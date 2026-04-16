Wenn der Tabellenführer wankt und Clusorth nickt

Dalum führt, Dalum dominiert und Dalum kassiert doch. Weil der BVC erst leidet, dann presst und ganz spät zuschlägt. Ein 1:1, das sich eher wie ein kleiner Sieg anfühlt.

Es gibt Spiele, da brauchst du keinen Blick auf die Tabelle, du siehst sie einfach auf dem Platz. Dalum übernahm früh das Kommando, schnürte den BV Clusorth ein und erspielte sich Chance um Chance.

Erste Halbzeit: Dalum zeigt, warum sie oben stehen

Die Führung durch Marcel Bahns in der 22. Minute war folgerichtig, beinahe überfällig. Und der BVC? Hatte Mühe, Zugriff zu bekommen, lief meist hinterher und durfte mit dem 0:1 zur Pause durchaus zufrieden sein.

Zweite Halbzeit: Druck, Latte und dann Eixler

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Clusorth schob höher, presste mutiger und zwang Dalum zu Fehlern. Plötzlich war da nicht mehr nur der Tabellenführer – sondern ein Spiel auf Augenhöhe.

Die Chancen kamen: Jonas Griep scheiterte gleich zweimal, einmal sogar an der Latte. Dalum blieb gefährlich, hatte durch Patrick Tallen noch eine Großchance, doch die Partie kippte spürbar.

Und dann kam diese 91. Minute. Freistoß, Kopfball, Ekstase: Bernd Eixler traf zum 1:1 und ließ den BVC jubeln. Danach wollte Clusorth sogar noch mehr, doch es blieb beim Ausgleich.

Ein Punkt mit Nachhall

Am Ende steht ein 1:1, das mehr erzählt als nur das Ergebnis: Dalum bleibt ungeschlagen, lässt aber erneut Punkte gegen Clusorth liegen. Und der BVC? Hat sich diesen Zähler verdient, mit Geduld, Druck und einem Kopfball zur genau richtigen Zeit.

Begleitet wurde das Spiel im Liveticker von Timon Wolters, der die 2.814 Aufrufe sicher nicht nur wegen der 91. Minute eingesammelt hat.