Wenn der Torwart den Ausgleich erzielt

Für die Hausherren war es einfach zum Haareraufen: Drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit lag die SG Hochwald am frühen Samstagabend mit 3:2 vorn, ehe Laubachs Torwart Jonas Landen zum Abschlag ansetzte. Der 22-jährige, ehemalige Rot-Weiss-Wittlich-Keeper drosch den Ball bis weit vor das Tor seines Gegenübers Sebastian Grub. Dieser schätzte den Aufsetzer falsch ein – und der Ball flog über den Routinier im Hochwälder Kasten hinweg ins Netz.

Landen, der in der Vorsaison bei den Vordereifelern zum Torwart Nummer eins avanciert war, hatte zunächst gar nicht realisiert, welches Kunststück ihm da gelungen war: „Erst, als sich der Ball hinter Sebastian Grub zu senken begann, habe ich gedacht, der könnte passen. Wir lagen zurück und wollten noch mal alles nach vorn werfen.“ Es sei sein erstes Tor im Seniorenbereich gewesen: „In der Jugend ist mir das schon das eine oder andere Mal gelungen. Im Vorjahr nutzten unsere Stürmer zwei Abschläge von mir zu Toren“, freute sich der frühere U19-Regionalligaspieler der TuS Koblenz und spätere Oberliga-Akteur der SG 2000 Mülheim-Kärlich diebisch.

Trotz der sengenden Hitze sahen die Zuschauer ein flottes, gutklassiges und spannendes Spiel, in dem zunächst die Hausherren aufs Gaspedal traten. Nach einem Steckpass des emsigen Tobias Lenz nahm Torjäger Nils Hemmes den Ball gekonnt an, umkurvte Landen elegant und schob zur Führung ein (19.). Nur fünf Minuten später nahm SG-Kapitän André Paulus einen Querpass von Matthias Burg an und zimmerte die Kugel mit Schmackes unter die Latte (24.).

André Paulus, Kapitän der SG Hochwald

Alles schien die Sportgemeinschaft aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden unter Kontrolle zu haben, ehe Laubach stärker wurde und prompt zum Anschlusstreffer durch Finn Jordan kam (31.). „Da haben wir nicht konsequent verteidigt. Wir hatten 25 Minuten alles im Griff, gehen 2:0 in Führung und plötzlich sagt der Kopf, zwei Schritte weniger machen zu müssen. Da müssen wir früher und energischer verteidigen“, legte Fabian Mohsmann den Finger in die Wunde.

Hemmes zog danach von der Strafraumkante aus der Drehung ab und verfehlte das Ziel nur knapp. Mit dem Halbzeitpfiff – die Hochwälder wähnten sich offenbar bereits in der Kabine – schlugen die Vordereifeler ein zweites Mal zu, als Ole Conrad mit Unterstützung des Innenpfostens traf.

Jonas Landen, Torwart und Torschütze des SV Laubach

Nach dem Seitenwechsel blies die SG zum Angriff. Ein Solo von Lenz landete dabei an der Latte, Paulus und Hemmes verzogen um Haaresbreite. So war es fast schon konsequent, dass sich der Kapitän ein zweites Mal ein Herz fasste und flach ins linke Eck traf (56.). „Wir hatten zu Beginn der zweiten Halbzeit mehrfach die Chance, früher in Führung zu gehen. Nach den Gegentoren sind wir nicht mehr so gut ins Spiel gekommen, auch ich persönlich nicht. ‚Grubi‘ hat uns mit vier, fünf Unhaltbaren im Spiel gehalten. So etwas kann passieren, kein Vorwurf an ihn“, meinte Paulus in seiner Analyse. Hemmes hatte ohne Bedrängnis das 4:2 auf dem Fuß, doch sein Schuss war zu harmlos (66.).

In einem leidenschaftlich und voller Intensität geführten Spiel warf Laubach in der Schlussviertelstunde alles nach vorn, wobei sich Torwart Grub wiederholt auszeichnen durfte. Mal entschärfte der 37-Jährige einen Drehschuss von Schmitz, mal einen strammen Schuss aus spitzem Winkel desselben Spielers. In der 82. Minute verpasste auf der anderen Seite der eingewechselte Luca Merling die Entscheidung.

Der Coach der Hochwald-SG zeigte sich nach der Partie enttäuscht vom Ergebnis: „‚Grubi‘ kann ich keinen Vorwurf machen, wenn einem Torwart aus 80 Metern ein solcher Treffer gelingt. Das ist nicht alltäglich, zumal er uns einige Male im Spiel gehalten hat. Es ärgert mich, weil uns wieder drei Tore nicht zum Sieg gereicht haben. Schon vor dem 3:2 hatten wir vier, fünf gute Möglichkeiten. So ist es extrem hart, den Sieg noch aus der Hand gegeben zu haben. Nächsten Samstag in Kirchberg wissen wir, wo wir den Hebel ansetzen müssen und was wir besser machen müssen.“

SG Hochwald 2023 – SV Laubach ⇥3:3 (2:2)

SG Hochwald: Grub – Lauer, René Mohsmann, Diop, Weber, Burg (65. Webel), Lenz, Paulus, Lübbers (70. Merling), Bidon (83. Dres), Hemmes

SV Laubach: Landen – Gerhartz, Schmitt, Gorges (62. Krenn), Kossmann (55. Michels), Oster, Fritz (62. Loch), Christof, Jordan (88. Windheuser), Conrad, Schmitz

Zuschauer: 224

Tore: 1:0 Nils Hemmes (19.), 2:0 André Paulus (24.), 2:1 Finn Jordan (31.), 2:2 Ole Conrad (45.), 3:2 Paulus (56.), 3:3 Jonas Landen (87.)