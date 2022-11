Wenn der Vater mit dem Sohne... Beim Kreisklassen-Spitzenreiter SG DJK Schönbrunn am Lusen gab es am Freitag ein freudiges Ereignis



"Joe hatte im Vorfeld der Saison große Hoffnung, dass er bald gemeinsam mit seinem Sohn zumindest in der zweiten Mannschaft einmal auflaufen kann. Lukas hatte aber auf Anhieb den Sprung in die erste Mannschaft geschafft, zudem gibt es die Regel, dass ein Juniorenspieler an einem Tag nur einmal eingesetzt werden kann. Zu einem Reserve-Einsatz von Lukas kam es deswegen nicht. Am Freitag ergab sich dann die Möglichkeit. Am Vormittag klingelte das Telefon von Vater Schopf. Der Trainer der zweiten Mannschaft Andreas Pauli war am anderen Ende. Dieser war an diesem Tag für die erste Mannschaft, die am Abend gegen die SG Haidmühle/Bischofsreut ran musste, verantwortlich und vertrat den abwesenden Franz Gibis. In Absprache der beiden Trainer wurde festgelegt, dass Joe und Lukas gemeinsam zum Einsatz kommen sollen, wenn es die Situation im Spiel ergibt. Joachim war überglücklich nach diesem Anruf und freute sich auf das Spiel. Er behielt es allerdings für sich, weihte weder seine Frau noch Lukas ein. Die Überraschung am Abend war groß, als Joe dann im Trikot auf der Ersatzbank Platz nahm. Die Elf um Kapitän Simon Küblböck lieferte ein souveränes Spiel und in der 60. Minute wurde Joe Schopf für den Kapitän aufs Feld geschickt. Joe und Lukas harmonierten natürlich hervorragend und fast gelang ihnen in Co-Produktion auch noch ein Treffer. Mit seiner immer noch vorbildlichen körperlichen Fitness, seinem Spielwitz und der Erfahrung fügte sich der Oldie perfekt in die erste Mannschaft ein", heißt es in dem vom Verein übermittelten Bericht.





Auch das Ergebnis war erfreulich: Der Tabellenführer verwies den Abstiegskandidaten erwartungsgemäß klar mit 5:0 in die Schranken. Seinem zweiten Sohn Maxi (13) betreut Joachim Schopf aktuell als Trainer der C-Jugend der JFG Lusen. Ob er auch mit diesem noch im Herrenberich zum Einsatz kommen wird, ist zumindest nicht auszuschließen. "Maxi ist frühestens im Frühjahr 2027 im Herrenbereich spielberechtigt. Wir sind gespannt, ob unser SG-Urgestein Joe Schopf auch diesen Meilenstein noch packt. Wir sind bester Dinge", meinen die Schönbrunner Verantwortlichen.