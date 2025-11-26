Wenn der Vater die Tochter trainiert

Stefan Schulz ist einer der beiden Trainer der Frauenmannschaft des MTV Himmelpforten. Seine Tochter Paula gehört als Spielerin zur Mannschaft. Wie verträgt sich das? Gibt es auch mal Diskussionsbedarf? Auch die beiden anderen Familienmitglieder, Ehefrau Ingrid und Sohn Michel, spielten oder spielen Fußball. Während Ingrid längst die Schuhe an den berühmten Nagel hing, spielt Michel aktuell in der U14 der JSG Osteland, einem Zusammenschluss des FC Oste/Oldendorf mit dem MTV Himmelpforten.

Stefan, in Fußballerkreisen eigentlich nur „Schulle“ genannt und kurioserweise Fan des 1. FC Nürnberg, spielte immer für den MTV Himmelpforten. „Wenn man in Himmelpforten wohnt und es mit der Mannschaft fast immer gut läuft, wir spielten Kreisliga und Bezirksklasse, warum soll man dann den Verein wechseln? Zum Thema 1. FC Nürnberg: Ich weiß nicht mehr, warum es irgendwann mein Verein wurde. Vielleicht, weil alle für Bayern München oder den HSV waren“, meint der inzwischen 52-Jährige, der aktuell noch für die Ü50 ASSG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel im Einsatz ist, mit der er in diesem Jahr den Kreispokal gewann. Neben der Kreisligameisterschaft mit dem MTV Himmelpforten im Herrenbereich und dem Kreismeistertitel mit der Altherrenmannschaft Ü32 sowie dem Hallentitel mit der Ü40 war das der größte sportliche Erfolg.

Tochter Paula begleitet Stefan Schulz seit ihrem fünften Lebensjahr. Mit einer kurzen Unterbrechung, in der sie in Stade spielte, weil es in Himmelpforten keine Mannschaft in ihrer Altersklasse gab, ist auch sie dem MTV bislang treu geblieben. „Wenn es in der Mannschaft stimmt, warum soll man dann wechseln? Wir haben noch einiges vor und versuchen immer, den Teamgeist hochzuhalten“, sagt die 18-jährige Paula, die aktuell an der BBS I ihr Abitur macht und nebenbei die Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistentin.

In den ersten Jahren ihrer fußballerischen Laufbahn stand „Pauloo“, wie sie oft genannt wird, lange Zeit im Tor. „Es wollte immer niemand, und ich habe es wohl ganz gut gemacht“, so die selbstbewusste Spielerin. Inzwischen spielt sie auf der Innenverteidigerposition. In den ersten Jahren fand es Paula sehr hilfreich, dass ihr Vater auch einer ihrer Trainer war. „Wir bekamen dadurch eine starke Bindung, und Papa konnte immer sofort helfen. Als ich dann 13 oder 14 Jahre alt war, fand ich es manchmal zwar nervig, da gab es die eine oder andere kleine Auseinandersetzung, aber insgesamt ist es schon sehr toll“, sagt sie grinsend.

An ihrem Vater schätzt Paula das Strategische und die fast immer ruhige Art. „Er ist ein guter Trainer“, so Paula. Ihre Stärken sieht sie in ihrer Lauffreudigkeit. „Ich bin schnell und aggressiv.“ „Sie ist eine richtige Wadenbeißerin“, legt der Papa nach. „Aber“, sagt er auch, „wenn sie Bälle erobert, ist sie oft zu überhastet, weil sie nicht ruhig am Ball bleibt und ihn gleich weiterleiten möchte. Dann landen einige Bälle gleich beim Gegner. Daran müssen wir arbeiten.“

Die Stimmung in der Mannschaft ist gut, wird immer wieder gefördert durch soziale Events. „Da halten wir den Fokus drauf, überlegen uns oft neue Dinge“, so Stefan Schulz. Auch beim Training soll der Spaß mal im Vordergrund stehen. „Unser Coach Stefan Hellwege hat sich mal ein Hütchen auf den Kopf gesetzt und alle Spielerinnen sollten versuchen, es herunterzuschießen. Es hat leider nicht geklappt, war aber lustig“, so Paula.

Überraschend Hallenkreismeister geworden

Den ersten Titel der Frauenmannschaft des MTV Himmelpforten gab es in diesem Jahr. Etwas überraschend wurde bei den Hallenkreismeisterschaften der Titelverteidiger TVV Neu Wulmstorf im Finale bezwungen. Staffelleiterin Susanne Bartels und der leider inzwischen verstorbene Michael Koch sagten damals: „Der MTV hat gezeigt, dass die kontinuierliche Aufbauarbeit im Mädchen- und Frauenfußball Früchte trägt.“ Hier will man in Himmelpforten weitermachen und das natürlich mit „Schulle“ als einem der Trainer und Tochter „Pauloo“ als Spielerin. Vielleicht gelingt ja irgendwann der Aufstieg in die Kreisliga.