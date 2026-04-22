Wenn der Spaß im Vordergrund steht Walking-Football Veranstaltung im Fußballbezirk Nordschwarzwald war ein voller Erfolg von Uli Bernhard · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Uli Bernhard

Berneck wurde zum Treffpunkt der Walking-Football-Szene im Nordschwarzwald: Beim hochklassig besetzten Freundschaftsturnier auf dem Sportgelände der Spvgg Berneck/Zwerenberg trafen zwölf Teams aus sieben Bezirken und zwei Landesverbänden aufeinander.



Neben den Gastgebern sowie dem VfL Hochdorf, der Spvgg Dürrenmettstetten und „Team Nordschwarzwald and Friends“ waren unter anderem die TGA Rottweil-Altstadt, zwei Teams des TSV Schmiden, der SV Bondorf, die Biegelkicker Erdmannhausen, der SKV Rutesheim, der TSV Scharnhausen sowie der SC Kuhbach-Reichenbach zu Gast und sorgten bei besten äußeren Bedingungen für ein eindrucksvolles Zeichen der wachsenden Bedeutung dieser besonderen Fußballvariante. Auch wenn am Ende ein Turniersieger ermittelt wurde, stand nicht das sportliche Ergebnis im Mittelpunkt, sondern Fairness und Gemeinschaft. Ziel war es vor allem, den Teams die Möglichkeit zu geben, ihr Training in einem fairen Vergleich umzusetzen und zugleich den besonderen Teamgeist des Walking Footballs zu stärken. Die Mischung aus ambitionierten Mannschaften und Teams, die vor allem aus Freude am Spiel teilnahmen, prägte den Charakter des Turniers.

Sportlich setzte sich am Ende die SpVgg Berneck/Zwerenberg durch und sicherte sich den Turniersieg, gefolgt vom SC Kuhbach-Reichenbach und dem SKV Rutesheim. Noch wichtiger als die Platzierungen war jedoch die durchweg positive Resonanz: Bereits am Folgetag lobten die teilnehmenden Vereine Organisation, Atmosphäre und Verpflegung – „Wenn der Spaß im Vordergrund steht, dann kommt so ein Turnier heraus“, brachte es ein Teilnehmer treffend auf den Punkt.

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