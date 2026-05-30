Wenn die Tabelle zur Nebensache wird

– Foto: Philipp Reichelt

Am 29. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 trifft der TuS Sudweyhe auswärts auf den TuS Leese 1912. Während beide Mannschaften im gesicherten Mittelfeld stehen, rückt für Sudweyhe vor allem der Spaß am Fußball in den Vordergrund.

„Was soll man zu den letzten beiden Saisonspielen noch groß sagen? Die Luft ist bei uns schon ein Stück weit raus.“ Statt großer Zielsetzungen gehe es nun darum, „in den verbleibenden Wochen noch ein bisschen Spaß im Training zu haben und am Wochenende ordentliche Leistungen auf den Platz zu bringen.“

Viel steht tabellarisch nicht mehr auf dem Spiel, wenn der TuS Sudweyhe am Sonntag beim TuS Leese 1912 antritt. Die Gäste rangieren aktuell auf Platz sechs, Leese folgt drei Punkte dahinter auf Rang acht. Entsprechend nüchtern fällt die Einschätzung von Trainer Jan Lehmkuhl aus.

Nach dem 3:3 beim FC Sulingen reist Sudweyhe mit leicht verbesserten personellen Voraussetzungen nach Leese. Von einer Entwarnung kann jedoch keine Rede sein: „Personell sieht es zwar etwas besser aus als in der vergangenen Woche, als wir gerade einmal zwölf Spieler dabei hatten, aber viel mehr als 14 werden es diesmal vermutlich auch nicht werden.“

Morgen, 15:00 Uhr TuS Leese 1912 TuS Leese TuS Sudweyhe TuS Sudweyhe 15:00 PUSH

Für Lehmkuhl wird es deshalb vor allem darauf ankommen, die Mannschaft noch einmal zu motivieren. „Deshalb wird es erneut eine Aufgabe sein, die Jungs zu motivieren und dafür zu sorgen, dass alle noch einmal Gas geben.“

Die ganz große sportliche Brisanz ist aus seiner Sicht nicht mehr vorhanden. „Im Endeffekt ist es ein Spiel um die berühmte goldene Ananas.“ Ganz gleichgültig ist ihm die Platzierung dennoch nicht. Er würde die Saison gerne auf Rang sechs oder vielleicht sogar noch auf Platz fünf abschließen. Gleichzeitig ordnet er die Bedeutung dieser Plätze ein: „Ob wir am Ende Sechster oder Siebter werden, interessiert wahrscheinlich vor allem die Trainer.“

Deshalb erwartet der Trainer eine offene Begegnung: „Ich erwarte deshalb ein klassisches 50:50-Spiel. Die Mannschaft, die mehr Lust auf Fußball hat, wird wahrscheinlich gewinnen.“

Am Ende überwiegt jedoch die Gelassenheit. „Deshalb fahre ich am Wochenende einfach hin, hoffe auf gutes Wetter, schaue mir ein hoffentlich ordentliches Fußballspiel an und hoffe, dass wir am Ende ein Tor mehr schießen als der Gegner.“

Große Prognosen möchte Lehmkuhl nicht mehr abgeben: „Von daher lasse ich mich einfach überraschen und schaue, was passiert.“