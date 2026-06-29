„Wenn dies schnell gelingt, könnte es eine gute Runde für uns werden"

Wir sind zufrieden mit der Saison. Diese stand unter keinen guten Vorzeichen. Aber wir haben es mit der jungen Truppe geschafft bis zum Schluss nicht einmal auf einem Abstiegsplatz zu stehen. Das werte ich als großen Erfolg. Besonders hervorzuheben ist die Geschlossenheit im kompletten Verein. Sowohl Zweite und Dritte Mannschaft, sowie unsere U19, haben das ganze Jahr über wahnsinnig unterstützt.