Spielzeit?
Wie oben beschrieben ist es unser Ziel, das Team noch weiterzuentwickeln. Wir haben viele spannende Neuzugänge. Allein 6 Spieler aus der U19! Diese Jungs müssen an den Herrenbereich herangeführt werden. Wenn dies schnell gelingt, könnte es eine gute Runde für uns werden. Ein konkretes Ziel gibt es nicht. Aber wir wollen früher den Klassenerhalt schaffen als letzte Saison.
Wer ist der/sind die Meisterschaftsfavoriten in eurer Liga und warum
Ganz klar Altenlingen! Tolle Einzelspieler und klare Spielidee. Aber auch Freren, Weiße Elf Nordhorn und Bad Bentheim halte ich für stark.
Gibt es zum aktuellen Zeitpunkt personelle Veränderungen in deinem Team
Früh im Jahr konnten wir viele neue Spieler verpflichten. Aber auch auf der Trainerbank konnten wir uns verstärken. Marcel Hijazi wird uns ab Sommer im Trainerteam ergänzen. Er war zuletzt bei unseren Emsrookies aktiv.