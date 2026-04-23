Wenn die Tabelle doch lügt und die Bratwurst kalt bleibt

Wer derzeit einen Blick auf die Tabelle der Landesklasse 1 in Sachsen-Anhalt wirft, sieht den Burger Ballspiel Club e.V. 08 einsam an der Spitze thronen. 21 Spiele sind absolviert, die Punkteausbeute ist phänomenal. Doch der schöne Schein trügt gewaltig, denn die Souveränität des BBC 08 ist in dieser Saison nicht nur das Ergebnis fußballerischer Extraklasse, sondern auch einer fast schon bizarren Serie von Absagen der Konkurrenz. Tatsächlich hat die Mannschaft nur 15 Siege auf dem grünen Rasen errungen – stolze sechs Mal musste das Sportgericht des Fußballverbandes eingreifen, weil die Gegner den Weg ins IHB-Stadion schlichtweg nicht fanden. Was für den unbedarften Beobachter nach „leichten Punkten“ aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als organisatorischer und wirtschaftlicher Albtraum für den Verein.

Das Dilemma nahm bereits am 1. November seinen Lauf, als die SG Letzlingen/Potzehne kurzfristig absagte und den ersten Schatten auf die Heimspielbilanz warf. Nur vier Wochen später wiederholte sich das Schauspiel gegen die Reserve des SSV Gardelegen. Ein besonderes Kapitel in diesem Kuriositätenkabinett schrieb jedoch der Rossauer SV: Nachdem man am 15. Spieltag im Dezember um eine Verlegung gebeten hatte, ließ man den Burger BC auch am mühsam vereinbarten Nachholtermin im April einfach stehen. Als wäre das nicht genug, reihten sich im April auch noch der SV Viktoria Uenglingen und TuS Wahrburg in die Schlange der Nicht-Reisenden ein. Während man in Uenglingen offenbar beschloss, die Reisekosten lieber in die Vereinskasse zu stecken, informierte Wahrburg den Tabellenführer erst großzügige 48 Stunden vor Anpfiff über das eigene Fernbleiben.

Für den Burger BC 08 ist dieser Trend weit mehr als nur ein sportliches Ärgernis. Während sich die Spieler Woche für Woche professionell vorbereiten, leistet das Team hinter den Kulissen jedes Mal ehrenamtliche Schwerstarbeit, die am Ende im Papierkorb landet. Für jedes Spiel werden individualisierte Eintrittskarten designt und gedruckt, Plakate im Stadtgebiet verteilt und Stadionhefte mit aktuellen Analysen erstellt. Wenn am Spieltag dann das Stadiontor geschlossen bleibt, wandern nicht nur die Druckerzeugnisse in die Tonne; auch die bereits beschafften Speisen und Getränke sowie die Kosten für den organisierten Ordnungsdienst werden zum reinen Verlustgeschäft.