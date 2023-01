Wenn die Buchstaben ausgehen AM RANDE

Auch der Journalist geht mit der Zeit. Deshalb stenografierte ich in der Jahreshauptversammlung des FC Schwaig nicht mit, sondern schrieb direkt in meinen Laptop. Was, um Monaco Franze zu zitieren, diesmal „ein recht ein Scheißdreck“ war. Denn die Tastatur spielte verrückt.

Anfangs lief es gut, eine Steckdose fürs Netzgerät war auch in der Nähe. Was sollte noch passieren? Das T schlug nicht mehr an. Das N, U und S auch nicht mehr. Der Satz ganz oben würde dann so lauten: „A ch der Jo r ali geh mi der Zei .“ Häh? Habe ich mein Buchstaben-Jahresbudget schon aufgebracht. Anfang Januar?

Was man in so einem Fall macht? Runter fahren! 1. den Computer; 2. das eigene System. Die sonst üblichen Tiraden über die Technik machen sich nämlich nicht so gut, wenn halb Schwaig zuhört. Und außerdem: Nach dem Neustart funktionierten T N S U wieder. Und zwar so gut, dass ich am liebsten freudig und sinnfrei „Nuss“, „uns“ oder zehnmal „TuS“ in die Tastatur gehackt hätte. Speziell Letzteres kommt aber in Schwaig nicht sooo gut an.