Wenn der Wind den Ball mehr beeinflusst wie der Stürmer

*Wenn der Wind den Ball mehr beeinflusst als die Stürmer*
SGM Beuren/Rohrdorf II – SG Amtzell/Haslach II 0:0
Manchmal schreibt der Fußball seine eigenen Geschichten – und manchmal schreibt sie einfach der Wind vom Bodensee. Beim Duell zwischen Beuren/Rohrdorf II und Amtzell II fegte über 90 Minuten ein solcher Orkan über den Rohrdorfer Trainingsplatz, dass selbst die Eckfahnen kurzzeitig Angst hatten, sie könnten nach Memmingen geweht werden.
Schon beim Anpfiff wurde klar: Wer heute den Ball flach halten wollte, hatte schlechte Karten – denn selbst die Abstoßversuche der SGM verwandelten sich in spontane Wetterballons.
Amtzell war spielerisch überlegen, ihre Schüsse auf das Tor oder über den Zaun führten jedoch zu keine Toren, sodass die SGM mit einer gierigen und kämpferischen Einstellung ein 0:0 über die Bühne brachte.
Trotz widrigster Umstände hielten beide Mannschaften hinten dicht. Ob’s an guter Organisation lag oder daran, dass der Wind sowieso jeden Schuss Richtung Vereinsheim umlenkte, bleibt unklar. Sicher ist nur: Kein Tor fiel – und wahrscheinlich hätte selbst ein Elfmeter an diesem Tag eine 50:50-Chance gehabt, rückwärts zu rollen.
Bericht von Luki Schmid , SGM Beuren/Rohrdorf