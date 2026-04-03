Wenn die Defensive Meisterschaften gewinnt, dann... 14. Spieltag in der Frauen-Bayernliga: Ruderting empfängt Erstliga-Reserve des 1. FC Nürnberg und kann sich, das steht bereits jetzt fest, wieder auf eine starke Verteidigung verlassen von Helmut Weigerstorfer · 03.04.2026, 10:00 Uhr · 0 Leser

Anna Madl (v.l.), Anna-Lena Parzhuber und Emma Bauer sind sich nicht zu schade, dahin zu gehen, wo es weh tut. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften. Trifft diese alte Fußballerweisheit auf den FC Ruderting zu, ist der Ausgang der aktuellen Saison eine klare Sache. Der souveräne Spitzenreiter stellt die mit Abstand beste Verteidigung der Frauen-Bayernliga. Erst fünf Gegentore in 13 Spielen, neun Mal "Zu Null", nie mehr als einen Gegentreffer - Zahlen, die nicht nur den nächsten Gegner, die Erstliga-Reserve des 1. FC Nürnberg, beeindrucken. "Spätestens seit dem vergangenen Spieltag sollte die Meisterschaft entschieden sein", ist Club-Trainer Joschka Hobitz überzeugt.

Derartige Aussagen wird beim einzigen niederbayerischen Vertreter in der 4. Liga der Frauen natürlich niemand treffen. Zu viele Unwägbarkeiten können einfach noch auf den FCR zukommen. Sicher ist hingegen, dass sich die beiden Torhüterinnen Theresa Butscher und Luisa Weinhändler auf ihre Vordermädls verlassen können. Zentrale Figur der sattelfesten Viererkette ist Organisatorin Anna Madl. Doch nicht nur die beim Club ausgebildete Bischofsreuterin denkt gegen den Ball. Das gesamte Team hat es verinnerlicht, gemeinsam den jeweiligen Gegner zu bekämpfen. "Wir spielen Viererkette aus Überzeugung", betont FC-Trainer Spiller. "Denn so können wir die Außenverteidigung auch nach vorne einsetzen." Während die Formation der letzten Reihe also fix ist, ist man davor flexibel - sowohl was Aufteilung als auch Art und Weise betrifft. "Wir reagieren da auf den jeweiligen Gegner - aus der eigenen Stärke heraus", gewährt der 41-Jährige einen Einblick ins Innenleben der Mannschaft. Die wenigen Gegentore bisher sind übrigens kein bewusstes Ziel, sondern die Folge einer positiven Entwicklung: "Die, die eingesetzt werden, haben Erfahrung gesammelt" und wissen nun einfach (besser), was zu tun ist bzw. wie man an den Ball kommt.