Wenn der Wind den Ball mehr beeinflusst wie der Stürmer

*Wenn der Wind den Ball mehr beeinflusst als die Stürmer*

Manchmal schreibt der Fußball seine eigenen Geschichten – und manchmal schreibt sie einfach der Wind vom Bodensee. Beim Duell zwischen Beuren/Rohrdorf II und Amtzell II fegte über 90 Minuten ein solcher Orkan über den Rohrdorfer Trainingsplatz, dass selbst die Eckfahnen kurzzeitig Angst hatten, sie könnten nach Memmingen geweht werden.

Schon beim Anpfiff wurde klar: Wer heute den Ball flach halten wollte, hatte schlechte Karten – denn selbst die Abstoßversuche der SGM verwandelten sich in spontane Wetterballons.