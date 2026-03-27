Wenn der Wecker Abseits pfeift

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird wieder an der Uhr gedreht. Eine Stunde weniger Schlaf, aber der Amateurfußball bleibt gnadenlos. Während irgendwo noch der Wecker nach der verlorenen Stunde sucht, steht der Kreisliga-Stürmer schon am Treffpunkt. Oder eben nicht.

Eine Stunde wird geklaut. Einfach so. Während irgendwo in Deutschland jemand gemütlich ins Bett fällt, steht der Amateurkicker vor der größten taktischen Herausforderung des Wochenendes: Treffpunkt 12:45 - neue Zeit oder alte Zeit?

Die Zeitumstellung ist im Amateurfußball ungefähr so beliebt wie ein Auswärtsspiel im März auf einem Hartplatz mit Seitenwind. Irgendwo zwischen Thermoskanne, Kabinenmusik aus der Bluetooth-Box und der Frage „Wer hat eigentlich die Trikots?“ taucht plötzlich noch ein Gegner auf: die Uhr.

Denn wir kennen sie alle, diese Mannschaftsgruppe bei WhatsApp:

Und irgendwo sitzt garantiert einer im Auto, der denkt, er sei überpünktlich, während der Rest der Mannschaft schon beim Warmmachen ist.

Die Trainer versuchen derweil, die Sache sportlich zu nehmen. „Eine Stunde weniger Schlaf schweißt zusammen“, sagen sie. In Wahrheit wissen sie genau: Spätestens beim Aufwärmen werden drei Spieler gähnen, einer hat verschlafen und der Linksverteidiger fragt, warum die Sonne plötzlich so hoch steht.

Der Schiedsrichter kommt meistens als Einziger klar. Der hat die Zeitumstellung schon am Samstagabend in seine Uhr gehämmert, ungefähr so gewissenhaft, wie er später die Nachspielzeit anzeigt.

Und während irgendwo der Ball zum ersten Mal über den nassen Rasen rollt, wird klar:

Die Zeit kann man zwar umstellen.

Aber der Amateurfußball läuft sowieso nach seiner eigenen.

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