Wenn die Alten Damen zaubern Blockspieltag der Alten Damen - Premiere mit Wurst, Witz und 45 Toren

„Im Emsland findet der erste Blockspieltag der Alten Damen statt", hieß es im O-Ton auf dem Instagram-Account des SV Eintracht Schepsdorf und genau dort, auf der heimischen Anlage, rollte am 11. Oktober 2025 zum ersten Mal der Ball bei diesem besonderen Turnier. Ein Nachmittag, an dem der Spaß wichtiger war als Statistiken, und an dem Bratwurstduft und gute Laune das Geschehen begleiteten.

Acht Mannschaften aus dem Emsland und darüber hinaus gingen an den Start. In Gruppe A trafen der SV Union Lohne, DJK Tinnen, die SG Schepsdorf/Darme und die Ü32-Damen des SV Olympia Laxten aufeinander. In Gruppe B spielten der SV Voran Brögbern, SV Heidekraut Andervenne, SV Bösel und SV Concordia Langen um Tore, Punkte und ein bisschen Ruhm.

Gespielt wurde auf dem Kleinfeld, sechs Spielerinnen plus Torfrau, 20 Minuten ohne Seitenwechsel, fliegende Wechsel erlaubt. Nur eine Regel war nicht verhandelbar: Alle Spielerinnen mussten einem Verein angehören. Pünktlich um 14 Uhr ging’s los. Den Auftakt machten Schepsdorf gegen Laxten und Brögbern gegen Andervenne. Und schon nach wenigen Minuten war klar: Hier wird ernsthaft gekickt, aber niemand hat den Humor zuhause gelassen. In den zwölf Vorrundenspielen fielen beeindruckende 45 Tore – das sorgt selbst in der Kreisliga selten für so viel Gesprächsstoff am Grill.

Das Publikum war bunt gemischt, die Frauen klar in der Überzahl. Der männliche Besuch hielt sich dezent im Hintergrund, doch das störte niemanden. Schließlich war dieser Nachmittag für die Spielerinnen gemacht, nicht für die Scouts. Auch abseits des Rasens war alles angerichtet: Das Catering-Team aus Schepsdorf versorgte Spielerinnen und Gäste mit Getränken, Bratwurst, Pommes und Nuggets – zu Preisen, bei denen man sich guten Gewissens eine zweite Portion holen konnte. Das Wetter? 15 Grad, trocken, alles im grünen Bereich. In der Endrunde wurde es dann richtig spannend. Um Platz 5, 7 und 3 entschieden Elfmeterschießen über Jubel oder Trostpokal. Im Finale standen sich schließlich SV Union Lohne und SV Concordia Langen gegenüber – und Langen ließ keine Zweifel: 2:0, der Pokal ging verdient an Concordia. Die Abschlusstabelle las sich so: 1️⃣ SV Concordia Langen 2️⃣ SV Union Lohne 3️⃣ SV Heidekraut Andervenne 4️⃣ SG Schepsdorf/Darme 5️⃣ SV Voran Brögbern 6️⃣ SV Olympia Laxten 7️⃣ SV Bösel 8️⃣ DJK Tinnen (mit der roten Laterne, aber einem Lächeln).